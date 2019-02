Stjuarts Rodžerss: Tehnoloģiju industrija pašiznīcinās, taču nav par vēlu to apturēt

Tehnoloģiju industrijas pārstāvju vidū satraucoši strauji pieaug reģistrēto pašnāvību skaits, un jāatzīst, ka šādu statistiku ir veicinājusi pati nozare un tās veidotā kultūra. Dati liecina, ka 18,5% no visiem ASV iedzīvotājiem nākotnē saskarsies ar garīgās veselības traucējumiem, bet 4% cietīs tik smagi, ka tas būtiski ietekmēs viņu dzīves kvalitāti. Izpētot situāciju tieši tehnoloģiju industrijā, redzam, ka statistika ir vēl satraucošāka un rada nopietnu pamatu bažām.

Saskaņā ar Maikla Frīmena (Michael Freeman) veikto pētījumu, uzņēmumu dibinātāji salīdzinājumā ar vidējo iedzīvotāju vismaz trīs reizes biežāk cieš no pārmērīgas apreibinošo vielu lietošanas, desmit reizes biežāk saskaras ar bipolārajiem traucējumiem un divas reizes biežāk ir aizdomājušies par pašnāvību.

"21. gadsimtā, lai spētu veikt uz zināšanām balstītu darbu, garīgā veselība ir tieši tikpat būtiska, cik agrāk bija izšķiroša fiziskā veselība, lai spētu veikt fizisku darbu. Tieši radošums, atjautība, izpratne, organizatoriskās un izvērtēšanas spējas, kā arī citas garīgās spējas bieži vien ir galvenais pamats veiksmīgu uzņēmēju sasniegumiem un radītajām idejām," uzsver Frīmens.

Tas pat nav pārsteidzoši, ka agrāk vai vēlāk uzņēmēji neiztur šo spriedzi un sabrūk. Uzsākot uzņēmējdarbību, sākuma posmā ir jāsaskaras ar naudas neesamību un cīņu par izdzīvošanu, līdz vispār izdodas piesaistīt investīcijas no citiem sava sapņa un idejas īstenošanai. Šie cilvēki un investori parasti sagaida, ka viņu investīcijas nesīs peļņu, kas palielina spiedienu uz dibinātāju pēc iespējas ātrāk gūt peļņu. Ar laiku uzņēmējam darbā jāpieņem darbinieki, un turpmāk viņš būs atbildīgs par to, lai viņa darbinieki gūtu ienākumus, lai varētu apmaksāt savu dzīvesvietu un ēdienu uz pusdienu galda. Tas rada ļoti lielu spriedzi pat tiem uzņēmējiem, kuri radījuši lieliski nostrādātu produktu vai pakalpojumu. Iedomājies, cik daudz grūtāka ir situācija, kad jāpiedzīvo neveiksme, vai arī patērētājiem nepatīk piedavātais, un tas ietekmē ne tikai tevi, bet arī darbiniekus.

Uzņēmumu dibinātāji cieš arī citos veidos. Daudzi sevi pasludina par līderi pat bez nepieciešamajām vadītāja prasmēm. Tie ir gudri, motivēti cilvēki, kuri rada produktus, kas atbilst tirgus vajadzībām, taču vienlaikus viņiem ir grūti vai neiespējami izturēt izaicinājumus, kas saistīti ar uzņēmuma vadīšanu.

Uzņēmēji pastāvīgi dzird no apkārtējās vides, ka nepieciešams tikai darīt vairāk, viņi sistemātiski pārstrādājas, kas noved pie pārslodzes un izdegšanas, kad viņu uzņēmums, produkts vai pakalpojums nekļūst par veiksmes stāstu vienas nakts laikā. Pārslodze bieži vien rodas tāpēc, ka uzņēmējiem nepieciešams darīt arī tādus darbus, kas, iespējams, nav viņu specialitāte, jo, lai veidotu jaunuzņēmumu, ir nepieciešamas spēcīgas pielāgošanās spējas. Jaunas zināšanas un prasmes vienmēr ir pozitīva lieta, taču, ja viss ir jāapgūst zibenīgi, tas kļūst daudz sarežģītāk.

Tehnoloģiju industrija var darīt ļoti daudz, lai palīdzētu cilvēkiem savā vidū – ne tikai dibinātājiem – un samazinātu to cilvēku skaitu, kuri dara sev pāri vai pat apsver pašnāvību. "TechChill" diskusijā un panelī, es detalizēti izklāstīšu galvenās problēmas, izceļot veidus, kā palīdzēt gan citiem, gan sev, kā arī diskutēšu par šīm problēmām ar ekspertiem, kuri var sniegt nepieciešamo palīdzību, vai arī paši saskārušies ar nozares nepatīkamo pusi.

Stjuartam Rodžersam (Stewart Rodgers) ir vairāk nekā 25 gadu pieredze tehnoloģiju nozarē, viņš ir pieredzējis žurnālists un arī "Tribe of Why" organizācijas līdzdibinātājs. "Tribe of Why" galvenā mītne atrodas Marakešā, un tā palīdz cilvēkiem apzināties savus dzīves mērķus. Rodžerss ir arī digitālais nomads – nu jau vairākus gadus viņš pavada ceļā no vienas pilsētas uz otru, bez vienas noteiktas dzīvesvietas. "TechChill 2019" konferencē Rodžerss uz galvenās skatuves runās par šobrīd tik aktuālo tēmu, kā uzņēmējdarbība un tās radītā spriedze ietekmē garīgo veselību.