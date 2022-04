Deviņi radoši Lieldienu darbi bērniem

Lieldienas, kā jau visi svētki, ir ilgi gaidīti, bet paskrien tik ātri! Lai paildzinātu svētku sajūtu, trīs bērnu mamma un "TEOdara" darba lapas bērniem radītāja Lelde Sāre-Jansone piedāvā radošas un pavasarīgas aktivitātes, ko pirmssvētku laikā īstenot kopā ar bērniem.

Pūkainais trusītis



Foto: Privātais arhīvs



Uz stingrāka papīra uzzīmē truša kontūru. Izmantojot PVA līmi, visu trusīti salīmē ar pūpoliem. Ļoti mīlīgs un pūkains rezultāts, kas uz ilgāku laiku nodarbina mazos pirkstiņus un ir lielisks pacietības treniņš.

Zaru ligzdiņa olai



Foto: Privātais arhīvs

Bērniem pastaigas laikā ļoti patīk vākt zarus. Mazākos var izmantot, lai pagatavotu putnu ligzdiņu. Pamatnei izmanto sāls masu (150g miltu, 150g rupjā sāls, pusglāze glāze ūdens, viena ēdamkarote eļļas; ja nepieciešams, pievieno vēl miltus) vai plastilīnu. Pamatnē sprauž zariņus, vidū atstājot vietu Lieldienu olai vai kādai rotaļlietai – putniņam.

Cip, cip cālīši



Foto: Privātais arhīvs

Izgriež no papīra detaļas – cāļa galvu, rumpi, acis un knābi. Visu līmē uz papīra. Tad seko jautrākā (un netīrākā) daļa – ar krāsu noklāj plaukstas un ar to nospiedumiem veido cāļa spārnus un kājiņas. Lai plaukstu nospiedumiem pietiktu vietas, darbam ieteicams izmantot A3 lapu.

Pūpoliņi



Foto: Privātais arhīvs

Uz papīra lapas uzzīmē pūpolzarus un bērnam jāveido telpiskie pūpoliņi. To var darīt no vates pikucīšiem, saburzītiem papīra virtuves dvieļa gabaliņiem vai plastilīna. Var izmantot sagatavi no "TEOdara" darba lapām bērniem.

Lieldienu zīmodziņi

Foto: Privātais arhīvs

Jeb izlietoto tualetes papīru rullīšu otrā dzīve. Ar abpusējo līmlenti (var mēģināt arī ar līmi) kopā salīmē trīs rullīšus (zaķis) un divus rullīšus (cālis). Zaķa ausu rullīši nedaudz jāsaplacina, lai ir ovāla, nevis apaļa forma. Rullīšus mērcē krāsā un veido zīmodziņus. Pēc tam piezīmē klāt actiņas, ūsas, kājas utt.

Māja ar dārzu jeb Zirņu iela



Foto: Privātais arhīvs

Plastmasas kastītei nogriež zemākas malas un ber iekšā izmērcētus pelēkos zirņus. Ideāli, ja ir tāda pati papīra kastīte, kurā ielikt zirņu trauciņu (ja nav, var iztikt). No stingrāka papīra izgriež māju (aptuveni 10 centimetru augstumā un zirņu trauciņa platumā) un izkrāso. Pielīmē kastītes (vai zirņu trauciņa) aizmugurē. Pēc tam atliek vien gaidīt, kad piemājas dārziņš sazaļos! Lai tas zeltu un kuplotu, svarīgi zirņu trauciņu laiku pa laikam papildināt ar ūdeni.

Kad no olas izšķiļas cālītis...



Foto: Privātais arhīvs

Sagatavo sāls masu (recepte pie Zaru ligzdiņas olai), tikai šajā gadījumā pievieno vēl kurkumu, lai masa iekrāsotos dzeltena. Sadala masu divās daļās, vidū ieliek mantiņu – cālīti (te var improvizēt) – , un veido olas formu. Kaltē olu uz palodzes četras līdz septiņas dienas, reizi dienā pagrozot, lai saulīte tiek klāt no visām pusēm un ola paliek cieta. Jautrākā daļa – palīdzēšana cālim izšķilties.

Maskas un kroņi



Foto: Privātais arhīvs

Bērniem ļoti patīk dažādas maskas un kroņi! Vienkāršākais veids ir no papīra loksnēm salīmēt bērna galvas apkārtmēram atbilstošu vainadziņu. Pie tā var līmēt zaķa ausis vai arī izkrāsotas Lieldienu olas, pavasara ziedus un kukainīšus. Šeit izmantotas jau gatavas sagataves no "TEOdara" darba lapām bērniem.

Foto: Privātais arhīvs

Ola – sāls glezniņa



Foto: Privātais arhīvs

Uz papīra ar PVA līmi veido zīmējumu un apber ar smalko sāli. Atstāj uz stundiņu "sadraudzēties". Pēc tam lieko sāli nober nost, ņem ūdens krāsas un izkrāso glezniņu. Šajā gadījumā gleznošana notiek, nevis otu velkot pa sāli, bet tam maigi pieskaroties. Sāls uzsūc krāsu un tā izplūst pa glezniņas līnijām. Bērniem ir lieli brīnumi!

Ar dakšiņu var gleznoti zīmējumi





Foto: Privātais arhīvs

Ko var darīt ar dakšiņu!? Protams, ka ēst! Nāriņa Ariela no Disneja animācijas filmas atbildētu, ka ar dakšiņu var sukāt matus. Viņa gan kļūdījās, taču pavisam droši ar dakšiņu var gleznot!

Piemēram, var zīmēt zaķi un olas – ar dakšiņas pamatni, punktus uz olām veido ar dakšiņas zaru galiem.

Foto: Privātais arhīvs

Cāļa radīšanai izmanto dakšiņas pamatni. Acis, knābi un kājas veido ar dakšiņas malu vai izmanto otu.

Foto: Privātais arhīvs

Ziedus un zāli glezno ar dakšiņas pamatni, taču ziedkātu un lapas – ar dakšiņas malu. Ja kādā posmā paliek par grūtu, ņem palīgā otu.

Foto: Privātais arhīvs

Gleznojot ar dakšiņu, to var uzreiz mērk krāsā un tad veidot zīmējumu uz papīra. Taču glītāks darbs sanāk, ja uz dakšiņas krāsu uzklāj ar otu.

Lai radošas un priecīgas Lieldienas!