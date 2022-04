Piedot ar prātu vai sirdi. Ieguvumi no piedošanas

Kad emocionālā piedošana ir pabeigta, cilvēks aizvieto negatīvas emocijas, kas saistītas ar nepiedošanu, piemēram, dusmas, aizvainojumu un atriebību – ar pozitīvām, piemēram, empātiju, līdzjūtību un altruistisku mīlestību.

Šajā gadījumā atskaites punkts, ka piedošana ir notikusi, būs izmaiņas emocijās, nevis domās. Kaut gan arī motivācija un uzvedība bieži vien mainīsies.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Piedošana kā process

Autori Enright un Fitzgibbons tic, ka jāmainās visiem aspektiem piedošanas laikā – kognitīvajiem, emocionālajiem un uzvedības – ja notikusi patiesa piedošana.

Viņi apgalvo, ka cilvēkam ir jābūt emocionāli gatavam piedot, pirms tas vispār notiks. Piedošanas norise var izpausties dažādos veidos, tas ietver pieņemšanas un empātijas attīstīšanu, perspektīvas izvēli un ieguvumu atrašanu notikušajā.

Piemēram, cilvēks var nolemt atkārtoti uzrakstīt stāstu par notikušo, izmantojot vienu vai vairākas no minētajām pieejām, tādējādi mazinot dusmas un ļaujot sev emocionāli dziedināties, piedāvā McCullough, Root un Cohen.

Kas piedošana nav

Piedošana nav apžēlošana, aizvainojuma attaisnošana vai aizmiršana par to. Tas arī nav tas pats, kas samierināšanās, lai gan tā var būt daļa no piedošanas procesa.

Patiesa piedošana ir individuāls un iekšējs process, un taisnības nodrošināšana (piemēram, tiesā) ir tikai ārējs iekšējā notikuma risinājums, kas nenodrošina iekšēju piedošanu.

Situācijas paciešana vai jebkāda veida noliegšana un emociju apspiešana, kas rada vēl lielāku stresu, arī nav efektīvas pārvarēšanas un piedošanas formas.

Visbeidzot, piedošana, kas attaisno nodarījumu, un attaisnošana, nav nekas vairāk kā sevis maldināšana, kas veicina dziļāku upura sajūtu, uzskata McCullough un Witvliet.

Kam vieglāk padodas piedot



Ir cilvēki, kuriem vieglāk padodas piedot. To skaidro dažādi.

Viens no skaidrojumiem – to ietekmē cilvēka pieķeršanās stils. To definējis Bowlby. Pieķeršanās stils veidojas zīdaiņa vecumā, veidojot pirmās attiecības ar primāro aprūpētāju. Piemēram, pētījumi atklāj – cilvēki ar tā saucamo nedrošo piesaisti, ja tuvs partneris viņus sāpina, ir mazāk piedodoši nekā cilvēki ar drošo piesaisti.

Pētīta arī saikne starp pašcieņu un spēju piedot. Lai gan Tangney, Boone un Dearing neatrada būtisku saistību starp piedošanu un pašcieņu, Vortington norāda, ka spējā piedot varētu būt svarīgāka stabila pašcieņa, ne tik daudz augsta pašcieņa.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Noteikti ietekmē cilvēka domāšanas stils – vai cilvēks būs piedodošāks vai atriebīgāks savā motivācijā un, iespējams, arī darbībā.

Ir dažādi veidi, kā cilvēki reaģē uz notiekošo, kā "maļ" notikušo – daži var būt bailīgi, citi teju apsēsti, vēl kāds plānos atriebību vai reaģēs ar dusmām.

Grūti būt piedodošiem ir narcisiem. Emmon novērojis, ka narcistiskiem cilvēkiem ir raksturīgs empātijas trūkums. Narcisi apbrīno sevi, ir grandiozu ideju pārņemti, ekshibicionistiski un smagi reaģē uz kritiku, un viņiem ir grūtības piedot.

