Andrejs Ždans: Sagaidām aktīvāku rīcību, apkarojot zemas kvalitātes gaļas piegādātājus

DELFI PLUS

Delfi PLUS

Delfi PLUS

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51218425 [REQUEST_URI] => /versijas/andrejs-zdans-sagaidam-aktivaku-ricibu-apkarojot-zemas-kvalitates-galas-piegadatajus.d?id=51218425 [REDIRECT_URI] => /versijas/article.php?id=51218425 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /versijas/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/bizness/html/versijas/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/bizness/html [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.168 [SERVER_NAME] => bizness.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 212.3.198.133 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => lv,en-US;q=0.7,en;q=0.3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_COOKIE] => evid_0025=2df274eb-f5eb-4404-a10c-1f646f7a4021; evid_0025=2df274eb-f5eb-4404-a10c-1f646f7a4021; delfi-adid=1145bf23-2614-40c7-8d6e-dd0f657df91e%2C1544823755420%2C1561404221146; dcid=803210619,1,1592940235,1544823757,a8213d75967a164a3ac3e7c6a4705ccc; _ga=GA1.2.195346617.1544823756; __gfp_64b=trK8UT4XvZkxSwmaap_XIl46CJBeA8YUVGBWfRUURjv.X7; cX_P=jpok6fto8gxhpxv8; cX_G=cx%3A4ecwb6bwf32w5ywszhnes3du%3A2eprou8h0frb5; _cb_ls=1; _cb=CWQk5OBa5436B54DqB; _chartbeat2=.1544823758079.1558708741400.0100101110011011.Bobet5DThIDVDhmIdhDXJBWKDP8gDX.3; polc_v2=1; evid_ref_0025=false; newdelfilayout2018=0; __utma=113760658.195346617.1544823756.1558332696.1559110234.28; __utmz=113760658.1558332696.27.3.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); mostread_lastadded=0; evid_v_0025=20190625034004; _fbp=fb.1.1549144344835.802248438; cto_lwid=2fbaa008-f00b-408e-87b1-e0f398014c4e; cto_idcpy=72b7931f-8b8f-40f0-90ce-5a0c0b19724f; __gads=ID=e10a83134b9358cd:T=1557900674:S=ALNI_MYzthS5sjzH1Y3GMFwTJLIqkmyFAg; __io_lv=1561458372968; __io=e753a942a.c78a5e503_1560346299779; __io_unique_43359=25; _gid=GA1.2.990601310.1561404240; evid_0025-synced=true; enr_cint_sent=1; enr_adform_sent=1; enr_cxense_throttle=throttle; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#b-kv1003#e-kv1004#d-kv1007#c-kv1008#a-kv1009#10-kv1009#12-kv1009#19-kv1009#2-kv1009#20-kv1009#5-kv1009#7-kv1009#9-kv1101#9-kv1201#1; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1; cX_S=jxbnntt0fdhogjqp; cstp=604800; _hjIncludedInSample=1; __glmrid=eafda4c1-89d0-4b1a-b410-946db59aecc1; cx_ib_synced=1; __io_session_id=1296c35da.d44480cf9_1561457881912; __io_visit_43359=1 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => town.delfi.lv, 1776560570 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 212.3.198.133, 10.1.0.111 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /bizness/versijas/andrejs-zdans-sagaidam-aktivaku-ricibu-apkarojot-zemas-kvalitates-galas-piegadatajus.d?id=51218425 [HTTP_HOST] => bizness.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => bizness [PHP_SELF] => /versijas/article.php [REQUEST_TIME] => 1561458508 )