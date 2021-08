'Tet' atklāj jaunāko datu centru, plāno audzēt datu centru biznesu par 15% gadā

Tehnoloģiju un izklaides uzņēmums "Tet" atklāj sesto datu centru, tā būvniecībā investējot 1,4 miljonus eiro un paplašinot datu centru jaudas par vēl 60 statnēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informē uzņēmums, pēdējos gados strauji pieaug datu centru pakalpojumu pieprasījums, turklāt tirgus prognozes liecina par šīs tendences saglabāšanos arī nākotnē. Vairāk nekā 20% no Latvijas uzņēmumiem, kuri šobrīd vēl neizmanto datu centru pakalpojumus, plāno to sākt darīt, savukārt saskaņā ar "Gartner" prognozēm pieprasītākie mākoņpakalpojumi pasaulē IaaS (Infrastructure as a Service) šogad augs par 27%. Šobrīd "Tet" eksportē 75% no datu centru pakalpojumiem un tuvākajos gados plāno audzēt datu centra biznesa apgrozījumu par vidēji 15% gadā.

"Pēdējos 10 gados IKT ir kļuvusi par vienu no Latvijas TOP eksporta nozarēm, un tā arī ir viena no visstraujāk augošajām Latvijā. Tāpat nemitīgi attīstās datu centru pakalpojumu joma, par ko liecina arī mākoņpakalpojumu lietošanas pieaugums Latvijas uzņēmēju vidū – kopš 2018. gada tas ir pieaudzis divas reizes – un šobrīd 45% uzņēmumu izmanto mākoņpakalpojumus," saka "Tet" izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks.

"Tet" datu centru tirgus daļa Latvijā ir 30%, divas trešdaļas no to pakalpojumiem tiek eksportētas. "Tet" grupas eksporta apgrozījums 2021. gada pirmajā pusgadā pieauga par 46%, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, sasniedzot piektdaļu no kopējā apgrozījuma. Integrētie IT risinājumi, tostarp arī datu izvietošanas pakalpojumi datu centros un mākonī ir viens no būtiskākajiem Tet eksporta virzieniem.

Viens no "Tet" galvenajiem eksporta tirgiem ir Ukraina, kur uzņēmums jau vairāku gadu garumā ir starp datu centru pakalpojumu līderiem, konkurējot ar globālajiem spēlētajiem. "2020. gadā "Tet" tirgus daļa Ukrainas datu centru tirgū sasniedza 8%. Viens no iemesliem, kāpēc Latvijai ir izveidojusies produktīva un panākumiem bagāta sadarbība ar Ukrainu, ir arī atbalsts no Latvijas vēstniecības Ukrainā," raksturo U. Tatarčuks.

Pirmo datu centru ar 20 statnēm "Tet" atklāja 2000. gadā Rīgā, Keldiša ielā. Savukārt šobrīd sešos datu centros būs pieejamas 400 statnes. "Pieprasījums pēc datu izvietošanas arvien vairāk pieaug – vidēji katru gadu tiek aizpildītas 25-30 statnes "Tet" datu centros. Šobrīd jau ir izmantotas divas trešdaļas no pieejamajām jaudām, un vienīgajā TIERIII sertificētajā datu centra Latvijā – "Dattum" pat 87%. Prognozējam, ka arī turpmāk "Tet" datu centru apgrozījums pieaugs vidēji par 15% gadā, un jau šobrīd plānojam turpmāko attīstību," U.Tatarčuks.