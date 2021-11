Garlaicīga laulība: aiziet nevar palikt

Ja nebūtu sociālā spiediena "kad tu metīsi kauliņus kopā ar kādu?" vai "kad iziesi pie vīra?", ne katrs varētu atbildēt uz jautājumu "priekš kam man vajadzīgs otrs cilvēks?". Kristietībā laulība ir viens no askētisma soļiem. Tās izpratnē laulība tāpat kā kļūšana par mūku ir sava veida varoņdarbs. Tas nozīmē, ka cilvēks atsakās no zināmām iespējām augstākas idejas vārdā. Un šī ideja ir vienotības veidošana. Tas ir saistīts ar monogāmiju, tas ir, atteikšanos no seksuālu attiecību iespējas ar citiem cilvēkiem. Un šo ideju ir grūti atraut no reliģijas un ielikt ierastā pasaulē. Ja to cenšas iekļaut parastā pasaulīgā dzīvē, rodas jautājums – "kādēļ man garlaikoties, ja ir tik daudz iespēju?" Un uz šo jautājumu cilvēks ne vienmēr rod atbildi.

Vai ir vērts saglabāt laulību, ja sieviete jūt, ka vīrs ir "apnicis", katru dienu viens un tas pats, taču vienlaikus ir bail – bet ja nu būs tikai sliktāk? Kādus aspektus ņemt vērā, pieņemot lēmumu?

Vienīgo pareizo atbildi uz šo jautājumu zina tikai pats cilvēks. Viņš viens saprot, cik viņam emocionāli grūti ir laulībā. Mēs nedzīvojām brīnumainā, rozā vienradžu pasaulē – jāskatās reālistiski. Un realitātē cilvēki bieži vien ir atkarīgi viens no otra, piemēram, finansiāli, pienākumu ziņā. Mēdz būt laulības, kuras saglabā izdzīvošanas vārdā. Starp citu, tāda ir sieviešu krīzes centru ideja – būt par finanšu spilvenu, radot kaut kādas finansiālas iespējas aiziet no laulības.

Neizlēmība nereti saistīta ar sarežģītu sievietes stāvokli kopumā un no sabiedrības vai kultūras spiediena viņa ne vienmēr spēj atzīt problēmu. Ja viņa ir visos līmeņos neatkarīga, risinājums atnāks daudz vieglāk.

Ir divi uzskati: "ar attiecībām vajag strādāt" un "kas tās par attiecībām, ja ar tām vajag strādāt. Ja esmu mājās, vēlos atpūsties!" Kam taisnība?

Viss atkarīgs no tā, ko uzskata par darbu. Bērnu audzināšana ir mūsu darbs. Un tajā ir gan savs prieks, gan grūtības. Neviens nevar būt īsti gatavs šim darbam. Visas grāmatiņas un teorijas sabirst putekļos, kad vecāki sastopas ar ikdienas sīkajiem un smalkajiem uzdevumiem, kas prasa iekšējos resursus. Lai pildītu šo darbu, vajadzīgas ne tikai zināšanas, bet arī resursi – lai daudzkārt naktī celtos pie bērna, simtiem reižu lasītu vienu un to pašu pasaciņu vai stāstītu to pirms miega.

Foto: Shutterstock

Ieguldīt darbu jebkurās attiecībās nozīmē dot un gūt kaut ko atpakaļ. Piedot un saņemt piedošanu. Mīlēt un būt mīlētam. Reizēm nākas 90 procentus darba ņemt uz saviem pleciem. Turklāt ir svarīgi, lai grūtā laikā partneris darītu 90 procentus darba otra vietā.