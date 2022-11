Jānis Bārda: Latvijā izstrādātais risinājums frekvenču spektra mērīšanai paver plašas pielietojuma iespējas telekomunikāciju nozarē

Pieaugot datu apjomam, kā arī datu tīklu pārraides ātrumam un jaudas prasībām, pieaug nepieciešamība pēc īpaši augstu frekvenču diapazonu izmantošanas. Līdz ar to arī radiofrekvenču spektra mērīšanas metodes prasa nepārtrauktu attīstību.

VAS "Elektroniskie sakari" sadarbībā ar mikroviļņu iekārtu ražotāju AS "SAF Tehnika", mākslīgā intelekta programmatūras risinājuma izstrādei piesaistot tehnoloģiju inovāciju uzņēmumu "Latvijas Mobilais telefons", izstrādājuši unikālu risinājumu radiofrekvenču spektra parametru mērīšanai, izmantojot dronu.

Drons – mūsdienu aeronautikas, elektronikas un robotikas nozares viens no inovatīvākajiem tehnoloģiju sasniegumiem – jau zināmu laiku vairs nav nekas neparasts. Šis nelielā izmēra bezpilotu lidaparāts var pārvietoties autonomi, bez cilvēku kontroles un ārpus to redzes loka vai tikt vadīts pat no attāluma. Drona pielietojumam robežu nav - tos plaši pārstāv ikviena industrija, izmantojot tos zinātnē, pētniecībā, izglītībā, inžinierzinātnēs, būvniecībā, tirdzniecībā, rūpniecībā, navigācijā, aviācijā, militārajā jomā, jūrniecībā, loģistikā, meklēšanas un glābšanas darbos, izklaides jomā, tostarp foto un video veidošanā, apdrošināšanas un komunālajos pakalpojumos utt.

Latvijā radītais risinājums ir jaunākās paaudzes tehnoloģiju sasniegums ne vien radiofrekvenču spektra mērījumiem, bet arī mākslīgā intelekta radīta alternatīva laika ekonomijai, kā arī papildus garants cilvēkresursu drošībai.

Dronu izmantošana mikroviļnu mērinstrumentu pārvietošanai paver jaunas un ļoti plašas iespējas galvenokārt telekomunikāciju industrijā. Precīzs un ātrs mērījums ir pamats efektīvai kļūdu novēršanai – šis risinājums ietaupīs laiku un pasargās tehniskos darbiniekus no traumām un pat dzīvības briesmām.

Kāpēc radās nepieciešamība pēc šāda risinājuma?

Laikā, kad datu pārraides augstfrekvenču joslas kļūst aizvien plašāk izmantotas, kvalitatīva telekomunikāciju torņu apsekošana ir arvien būtiskāka. Tomēr, atrodoties uz zemes, mērījumus veikt ir sarežģīti, jo, lai iegūtu precīzus rezultātus, jāatrodas tuvu raidītājam. Lai piekļūtu raidītājiem – datu pārraides antenām – speciālisti līdz šim bijuši spiesti kāpt bāzes stacijas tornī, kas ir gan laikietilpīgi, gan rada papildus riskus drošībai. Statistika liecina, ka Latvijā ir samērā augsts nelaimes gadījumu skaits, jo sevišķi liels īpatsvars ir bīstamajās nozarēs, kam cēlonis pamatā ir nedroša darba vide, līdz ar to inovatīvais risinājums ir būtisks potenciālu negadījumu novēršanai. Turklāt radītais risinājums ļauj veikt mērījumus maksimāli tuvu bāzes stacijās esošajām datu pārraides antenām un nodrošināt precīzus rezultātus, kādus nav iespējams iegūt, veicot mērījumus no zemes.

Kādas priekšrocības sniedz jaunais risinājums?

Galvenais ieguvums ir tas, ka tas ļaus piekļūt frekvencēm, kuras iepriekš nevarēja izmērīt, un ļauj to izdarīt saprātīgā laika posmā. Turklāt nozīmīgi ir tas, ka risinājums uzlabos nozares speciālistu drošību un arī viņu darba efektivitāti. Uzdevumi, kas reiz veikti desmitiem metru virs zemes, nu izpildāmi drošībā, uz zemes.

Papildu ieguvums ir tas, ka, apsekojot sakaru vietas, risinājums ļaus ietaupīt laiku līdzvērtīgu tūkstošiem darba stundu, izmantotu radiofrekvenču mērījumiem, kas tiek veikti katru gadu.

Šis risinājums ļauj mērīšanas ierīci mērījumu veikšanai blakus raidītājam novietot automātiski un ļauj kontrolēt mērīšanas procesu reāllaikā. Automātiskās pozicionēšanas funkcija ir ļoti izsmalcināta mākslīgā intelekta programma, kas var atrast optimālo mērījumu pozīciju katrai antenai un vēlāk pozicionēt mērierīci šajā optimālajā vietā ar precizitāti līdz pat 1 cm.

Gan no tehniskā, gan ekonomiskā viedokļa šis ir viens no efektīvākajiem risinājumiem radioiekārtu mērījumiem, ja raidošā antena atrodas vidē, kur tai ir grūti piekļūt vai tā atrodas lielā augstumā.

Inovatīvais dronu tehnoloģijās balstītais risinājums palīdzēs nodrošināt radiofrekvenču spektra kontroli, kas ir telekomunikāciju regulatoru atbildība, lai nodrošinātu konsekventu normatīvā regulējuma piemērošanu.

Kā tas strādā?

Pirms katra lidojuma tiek veiktas nepieciešamās drošības pārbaudes un sagatavošanās darbi. Dronam tiek pievienotas nepieciešamās komponentes un moduļi. Pirms katra lidojuma tiek pārbaudīts tā uzlādes līmenis un sistēmas kopējā gatavība. Drons tiek manuāli pacelts gaisā un, kad sasniegts optimālais augstums, mērīšanas sistēma ar mākslīgā intelekta palīdzību nosaka visas antenas un to parametrus, ātri un viegli ievācot nepieciešamos datus un tādejādi ietaupot laiku un cilvēkresursus. Pēc mērījumu veikšanas operatora datora ekrānā redzams vizuāls visu noteikto antenu attēlojums. Automātiska objektu atpazīšana, izmantojot datorredzi, ir neatņemama un unikāla funkcija, kas palīdz operatoram strādāt un ievērojami paātrina procesu. Savukārt mākslīgā intelekta izmantošana nodrošina ievērojamu precizitātes un ātruma pieaugumu. Viena lidojuma laikā iespējams veikt mērījumus vairākām antenām, turklāt mērījumu komplekss nodrošina mērījumus plašā diapazonā - no 6 līdz 90 GHz.

Kad ideja pārtop par realitāti

Kas vēl salīdzinoši nesen likās neiespējami, jau šodien ir realitāte. Pētniecības projekta rezultātā jau esam izveidojuši funkcionējošu prototipu, kas apstiprina tā lietderību un veiktspēju. Jau šobrīd mūsu inženieri šo jaunizveidoto risinājumu var izmantot savā ikdienas darbā un viņi to arī dara. Nākotnē paredzu, ka pielietojuma iespējas mūsu radītajam risinājumam būs vēl plašākas, pārstāvot nozares, kurās būtiskas ir risinājumā izmantotās tehnoloģijas (datorredze, dronu risinājumi, EDGE skaitļošana u.c).

Jāpiebilst, ka Eiropas vadošajā 5G ekosistēmas forumā 5G Techritory, kas šogad notiks jau piekto gadu, interesentiem būs iespēja sekot līdzi prezentācijai par mūsu izstrādāto risinājumu.