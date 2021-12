Ivars Čivčišs: Sabiedrības juridiskā pratība jeb viena neapdomāta paraksta sekas

Laikā, kad plaši tiek uzsvērta nepieciešamība pilnveidot digitālās prasmes un finanšu pratību, nepelnīti tiek piemirstas sekas, ko var radīt juridisko zināšanu trūkums. Juridiskā pratība mūsdienās ir tikpat svarīga un nepieciešama, kā iepriekš minētās zināšanas. Gan sabiedrībai kopumā, gan uzņēmējiem ir nepilnīgas zināšanas šajā jomā, taču ar vienu neapdomātu parakstu var būtiski sabojāt gan biznesu, gan citus dzīves aspektus, tāpēc pamata juridiskās zināšanas ir svarīgas ikvienam.

Lai sekmētu konkurētspēju un karjeras izaugsmi vai biznesa attīstību, būtiska nozīme ir digitālajām prasmēm. 21. gs. par to pārliecināmies aizvien vairāk, taču uzņēmējs, kurš bruņojies arī ar juridiskajām zināšanām, ir konkurētspējīgāks. Īpaši pandēmijas radītajos apstākļos, kad aktīvi jāseko līdzi valstī noteiktajam regulējumam, kas tiek grozīts atkarībā no vīrusa izplatības. Būtiska problēma, īpaši daļā mazo un vidējo uzņēmumu, ir tāda, ka daudzi procesi, kuriem nepieciešami vai būtu vēlami iekšējie normatīvie akti, patiesībā netiek regulēti. Ja uzņēmums nepiedzīvo ne iekšējos, ne ārējos satricinājumus, šādas nepilnības ilgstoši var palikt nepamanītas un neradīt problēmas, bet tiklīdz radīsies kāds juridisks strīds ar klientu, darbinieku vai sadarbības partneri, Pandoras lāde būs vaļā. Lai nebūtu jāmācās no savām kļūdām, savlaicīgi jāpilnveido juridiskā pratība.

Paredzēt un novērst juridiskos riskus

Mazais un vidējais uzņēmējs Latvijā bieži pats darbojas kā ekonomists, mārketinga speciālists un arī jurists – pats reģistrē uzņēmumu un raksta vai izvērtē līgumu projektus. Juridiskā pratība uzņēmējam palīdz paredzēt juridiskos riskus un izstrādāt mehānismus, kā pasargāt savu biznesu. Piemēram, ar pamata juridiskajām zināšanām "bruņots" uzņēmējs, jau gatavojot līgumu ar klientiem, padomās par tādiem aspektiem kā tiesiska darījuma forma un sastāvdaļas, saistību tiesību pastiprināšana, līgumiskie procenti, strīdu izšķiršanas kārtība u.c. Šo aspektu izvērtēšana var novērst vēlākus strīdus, kā arī ietekmēt to, cik ātri iespējamie strīdi tiks atrisināti un ko būs iespējams prasīt. Ja tiek nodarbināti darbinieki, ne mazāk ir svarīgi izvairīties no darba tiesību pārkāpumiem, ievērot profesijām noteiktās prasības, piemēram, maksāt noteiktās piemaksas par darbu, precīzi noteikt darbinieku pienākumus un darba kārtību.

Sekmē katra individuālo labklājību un sabiedrības attīstību

Juridisko zināšanu nepieciešamība neattiecas tikai uz uzņēmējiem – tā ir būtiska ikvienam tiesiskas valsts pilsonim, piemēram, uzsākot darba tiesiskās attiecības vai uzņemoties kredītsaistības. Pamatskolas un vidusskolas laikā nav iespējams apgūt visu nepieciešamo, turklāt skolu uzdevums ir vairāk iepazīstināt ar valststiesību, nevis civiltiesību pamatiem. Jauniešu priekšstatu par jurisprudenci nereti ietekmē kino filmu radīts romantisms. Patiesībā juridisko zināšanu pamats ir izpratne par tiesību nozarēm, juridisko valodu un metodoloģiju. Visiem nav jāmācās gadiem, lai iegūtu maģistra grādu ar jurista kvalifikāciju, tāpat kā visiem, kuri vēlas uzlabot digitālās prasmes, nav jākļūst par programmētājiem. Šobrīd gan sabiedrībai kopumā, gan uzņēmējiem tiesību zināšanas nav pilnīgas, taču juridiskās pratības pilnveide sekmētu gan katra individuālo labklājību un juridisko drošību, gan sabiedrības kopējo izaugsmi.

Apzināties, kādu atbildību uzņemamies

Dzīvē nereti nākas mācīties no kļūdām, taču juridiska kļūda var būt ļoti dārga mācība. Viena neapdomīga darbība vai bezdarbība var smagi ietekmēt biznesu, novest pie īpašuma, piemēram, mājokļa zaudēšanas, darba tiesisko attiecību uzteikuma vai nepatīkamām finansiālajām sekām. Dažādas situācijas, par kurām uzzinām no medijiem, piemēram, patērētāju tiesību pārkāpumi, darba tiesību strīdi, mantojuma jautājumi u.tml. apliecina, cik būtiska ir juridiskā pratība. Daudzi no mums ir informēti par lielāko daļu pārkāpumu, par kuriem iestājas kriminālatbildība, taču ir arī civiltiesiskā atbildība. Arī šķietami ikdienišķās situācijas ir jāzina savas tiesības, pienākumi un tas, kādu atbildību uzņemamies, piemēram, kļūstot par radinieka vai kaimiņa galvotāju.