Kad cilvēks ir dziļi ievainots vai viņu nodod tuvinieks, ir viegli izjust naidu un vēlēties atriebties. Daudz grūtāk ir būt labvēlīgam pret pārkāpēju un patiesi piedot. Martin Seligman paskaidroja, ka cilvēki nepiedod, jo:

viņiem šķiet netaisnīgi piedot;

piedošana ir mīlestības izrādīšana pārkāpējam, bet ne upurim;

piedošana bloķē atriebību, pie kā daudzi cieši pieturas.

Lai gan šie iemesli šķiet pašsaprotami un saprotami, tie daļēji izriet no nepareiziem priekšstatiem par piedošanu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai cilvēki uz piedošanu raudzītos kā uz mirkļa atbildes veidu vienam pret otru, kā arī uz īpašību, kas varētu raksturot attiecības.

Pajautā – ko man šī pieredze deva

Vairāku Wade, Hoyt, Kidwell un Worthington veikto pētījumu metaanalīze parādīja, ka psihoterapeitiskais atbalsts ir nozīmīgs, lai veicinātu piedošanu neatkarīgi no izmantotā modeļa.

Viens no piedošanas terapijas piemēriem ir Naikan kontemplatīvā prakse, kuras centrā ir citu laipnības apzināšanās. Lai gan tās izcelsme ir Japānas garīgajā kultūrā, Naikan praksi var ieviest kā laicīgu terapiju, jo tā risina universālas problēmas. Tā ir vērsta uz piedošanas aktu un ir strukturēta pašrefleksijas metode, kurā vēršas pie citiem un tiek dots jauns līdzeklis, kā notikt transformācijai.

Spēja iztēloties perspektīvu saistīta ar empātiju, kas savukārt ir vairākos pētnieciskos rakstos pierādīta kā aspekts, kas nosaka cilvēka spēju piedot (McCullough un vanOyten Witvliet). Daži pētījumi liecina: jo vairāk uz sevi vērsts un egoistiskāks cilvēks, jo grūtāk viņam ir justies saistītam ar citiem (Emmons).

Tas ietver arī mazāku spēju uztvert skatījuma perspektīvu un tādējādi būt spējīgam uz līdzjūtību.

Naikan pārdomas balstās uz trim jautājumiem, kas attiecas uz personu, kurai klients cenšas piedot.

Ko es esmu saņēmis?

Ko es esmu devis?

Kādas nepatikšanas un grūtības esmu radījis?

Naikan filozofija neuzskata, ka pagātnei ir jābūt statiskai, nemainīgai vai subjektīvai. Pagātnes traumas cilvēki mēdz atcerēties izkropļoti vai nepareizi, un tas var ilgstoši ietekmēt attiecības, jo lielākā daļa cilvēku pagātni uztver kā kaut ko fiksētu.

Naikan metode ļauj no jauna līdzsvarot labo un slikto, nenoliedzot notikušo un neaizmirstot to. Cilvēks tiek atbrīvots no viktimizācijas sajūtas, un līdzsvars sniedz sajūtu, ka cilvēkam ir vairāk kopīga ar citiem, piemēram, mūs vieno mūsu ievainojamība, kļūdas un vēlme būt laimīgam (Ozawa-de Silva).

Deviņi ieguvumi no piedošanas

Nav grūti iedomāties, ka cilvēcei būtu milzīgs ieguvums no piedošanas kultivēšanas, jo tā ir pretinde mūsu nosliecei uz atriebību un izvairīšanos.

Foto: Pexels.com

Daudzi likumi cilvēces vēsturē ir attīstījušies no nepieciešamības regulēt cilvēka dabisko tieksmi uz atriebību, un ar laiku tie kļuva par sarežģītām mūsdienu tiesu sistēmām. Bet tie attiecas tikai uz nelielu patiesas piedošanas aspektu.