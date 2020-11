Miks Gabdulļins: Kā skaidrojama negatīva elektroenerģijas cena 'Nord Pool' biržā

Kā jau informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), 2. novembrī no plkst. 2:00 līdz plkst. 6:00 pēc Latvijas laika "Nord Pool" biržā Latvijas apgabalā atkārtoti tika novērota negatīva elektroenerģijas cena. Šāda negatīva cena Latvijā šogad ir vērojama jau otro reizi, kas šoreiz saglabājusies četru stundu garumā.

Negatīvo elektroenerģijas cenu izcelsme meklējama Latvijas apkārtējā reģionā. Pirmkārt, ar 2. novembri atkal ir ievērojami palielinājies elektroenerģijas apjoms, ko iespējams importēt Baltijā. Iepriekšējā nedēļā tehniskās apkopes dēļ nebija pieejama elektroenerģijas pārvade starp Lietuvu un Zviedriju. Līdz ar pārvades darbības atsākšanos ievērojami palielinājās imports no Zviedrijas, kas pie pašreizējiem apstākļiem var piedāvāt ievērojami lētu elektroenerģiju.

Otrkārt, pieejamais elektroenerģijas importa apjoms ir ne tikai palielinājies, bet arī piedāvāts par zemu cenu. Viens no galvenajiem faktoriem, kas spēj samazināt elektroenerģijas biržas cenu, ir vēja un saules ģenerācija, kam ir niecīgas mainīgās izmaksas. Naktī no svētdienas uz pirmdienu tieši vēja ģenerācija ir bijusi ievērojami augsta, kas radīja piesātinātu elektroenerģijas tirgu un veicināja elektroenerģijas cenas samazināšanos. Vācijā, reģionā ar lielu vēja ģenerācijas kapacitāti, negatīvas cenas ir bieža parādība. Tieši šāda situācija realizējusies pirmdienas naktī. Negatīvas cenas Vācijā veicināja to samazinājumu arī Skandināvijas reģionā, kas tādēļ spēja piedāvāt lētu importu arī Baltijai.

Vai tas nozīmē, ka četras stundas diennaktī, lietotājam piemaksāja par elektroenerģijas patēriņu?

Ne gluži, viss atkarīgs no patērētāja izvēlētā elektroenerģijas produkta – fiksēta elektroenerģijas cena vai elektroenerģija par "Nord Pool" biržā aktuālo cenu, kas mainās atbilstoši izmaiņām tirgū, jeb mainīgā elektroenerģija cena. Patērētāji, kuriem elektroenerģijas cena ir piesaistīta biržai, daļēji ieguva šo četru stundu bonusu, pie nosacījuma, ja tiem konkrētajā objektā ir uzstādīts viedais elektroenerģijas skaitītājs (AEUS), kas spēj identificēt atsevišķo stundu elektroenerģijas patēriņu un, ja šajās konkrētajās stundās elektroenerģija tika patērēta. Savukārt tiem, kuriem nav viedā skaitītāja, patērētā elektroenerģija tiek izlīdzināta visa mēneša garumā pēc iepriekš sastādīta profila, kuru publicē AS "Sadales tīkls". Tas nozīmē, ka patērētājiem, kuri izmanto fiksētas elektroenerģijas produktu, šī negatīvā elektroenerģijas cena iespaidu neatstāja. Būtiski uzvērt, ka fiksēta elektroenerģijas cena dod stabilitāti un drošību ilgtermiņā, jo izdevumi par elektroenerģiju nepalielināsies, tādejādi ir vieglāk paredzēt izmaksas nākotnē. Šī iemesla dēļ par fiksētas cenas izdevīgumu patērētājam ir jāskatās ilgākā laika periodā.

Vai tagad steigt pārslēgties uz mainīgas elektroenerģijas cena produktu?

Pirms steigties pie sava elektroenerģijas tirgotāja un interesēties par iespējamu savu fiksētās cenas līguma laušanu, lai pārietu uz mainīgas cenas produktu, ir jāatceras, ka elektroenerģija kā jebkurš cits produkts seko tirgus pieprasījumam un piedāvājumam. Šī iemesla dēļ, bieži nav iespējams precīzi paredzēt nākotnes "Nord Pool" biržas cenas un iespējams jau rīt cenu līmenis var būt ievērojami augstāks. Noteikti nevajadzētu salīdzināt savu fiksētās cenas līgumu ar elektroenerģijas biržas cenām, jo tas nav korekti. Šādā gadījumā būtiskāk ir izvērtēt savu fiksētās cenas līgumu pret citu pretendentu piedāvājumiem un aktuālo informāciju tirgū brīdī, kad tiek slēgts fiksētās cenas līgumu.