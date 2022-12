Femicīds Latvijas stilā. Kāpēc vīrieši tik bieži noslepkavo savas partneres?

Latvija ieņem pirmo vietu Eiropas Savienībā (ES) pēc sieviešu skaita, kuras nogalinājis viņu intīmais partneris, liecina "Eurostat" dati. Kāpēc mūsu valstij tik raksturīga vardarbība ģimenē, un kā var novērst jaunas slepkavības? Portāls "Delfi" ar ekspertu palīdzību centās tikt skaidrībā.

Portāls "Delfi" ir sagatavojis rakstu sēriju par vardarbību ģimenē. Mēs rakstām par to, kāpēc Latvijā tik bieži ir sievas vai draudzenes slepkavības gadījumi, stāstām par mītiem, kas apvij vardarbību mājās, un par to, kā Ukrainas sievietes slēpjas no bombardēšanas un raķetēm, bet nokļūst seksa verdzībā. Par to, kā apturēt ar dzimumu saistītu vardarbību, stāsta Eiropas Parlamenta deputāte Elisa Kunke. Un: vai pilsēta, šajā gadījumā Rīga, var sieviešu dzīvi padarīt drošāku?

Rekordisti sieviešu nāves ziņā

Statistika par vardarbības gadījumiem ģimenē nekad nerāda pilnu ainu. Kā norāda starptautiskie tiesībsargi, upuri bieži vien nevēršas policijā un, pat ja konfliktam ir letāls iznākums, tiesībsargājošie dienesti ne vienmēr var un grib to tā raksturot.

Daudzās pasaules valstīs pat nav atsevišķas uzskaites, cik daudz sieviešu mirušas no sava vīra vai mīļākā rokas. ES pēdējos gados cenšas fiksēt vismaz kopējo ainu savienībā. Atbilstoši "Eurostat" datiem 2020. gadā Latvijā sešas sievietes nogalināja viņu intīmais partneris, kas ir 0,58 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Deviņu gadu laikā, kopš "Eurostat" veic uzskaiti Latvijā, intīmā partnera vardarbība kā oficiālais nāves cēlonis ir bijis 33 sievietēm.