Lai arī psihoterapija ļoti daudziem mūsdienās vairs nešķiet biedējoša un rūpes par savu psihisko veselību ir ikdiena, netrūkst cilvēku, kas nezina, ko sagaidīt, dodoties pie speciālista, un kāpēc to vispār darīt. Tieši šos jautājumus podkāstā "Laimes laboratorija" risināju kopā ar ārstu psihoterapeitu Andri Veselovski. Viņš norāda, ka psihoterapija ir veids, kā dzīvot labāk un laimīgāk, samazinot ciešanas savā ikdienā.

Pārrunājām gan to, kā saprast, vai nepieciešams apmeklēt speciālistu, gan to, ko sagaidīt pirmajā tikšanās reizē un kādos gadījumos rezultāts var likt vilties. Tāpat arī apspriedām to, kā saprast – jāmeklē cits speciālists vai terapija jāpārtrauc.

Sarunu iesākām ar jautājumu – kā saprast, ka nepieciešama speciālista palīdzība? Andris norāda, ka situācijas var būt dažādas, piemēram, gan tādas, kad palīdzība jau nepieciešama gandrīz obligāti, gan arī tādas, kur tā ir vienkārši vēlama. "Tas spektrs, kur psihoterapija var palīdzēt, ir ļoti dažāds," skaidro Andris, "piemēram, justies drošāk tam, kurš jūtas nedaudz nedroši, vai justies drošāk tam, kurš baidās vispār iet uz darba interviju. Tā ir milzīga starpība. Kad būtu obligāti nepieciešams? Piemēram, ja cilvēks strādā visu savu dzīvi un konstatē, ka nekas vairs neinteresē, darbaspējas krītas, miegs pasliktinās, parādās risks zaudēt darbu."