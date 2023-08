Mākslīgais intelekts var palīdzēt sagatavoties jaunajam mācību gadam

Iespējas, kā izmantot mākslīgā intelekta sniegtās priekšrocības, gatavojoties skolai un arī vēlāk jau mācību procesā, ir ļoti plašas. Pieci veidi, kā ar tā palīdzību atjaunot zināšanas vēl pirms mācību gada sākuma.

Tie paši rīki, kas noder uzņēmumu darbībā, var noderēt mācību vielas apgūšanā. Tehnoloģiju uzņēmuma "Tet" galvenā tehnoloģiju direktora Dmitrija Ņikitina padomi:

Pārbaudi savas zināšanas

Vai bērns arvien atceras bioloģijas stundā pērn mācīto par cilvēka asinsriti? To var pārbaudīt, izmantojot dažādus mākslīgā intelekta risinājumus. Piemēram, lietotnē Tinycards ar spēles elementiem var pārbaudīt zināšanas ļoti plašā tēmu lokā, sākot no anatomijas zināšanām līdz mākslas vēsturei. Turklāt, ja secināsiet, ka ir nepieciešams ko apgūt no jauna, to varēs izdarīt ar atbilstošas tēmas jautājumu kartītēm lietotnē.

Atgriezies mācību ritmā

Tāpat kā pieaugušajam ir nepieciešams laiks, lai atgrieztos darba ritmā pēc atvaļinājuma, arī skolēnam pēc vasaras brīvlaika ir gūti atkal saņemties sēsties pie galda un atsākt mācības. Tādēļ var jau laikus sākt strādāt pie kādiem darbiem, kas sagādā prieku, bet vienlaikus arī ievada mācību ritmā. Piemēram, mēģināt uzrakstīt kādu eseju vai radošo darbu par tēmu, kas ieinteresējusi vasarā. Lai ieplānoto tēmu pārrunātu, var iedvesmoties idejām un padiskutēt ar mākslīgo intelektu, tādu kā Jasper Chat. Šādi bērns jau būs patrenējies arī izmantot mākslīgā intelekta atbalstu, kas var noderēt, strādājot pie skolotāju uzdotiem darbiem.

Rodi atbildes uz jautājumiem, kas neliek mieru

Katrs vecāks zina, ka bērniem "Kāpēc?" periods tā īsti nebeidzas nekad – arvien ir jauni jautājumi, kas jānoskaidro, jaunas sakarības, kas jāapgūst. Lai atbildētu uz jautājumiem un arī trenētu bērnu meklēt atbildes pašam, var izmantot mākslīgo intelektu, lai analizētu datus. Klimata pārmaiņas, inflācija, populārākie seriāli – tie ir tikai daži no tematiem, par kuriem dažādus datus iespējams pētīt kopā ar bērniem. Piemēram, jautājot Perplexity, kas piemērots tieši atbilžu meklēšanai par noteikta perioda gaisa temperatūras datiem dažādās valstīs, var gan pārrunāt par ģeogrāfiskās atrašanās vietas ietekmi uz gaisa temperatūru, gan tendencēm, kas parādās datos, tādā veidā mudinot bērnu pašam domāt līdzi un izteikt savus secinājumus.

Radi vasaras ilustrāciju

Lai kopīgi atskatītos uz vasarā piedzīvoto, var palūgt bērnam norādīt noteiktus atslēgvārdus, kas saistās ar šo vasaru. Pēc tam no šiem vārdiem ar mākslīgo intelektu izveidot attēlu, ko pārrunāt un kas, visticamāk, sagādās arī lielu jautrību. Vienlaikus šis ir brīdis, kad var arī pārrunāt par satura uzticamību un to, cik bieži attēli, ko redzam internetā, var nebūt īsti. Izmēģini izveidot savu vasaras attēlu, izmantojot vienu no populārākajiem attēlu ģeneratoriem – DALL-E2.

Pasaulē durvis ir vērušas arī vairākas mākslas izstādes, kurās darbus ir radījis mākslīgais intelekts. Jāatzīst, atsauksmes ir pretrunīgas. Taču šo attēlu veidošanas funkciju var izmantot ikdienas dzīvē mācību procesa pilnveidē, piemēram, gatavojot prezentācijas. Ar tā atbalstu iespējams radīt neparastus un unikālus attēlu salikumus, kas vizuāli papildinās prezentāciju vai citu vizuālu noformējumu, atbilstoši tā vēstījumam.

Atkārto valodas zināšanas

Lielākoties mākslīgā intelekta risinājumi strādā angļu valodā, un, lai gan daļēji tas ir ierobežojums latviešu valodas lietotājiem, to var izmantot arī savā labā. Mākslīgais intelekts var palīdzēt noformulēt gramatiski pareizu un labskanīgu domu angļu valodā vai pārvērst tekstu lietišķā formātā, attiecīgi ļaujot no šiem piemēriem mācīties. Ja vasarā nav sanācis izmantot angļu valodu, tad skolēnam pirms mācību atsākšanas var ļoti noderēt neilga "saruna", izmantojot Duolingo. Tā ir populārākā svešvalodu apguves lietotne, kurā tiek izmantots mākslīgais intelekts. Bieži vien ir nepieciešams tikai neliels atkārtojums, lai atsauktu atmiņā jau esošās zināšanas.