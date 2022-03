Nesen "Delfos" bija lasāms raksts ("Bolt" kurjers klientei naktī sūta nepiedienīgus attēlus; uzņēmums šokā*) par ārkārtas gadījumu, ko bija piedzīvojusi kāda sieviete, kura vienkārši pasūtīja ēdienu. "Bolt Food" kurjers, saņēmis klientes telefona numuru, bija sācis viņai naktī zvanīt un sūtīt nepiedienīga satura īsziņas. Uzņēmuma pārstāve Marija Šapovalova atzina, ka kurjera rīcība ir uzskatāma par privātuma ļaunprātīgu izmantošanu, tāpēc uzņēmums kurjeru nobloķēja savā lietotnē un vērsās policijā.

Tomēr atklāts paliek jautājums, vai "Bolt" un līdzīga veida uzņēmumi, kas izmanto kurjerus, izdarīs atbilstošus secinājumus, lai novērstu klientu personīgo telefonu numuru nonākšanu citu personu rokās? No rakstā pieejamās informācijas ir noprotams, ka "Bolt" saviem kurjeriem izsniedz klientu personīgos telefonu numurus, lai kurjeri varētu sazināties ar klientiem saistībā ar viņu pasūtījumiem. Uzņēmumā pastāv iekšējā kārtība, kas regulē šo procesu, tomēr, kā mēs redzam no šī gadījuma, vienmēr ir arī cilvēciskais faktors, kas atceļ visu šo noteikumu nozīmi. Procedūras nenovērsa nakts telefona zvanus un neķītrās īsziņas. Vai šādos gadījumos tiešām pietiek ar vienkāršu atvainošanos un kurjera bloķēšanu? Pasargāts nav neviens, arī mazi bērni, kuru numuri var nonākt noziedznieku rokās, kas vēlāk no viņiem var izvilināt visu interesējošo informāciju, piemēram, lai apzagtu māju vai dzīvokli.

No pieredzes varu teikt, ka nekādi administratīvi lēmumi šeit nelīdz. Palīdz vien tehnoloģijas, kas ļauj padarīt numuru izpaušanu par neiespējamu. Pašiem uzņēmumiem nekas jauns nav jāizdomā, jo mūsdienu tehnoloģijas visai viegli ļauj noslēpt klientu numurus.