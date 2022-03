Izrādās, strīdi par to, vakcinēties vai ne, bija tikai ziediņi. Ukrainas karš radījis jaunu konfrontāciju – un tas jau ir principiāli. Kara laikā stāvēt pa vidu vai laipot, kā daudzi ir mēģinājuši, neizdodas. Viedokļi šķiļas, ka dzirksteles lec, un ne jau tikai ar svešajiem. Arī ar savējiem. Tuvajiem.

Kopš Ukrainas kara sākuma sociālajos tīklos arvien biežāk var lasīt skumjus stāstus par nesamierināmiem strīdiem ģimenēs, izirušām draudzībām un saspringtu gaisotni darbavietās. Arī ar kaimiņiem un paziņām var sastrīdēties uz līdzenas vietas.

Kauja ar slotaskātiem

Lūk, kāds stāsts: "Šodien par vienu draugu mazāk. Krita karā. Īstenībā jau drīzāk bija tāds draudzīgs paziņa – 80 gadus vecais ņiprais sētnieks Ivans. Ikrīta pastaigās šad tad pārmijām kādu vārdu, jokojāmies, viņš uzmundrināja mūs vingrot. Šorīt Ivans tāds pacilāti priecīgs – beidzot Krievija Ukrainā kārtību ieviesīšot. Un arī pie mums atnākšot NATO izdzenāt. "Tur taču krīt mierīgie iedzīvotāji," mēģināju argumentēt. Es nezinot, kādi riebekļi "hohli" esot, viņus vajagot močīt, un Krievija pareizi darot. Sapratu, ka argumenti par kādam netīkamas tautas iznīdēšanu viņu zemē būs veltīgi, veltīju Ivanam saprotamu un no manas sirds nākušu vārdu – fašists. Viņš no sirds apvainojās un kliedza, ka pati esot fašiste, ienākšot Krievija un tad redzēšot. Spēcīgākai argumentācijai viņš no saviem ratiņiem bija gatavs tvert vienu slotu, es biju gatava tvert otru slotu. Tad atmetu ar roku – ko nu mēs te ar slotaskātiem duelēsimies..."