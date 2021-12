Vismaz piecas sekundes. Ko zinātnieki saka par labiem apskāvieniem

Mīli vai ienīsti, taču apskaušanās ir daļa no Rietumu kultūras. Šī vienkāršā izpausme emocionāli satuvina cilvēkus, taču patiesībā nekas tik vienkāršs tajā nav. Par ko liecina roku aplikšanas vieta? Cik ilgi ir pārāk ilgi? Neuztraucies, turpmāk par to vairs nevajadzēs lauzīt galvu, jo zinātniekiem ir atbildes.

Divu daļu pētījumā, kas aprakstīts portālā "Science", zinātnieki vēlējās noskaidrot, kas vienu apskāvienu padara labāku par citu. Pirmajā daļā piedalījās 45 koledžas vecuma studentes, kurām vienai pēc otras tika aizsietas acis. Pēc šī soļa telpā ienāca cita sieviete, kura katru no viņām apmīļoja attiecīgi vienu, piecas un 10 sekundes.

Katra apskāviena gadījumā tika izvēlēts viens no diviem iespējamajiem veidiem. Pirmais no tiem bija tā saucamais "šķērīšu" variants jeb situācija, kad abi partneri vienu roku liek pāri partnera plecam, bet otru – zem paduses. Otrs variants tiek dēvēts par "neck-waist" stilu. Tā ietvaros pētnieks apmīļo pretī stāvošo, abas rokas liekot zem dalībnieka rokām. Katrs dalībnieks samīļojās ar svešinieku sešas reizes.

Lai gan šis sākotnēji var nešķist labākais veids un vide, kurā pētīt tik intīmu kultūras tradīciju, mērķis bija noskaidrot apskāviena ilgumu un veidu iespējami kontrolētākā vidē. Ideālā variantā pētījumā piedalītos arī vīrieši, taču Anna Dūrena, Londonas Goldsmitas universitātes psiholoģe un viena no pētījuma autorēm, skaidroja – Covid-19 pandēmija sākās vēl pirms viņai un kolēģiem bija iespēja ievākt šos datus.

Apskāvienu, kas ilga tikai sekundi, pārliecinošais vairums brīvprātīgo dalībnieku raksturoja kā vismazāk patīkamo. Kas attiecas uz ballēm, skalā no 1 līdz 100 šie apskāvieni tika vērtēti ar vidēji 50 punktiem. Savukārt apskāvienus, kas ilga piecas un 10 sekundes, eksperimenta dalībnieki vērtēja ļoti līdzīgi – vidēji ar vairāk nekā 60 ballēm. Kā "Acta Psychologica" skaidrojuši pētījuma autori, sajūtās starp apskāvienu veidiem, attiecīgi roku novietojumiem, konstatēta ļoti maza atšķirība.

Ja šķiet, ka 10 sekundes ir ārkārtīgi ilgs laiks apskāvienam ar svešinieku, tu tāds neesi vienīgais. Dūrena uzsvērusi, ka šis atklājums viņu un komandu pārsteidzis. Autore dalās pārdomās, ka, iespējams, eksperimenta laikā ar aizsietajām acīm dalībnieki vienkārši pieraduši apskauties. Ļoti iespējams, viņi aprada ar šo situācijas, tāpēc pat tik ilgs svešinieka pieskāriens vairs nešķitis nekas savdabīgs.

Foto: Shutterstock

Un kas notiek pēc 10 sekundēm? Apskāviens kļūst vēl patīkamāks vai tieši pretēji – dīvaināks? Kā sacījis Julians Pakheizers, eksperts, kurš šī pētījuma tapšanā nepiedalījās, bet īpašu uzmanību darbības laikā pievērsis apskāvienu ietekmei uz ķermeni un prātu, šis ir aspekts, ar kuru viņš labprāt būtu šo izpēti papildinājis. Tāpat pētījumā netika vērsta uzmanība arī spiedienam. Cik maigi vai spēcīgi pretī stāvošo ieteicams samīļot? Pakheizers uzskata, ka to varētu noteikt partneru intimitāte jeb tuvības līmenis. "Ja attiecības ir romantiskas, spiediens varētu būt daudz pamatīgāks nekā ikdienišķos gadījumos."

Apskāvienu eksperiments reālajā vidē



Eksperimenta otrā daļa noritēja jau reālajā dzīvē. Zinātnieki uzrunāja 100 studentu pārus un piedāvāja viņiem apskauties publiskā vietā. Pētījuma komanda ievāca datus par dalībnieku dzimumu, augumu un emocionālo tuvību.

Dalībnieki iepriekš netika iepazīstināti ar jau iegūtajiem datiem par to, kas vienu apskāviena ilgumu un veidu atšķir no cita. Rezultāti atklāja, ka dalībnieki biežāk izvēlējās apskauties "šķērītes" stilā, vienai rokai atrodoties virs partnera pleca, bet otrai – zem paduses. Šis variants izmantots 66 no 100 reizēm. Tāpat rezultāti parādīja, ka šādā veidā daudz labprātāk apskaujas vīriešu pāri (82 procenti no 28 pāriem). Vērts piebilst, ka ne auguma atšķirības, nedz arī emocionālā tuvība nebija ietekmējošs faktors izmaiņām apskāviena stilā, taču pētījuma autori piebilst – lielākoties dalībnieki bijuši vienāda garuma. Viņi arī neizslēdz, ka "neck-waist" variants šādos gadījumos varētu būt biežāk novērojams.

Par otro pētījuma daļu pozitīvi izteicies Pakheizers, kurš uzsver – eksperiments reālajā vidē ir ļoti uzteicams.

Savukārt Dūrena teic, ka secinājumi par vīriešu izvēlēto apskāvienu stilu ir ļoti interesanti, ņemot vērā, ka iepriekšējos pētījumos cilvēki šo veidu uzskatījuši par egalitāru. Eksperte uzskata, ka šis apskāvienu stils cilvēkus satuvina, taču nepievieno tam romantisku zemtekstu. Un tieši nepareizu, romantisku signālu raidīšana liela daļa vīriešu uztrauc, min Dūrena. Speciāliste turpina: "Otrās pētījuma daļas laikā mēs runājām ar cilvēkiem. Un viņi bieži vien atbildēja: "O, jā, "neck-waist" šķiet nedaudz intīmāks variants."

Rezumējot pētījumā iegūtos rezultātus, iespējams secināt, ka vislabāk cilvēki jūtas, apskāvienā pavadot no piecām līdz 10 sekundēm, izmantojot "šķērītes" apskāviena stilu.