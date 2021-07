'Wolt' kurjeri piegādās arī kosmētiku no 'Madara' veikaliem

Tehnoloģiju uzņēmums "Wolt" ir uzsācis sadarbību ar Latvijas kosmētikas ražotāju AS "Madara Cosmetics", nodrošinot vairāk nekā 170 kosmētikas preču ātrās piegādes no četriem kompānijas veikaliem. Līdz pat vasaras nogalei visu kosmētikas preču, kā arī citu nepārtikas preču piegāde iedzīvotājiem būs bezmaksas, sola "Wolt".

"Wolt" vadītāja Baltijā Līsa Ristala (Liis Ristal): "Turpinām paplašināt "Wolt" platformā pieejamo preču un produktu klāstu un atbilstoši pieaug arī vietējo sadarbības partneru skaits. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc esam mainījuši sadarbības modeli starp galveno biroju Helsinkos un vietējām Baltijas valstu struktūrvienībām. Jaunais modelis ļauj "Wolt Latvija" darboties daudz patstāvīgāk, vienkāršojot sadarbību ar vietējiem sadarbības partneriem. Tostarp vienkāršojusies ir arī grāmatvedības uzskaite, jo visu tagad var izdarīt tepat uz vietas Latvijā.

Paredzam, ka tagad straujāk palielināsies vietējo sadarbības partneru skaits, un noteikti plānojam palielināt arī "Wolt" platformā pieejamo kosmētikas preču klāstu. Klienti iepriekš mums regulāri rakstīja vēstules un jautāja arī sociālajos tīklos, kad sāksim piegādāt smaržas, šampūnus, krēmus un citas kosmētikas preces. Šobrīd platformā jau ir 27 kosmētikas veikali, kas piedāvā vairāk nekā 2000 kosmētikas preču," norāda Ristala.

AS "Madara Cosmetics" valdes loceklis Uldis Iltners atzīst, ka viena no tendencēm, kas šobrīd ir novērojama dažādās industrijās, ir vēlme tikt pie produkta ātri. "Lai gan paši esam izstrādājuši efektīvu loģistikas modeli un lielākoties spējam Latvijas robežās piegādāt mūsu pašu e-komercijas pasūtījumus jau nākamajā dienā, vēlējāmies sniegt pircējiem iespēju arī saņemt produktu savās mājās uzreiz pēc pasūtīšanas, neizejot no mājām. Šobrīd, kad jau vairākas nedēļas ar saviem četriem "Madara" zīmola veikaliem esam "Wolt" platformā, redzam, ka mērķis ir īstenojies un vislabāk "Wolt" platformā pērk tieši ātri nepieciešamās lietas, piemēram, dāvanu komplektus un dabīgos saules aizsargkrēmus."

Aizvadītajā gadā Wolt uzsāka paplašināt platformā pieejamo preču klāstu. Ēdienu piegādi vispirms papildināja ātrās pārtikas preču piegādes, savukārt šobrīd "Wolt" platformā iespējams jau pasūtīt arī kosmētiku, sadzīves preces, dzīvnieku pārtiku un dažādas citas preces.

"Wolt" ir tehnoloģiju kompānija, kas piedāvā ērtu un vienkāršu ēdienu, pārtikas un citu preču piegādi uz mājām vai biroju. Helsinkos bāzēts uzņēmums darbojas vairāk nekā 23 valstīs un vairāk nekā 180 pilsētās, piegādājot ēdienus no vairāk nekā 40 000

restorānu ar vairāk nekā 85 000 kurjerpartneru. 2014. gadā dibinātais uzņēmums pašlaik nodarbina 3000 strādājošo, un to vada kompānijas līdzdibinātājs un izpilddirektors Miki Kūsi (Miki Kuusi). Latvijā "Wolt" darbību uzsāka 2017. gadā. "Wolt" no investoriem kopumā ir piesaistījis vairāk nekā 856 miljonus ASV dolāru. "Wolt" investoru vidū ir "ICONIQ Capital", "Tiger Global", "DST", "Prosus", "KKR", "Coatue", "83North", "Goldman Sachs", "Highland Europe", "EQT Ventures & EQT Growth", kā arī citi. SIA "Wolt Latvija" pērn strādājusi ar gandrīz 3,210 miljonu eiro apgrozījumu, bet tās peļņa pēc nodokļu nomaksas bijusi 475,7 tūkstoši eiro, liecina "Lursoft" pieejamā informācija.

"Madara Cosmetics" pērn strādājusi ar 15,59 miljonu eiro apgrozījumu, bet tās peļņa pēc nodokļu nomaksas bijusi 3,455 miljoni eiro.