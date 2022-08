'Ej d..., mammu!' Kā izbeigt bērna lamāšanos mājās

Lamāšanās ir nenobriedis un neefektīvs veids, kā tikt galā ar neapmierinātību. Kad tomēr “gaiss uzsvilis”, pēc tam bērniem jāmāca, ka lamāšanās problēmas neatrisina. Patiesībā – tikai palielina. Lamājoties sākotnējā problēma joprojām paliek, taču tagad vēl jārisina papildu sekas.

Foto: Shutterstock

Ņem vērā, ka ir liela atšķirība starp to, vai bērni lamājas vispārīgi vai lamājas tieši uz tevi vai kādu no ģimenes locekļiem. Bērniem ir jāzina atšķirība un jāsaprot, ka lamāšanās uz kādu ir verbāla aizskaršana un pret to izturēsies daudz bargāk.

Vecākiem ir jāizveido nulles tolerances politika pret verbālu vardarbību mājās. Verbālā vardarbība tiek atšķirta no lamāšanas, jo tā ir uzbrukums personai. Lamāšanās ir izteiciena lietošana, aprakstot situāciju vai paša neapmierinātību.

Tātad iepriekš minētajā piemērā bērns lamājas: "Es ienīstu savu skolotāju."

Ja bērns būtu teicis: "Ej d...t, mammu, tā nav tava darīšana," – tā būtu verbālā vardarbība.

Un nav attaisnojuma jebkāda veida bērna agresijai. Ja atvase nolādē savus vecākus vai brāļus un māsas apsaukā, izmantojot ļoti aizskarošus vārdus, tas ir emocionālās vardarbības veids. Un tas ir vairāk nekā tikai nepatīkams, tas ir kaitīgs.

Ar šo uzvedību ir jācīnās ļoti stingri. Vari ierobežot kaut kādas nodarbes, piemēram, viņa izklaides sportu. Neļauj nevienam ar tevi manipulēt, arī kad tev saka "man tur jābūt".

Vissvarīgākais, lai bērni saprot, ka vardarbībai nav attaisnojuma. Es tev kā vecākam apsolu, ka vienas sporta spēles izlaišana nav pasaules gals. Cieņas mācīšanās, citu bērnu aizsargāšana ir svarīgāka.