Fiziskās aktivitātes ir nepieciešamas jebkurā vecumā, taču tieši bērniem tās sniedz ne tikai pamatu veselīgai attīstībai, bet arī iespēju izlikt pārpārēm plūstošo enerģiju, kā arī norūda raksturu un uzlabo psihoemocionālo fonu. Par to neviens nestrīdas, bet, lai viss noritētu pēc vislabākajiem plāniem, sportošanā liels ieguldījums sagaidāms no pieaugušajiem – visupirms bērna vecākiem un treneriem. Jo lielāka būs šo pieaugušo personu autoritāte bērna acīs, jo lielāka iespējamība arī gūt kārotos rezultātus, kuri var būt dažādi. Citam pietiek vien ar to, ka bērns vispār kustas un nesēž tikai pie ekrāniem, taču cits sagaida ko vairāk – kas zina, nākotnē varbūt kļūs pat par olimpieti.

Uzvaras mirklis sportā ir spožs un emocionāls. Bet kāds bijis ceļš līdz goda pjedestāla augstākajam pakāpienam? Kas notiek ar tiem, kas nesaņēma pirmo vietu un, iespējams, sportu pameta vēl pirms nostāšanās uz starta līnijas? Kur sporta sistēmā paliek bērns un kāda ir trenera loma viņa panākumos un veselības uzlabošanā? Par to lasi rakstu sērijā "Aiz pjedestāla"!

Projekta saturs pieejams tikai "Delfi plus" abonentiem. Ja esi "Delfi plus" abonents, pieslēdzies. Ja vēl neesi Delfi abonents, aicinām iegādāties ģimenes (4 cilvēkiem) vai individuālo abonementu, kas ļaus lasīt visu Delfi saturu bez ierobežojumiem. Abonē Delfi plus un turpini lasīt rakstu.

Ledus halle. Tikko noslēdzies hokeja mačs starp divām bērnu komandām. Tiesnesis dodas uz ģērbtuvēm, bet pa ceļam sastop saniknotu bērna tēvu, kurš viņam triec dūri tieši sejā. Tiesnesim mediķi konstatē deguna kaula lūzumu un galvas smadzeņu satricinājumu. Cita epizode: tribīnēs saiet matos divas mammas, jo nav atradušas kopīgu valodu, fanojot par bērnu hokeja spēli. Trenerim jāsavalda tēvs, kurš nule savām acīm redzējis, kā zēns ar hiperaktivitātes sindroma pazīmēm tik stipri savainojis viņa meitu, ka jāsauc dakteri. “Vai tu bumbu neredzi?! Ej, skrien, spēlē, ko guli! Atveries!” – vecāks kliedz no tribīnēm savam dēlam futbola laukumā.