Piecas attiecību graujošas frāzes

Bieži vien mēs pasakām vārdus, nemaz neaizdomājoties par to, ka tie var ievainot mūsu sarunas biedru. Personīgās izaugsmes treneris un speciālists ģimenes attiecībās Kriss Armstrongs portālā "Psychologies" nosaucis piecas frāzes, kuras patiesībā nevajadzētu teikt nevienam, bet jo īpaši – mīļotajam cilvēkam.

"Es arī"

Kad dzirdi tev sakām: "Es tevi mīlu", "Nevaru sagaidīt mūsu tikšanos" vai "Tu šodien lieliski izskaties", atbilde: "Es arī" (vai atbilstoši: "Tu arī") partnerim var šķist kā automātiski pateikta. Viens no Armstronga klientiem tā arī atzinis: "Negribu būt "es arī". Šī frāze ir absolūti tukša. Es nejūtu, ka runa patiešām ir par mani."

Un arī speciālists piekrīt savam klientam: ja tuvs cilvēks atzīstas mīlestībā, kāpēc gan neatbildēt aptuveni šādi: "Esmu tik laimīgs, ka mēs esam kopā un varam viens otram teikt šos vārdus!" Tas skanētu patiesāk un "pēc īstā adresāta".

"Pieņem mani tādu, kāds es esmu"

Pilnīgi noteikti, ka šo frāzi saka cilvēks, kurš vēlas nodot vēsti: "Man mēdz būt grūti laiki, kad neesmu noskaņots komunicēt, smaidīt un jokot, un man ļoti nepieciešams tavs atbalsts. Man ir grūti domāt, ka tu vēlies ar mani būt kopā tikai manas dzīves labākajos periodos." Cilvēku, kurš otram nodod šādu vēstījumu, var saprast.

Tomēr apkārtējie nolasa citu domu: "Es plānoju vienmēr uzvesties tā, kā vēlos, un ja tev ir svarīga mana uzmanība, nāksies ar to samierināties." Armstrongs ir aptaujājis ap 200 cilvēku un 186 no viņiem šo frāzi interpretējuši kā negatīvi vērtējamu vēstījumu. Viens no aptaujātajiem pamatoti atzīmējis, ka cilvēks, kurš pateiks šo frāzi, saņems lielu atbalstu, atzīstoties: "Man mēdz būt pa īstam slikti brīži, un es negribētu, ka šādos brīžos tu censtos mani saprast."

"Bet tā es to klausītos līdz sava mūža beigām"

Parasti tiek saprasts, ka mēs esam darījuši kaut ko labu, bet tikai tādēļ, ka tas noticis piespiedu kārtā. "Uz viņas atbraukšanu es sakopu dzīvokli un nopirku ziedus, citādi līdz mūža galam klausītos, kāds esmu cūka." Frāze tiek izteikta ar ironiju, un šie vārdi nemaz nav tik nevainīgi, jo partnerim liek saprast: viņš neciena citu cilvēku robežas un patīkamais pārsteigums ir sarūpēts ne jau aiz patiesas vēlmes iepriecināt otru, bet kā atbilde uz šantāžu. Ja tu patiešām uzskati, ka ar tevi manipulē, par to ir jārunā tieši. Pretējā gadījumā tava uzmanība un rūpes, ietītas sarkasmā, paliek nenovērtētas.

"Paskatīsimies, vai sieva atļaus"

Sakot to pat it kā joka pēc, tu sievu pārvērt policistā, mudinot klausītājus būt iecietīgiem pret viņas vēlmi visu kontrolēt. Tas jūs nesatuvinās. Visi strīdīgie jautājumi ir jārisina aci pret aci. Kāpēc gan šīs frāzes vietā neteikt: "Es precizēšu. Iespējams, mums jau kaut kas ir ieplānots"?

Frāzē: "Viss ir atkarīgs no mana "bosa" slēpjas arī centieni novelt atbildību lēmuma pieņemšanā uz otru. Ja pēdējā brīdī būs slinkums satikties, visu vainu varēs novelt uz sievu.

"Es tev to neprasīju"

Tu pagatavoji viņam vakariņas un plāno doties satikties ar draudzenēm, cerot, ka pa ceļam no darba uz mājām viņš no ķīmiskās tīrītavas paņems tavu mēteli. Par to viņš ir aizmirsis, bet uz taviem pārmetumiem viņš atbildējis, ka tas nav viņa pienākums. Kad tu norādi, ka ar prieku dari tik daudz viņa labā, lai gan arī tev nav tāds pienākums, viņš atcērt: "Es tev to neesmu lūdzis!" Šī ir viena no vispazemojošākām un cietsirdīgākajām frāzēm, jo tajā slēpjas vēstījums par to, ka šīs frāzes autoram nav dārga jūsu abu mīlestība un uzmanības izrādīšana otram kā partnerim.

Ja gadījumā šo frāzi esi pateicis tieši tu, kaut vai tikai pie sevis, iespējami drīzāk sev par to atzīsties un, neskopojoties ar vārdiem, pasaki partnerim, cik ļoti viņš tev ir dārgs.

