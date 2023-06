Vētras simulators no Latvijas ieguvis 2. vietu starptautiskā biznesa konkursā

Starptautiskajā konkursā "Creative Business Cup Global" vētras simulators no Latvijas "Beat the Storm" 45 valstu konkurencē ieguvis 2. vietu, ziņo konkursa producente Latvijā Marta Kontiņa.

Konkursa fināls notika Kopenhāgenā un pulcēja uzņēmējus, investorus un radošo industriju ekspertus no visas pasaules. Konkursā uzvaras laurus plūca "Nebessys" caurspīdīgo jumtu risinājums no Čehijas, savukārt 3. vietu ieguva lietotne "Mood: Music of our desire" no Grieķijas, kas ļauj sekot līdzi atskaņotajai mūzikai naktsklubos.

Vētras simulators "Beat the Storm" ļauj cilvēkiem pieredzēt pat otrās kategorijas viesuļvētru – līdz 165 km/stundā. Mūsu reģionā šādas vētras ir retas, taču klimata pārmaiņu dēļ tās kļūst intensīvākas un biežākas, taču to laikā būsim iekštelpās. Šī ir iespēja piedzīvot vētras spēku drošā vidē.

Uzņēmuma "Storm Adventures" līdzdibinātājs Ingus Augstkalns par pieredzi konkursā stāsta: "Esmu gandarīts, ka mūsu ideja aizrāva tik plašu starptautisku žūriju un arī citus dalībniekus – tas ir ne tikai patīkami, bet arī ļoti motivējoši iet tālāk un cīnīties. Esam ieguvuši daudz jaunus kontaktus, padomus no žūrijas un pasaules mēroga profesionāļiem. Šeit cilvēki paši nāk klāt un saka, ka var palīdzēt savest kopā ar pareizajiem partneriem, kuri līdzīgi kā mēs izklaidi mēģina savienot ar izglītojošu vērtību. Tas ir fantastiski."

Uzvarētāju trijnieks balvās ieguvis starptautisku mentoru sesijas, dalību "Viva technology", "Slush" un "We make future" konferencēs, kā arī dažādus īpašos piedāvājumus no konkursa organizatoru partneriem, piemēram, "Miro".

"Creative Business Cup" ir globāla iniciatīva, kuras misija ir uzņēmējdarbības un inovāciju stiprināšana. To organizē Dānijas organizācija "Creative Business Network". Ikgadējā konkursa mērķis ir atbalstīt radošas idejas un veicināt inovāciju attīstību, palīdzot uzņēmumiem no dažādām pasaules valstīm satikties ar potenciālajiem sadarbības partneriem, kā arī sasniegt globālo tirgu. Papildus dalībai starptautiskajā finālā, Latvijas konkursa uzvarētājam bija iespēja piedalīties arī "Creative Business Academy" tiešsaistes apmācībās un dalībnieku izstādē, kuru apmeklē ievērojams skaits investori un mentori.

Latvijā "Creative Business Cup" notika jau desmito gadu. To organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Radošo industriju inkubators. Iepriekš konkursā Latviju pārstāvējuši "Vividly", "Connection Codes", "Anatomy Next", "Gigi Bloks", "Gamechanger Audio", "Babbit and Friends", "WinGo Deposit", "Scent Camera" un "Stapes!". Latvija lepojas ar divām otrajām un vienu trešo vietu šī konkursa starptautiskajā finālā. 2014. gadā 2. vietu ieguva "Gigi Bloks", 2018. gadā "Gamechanger Audio", savukārt 2021. gadā 3. vietu ieguva zīmols "Scent Camera".