Romualds Bogdanovičs: Izmaiņas neto norēķinu sistēmā – lielāka motivācija ražot elektrību pašiem

30. janvārī Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā. Ir pieņemti uzlabojumi arī elektroenerģijas neto norēķinu sistēmai, tādējādi to padarot pieejamāku elektroenerģijas ražotājiem un vecinot pašražošanu no atjaunojamiem energoresursiem (AER). Grozījumi likumā sekmēs elektroenerģijas ražošanu pašpatēriņa vajadzībām, no 2020. gada 1. aprīļa atbrīvojot elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas lietotājus no obligātā iepirkuma komponentes mainīgās daļas.

Šogad ir sperts neliels, bet būtisks solis AER atbalsta mehānisma pilnveidošanai. Turpmāk, patērējot iepriekš uzkrāto elektroenerģiju, nebūs jāmaksā OIK (obligātā iepirkuma komponente), kā arī mājsaimniecībām, kuras izvēlas kļūt par elektroenerģijas ražotājiem, tiek samazināts administratīvais slogs projekta realizēšanā.

Elektroenerģijas tirgus likums līdz šim noteica, ka tiem, kas elektroenerģiju ražo paši, patērējot iepriekš uzkrāto elektroenerģiju, ir jāmaksā AS "Sadales tīkls" tarifi un OIK (obligātā iepirkuma komponente). Turpretī pēc elektroenerģijas tirgus likuma grozījumiem, OIK no maksas par "uzkrāto" elektroenerģiju jāmaksā vairs nebūs.

Ieguvēji no likuma grozījumiem būs ne tikai ražotāji, bet arī mājsaimniecības, kas vēl nav uzsākušas, bet vēlas uzsākt elektroenerģijas ražošanu pašpatēriņa vajadzībām, jo kopš 2020. gada 15. februāra vairs nav nepieciešama Ministru kabineta noteikumos Nr. 883 paredzētā atļauja. Tas nozīmē, ka projekta saskaņošanas process turpmāk noritēs daudz ātrāk un ar mazāk iesaistītajām pusēm.

Pastāv risks, ka izmaiņas likumdošanā var veicināt neprofesionālu saules paneļu sistēmu uzstādīšanu, tādēļ jāuzsver, ka lai realizētu kvalitatīvus saules paneļu projektus, tiem joprojām ir jābūt balstītiem uz aprēķiniem un process jāvada sertificētiem elektroinženieriem. Speciālisti veiks gan saules elektrostacijas projektēšanu, saskaņošanu būvvaldē, gan projekta uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā – tādējādi nodrošinot kontroli un atbilstību standartiem. Šādi varam izvairīties no patvaļīgas būvniecības un zemas pakalpojumu kvalitātes, kas var apdraudēt cilvēkus un viņu īpašumus.

Grozījumi likumā, kas turpmāk ietekmēs elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas lietotājus paredz, ka liekā elektroenerģija, kas tiek saražota un nepatērēta, var tikt "uzkrāta". Elektroenerģijas "uzkrājējs" šajā gadījumā ir sadales sistēmas operators – AS "Sadales tīkls". Gala lietotājam tas izpaužas sekojoši – nepatērētā elektroenerģija, kas tiek saražota no saules paneļiem dienas laikā tiek nodota atpakaļ tīklā, ko uzskaita AS "Sadales tīkls". Mēneša laikā uzkrātās elektroenerģijas apjoms tiek fiksēts. Ja vairākus mēnešu pēc kārtas patērētās elektroenerģijas apjoms būs mazāks par saražotās elektroenerģijas apjomu, tas summēsies.

Ņemot vērā, ka Latvijā saules paneļi visvairāk enerģijas ražo no marta līdz septembrim, tas ļaus saulainajās vasaras dienās "iekrāt" elektroenerģiju ziemas periodam. Mājsaimniecībai, tērējot iepriekš uzkrāto elektroenerģiju tiks piestādīts samazināts rēķins, kurš sastāvēs tikai no maksas par sadales sistēmas operatora (AS "Sadales tīkls") tarifiem. Patērējot "uzkrāto" elektroenerģiju, mājsaimniecība būs atbrīvota no maksas par elektroenerģiju un OIK. Līdz ar to, mājsaimniecību rēķina samazinājums par "uzkrātās" elektroenerģijas patēriņu vidēji varētu sasniegt 60%.

Šie grozījumi ne tikai veicinās saules paneļu sistēmu uzstādīšanu pašpatēriņam, bet arī būtiski saīsinās atmaksāšanās periodu saules elektrostacijām un paša projekta realizācijas laiku, tādējādi ieguvēji būs gan esošie saules elektrostaciju īpašnieki, gan tie, kas vēl plāno to uzstādīt. Papildus tam, saules paneļu garantija ir 25 gadi, un tiem praktiski nav uzturēšanas izmaksu, ļaujot ražot un patērēt elektroenerģiju pat 30-35 gadus.