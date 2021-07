Iepazīšanās ieradumi, no kuriem vērts atteikties

Otras pusītes meklējumi var izvērsties dažādi – reizēm viss rit kā pa diedziņu, bet citkārt nākas piedzīvot fiasko. Tādēļ ir svarīgi veikt "mājasdarbu", proti, ļoti skaidri apzināties, kas tev ir svarīgs attiecībās, ko ir iespējams pieņemt, bet kas kategoriski nav pieņemams. Lūk, "Womanitely" eksperti ir apkopojuši vairākus ieradumus, kas nebūt nenāk par labu iepazīšanās procesā.

Cerēt, ka viss vēl uzlabosies

Ja tu jau kādu laiku satiecies ar vīrieti, bet turpini pieminēt un iztirzāt lietas, kas tevi satrauc, un tās nekad nemainās – iespējams, tā ir vien laika tērēšana. Eksperti iesaka pārstāt dzīvot ilūzijās un gaidīt, ka lietas brīnumainā kārtā mainīsies pašas no sevis. Atslēgas vārds te ir sarunāšanās. Tomēr, ja sarunas un abpusēja vajadzību paušana nenes augļus, ir pamats bažām par šādu attiecību nākotni.

Attiecības var netikt tālāk par randiņu fāzi arī tādēļ, ka tu no otra gaidi pārāk daudz. Jā, ir ieteicams censties maksimāli rūpīgi ieskicēt potenciālā partnera rakstura īpašības un uzvedību, pretējā gadījumā riskē šādu cilvēku nemaz nepamanīt. Taču pārlieku liels prasīgums un "gaisa pils" būvēšana var novest pie tā, ka viena vilšanās seko otrai. Jo diezin vai viens cilvēks ir spējīgs pilnībā apmierināt visas vajadzības. Varbūt ir vērts aizdomāties par to, ka arī tu neesi absolūti ideāls cilvēks, tāpēc sagaidīt pilnību no kāda cita ir diezgan negodīgi. Jūs abi esat cilvēki, un ir tikai dabiski, ka jums ir daži trūkumi un nepilnības. Vai ir iespējams saprātīgs kompromiss? Pamatideja ir būt godīgiem attiecībā uz to, ko vēlaties un pieprasiet ilgtermiņā.

Nesteidzies notikumiem pa priekšu

Iespējams, pirms tikties klātienē, esat vairākas nedēļas vai pat mēnešus sarakstījušies un sazvanījušies, tādēļ var rasties sajūta, ka otrs ir tik pazīstams kā savi pieci pirksti. Te jāuzmanās! Pāra interesēs būtu nesteigties un neforsēt notikumus reālajā dzīvē, jo lieliska attālināta komunikācija vēl negarantē tikpat spožu rezultātu ikdienas saskarsmē. Šī iemesla dēļ vērts mierīgi paraudzīties, kā attīstās attiecības un nesteigt jau pirmajā klātienes tikšanās reizē izklāstīt visus plānus un ieceres par kopīgo nākotni, kas tev radušās virtuālās komunikācijas laikā.

Visai klasisks klupšanas akmens ir mēģinājumi salīdzināt savu pašreizējo draugu ar iepriekšējiem. Turklāt nebūtu vēlams arī apspriest iepriekšējās attiecības ar tagadējo partneri. Tas ir vienkāršākais veids, kā padarīt viņu aizdomīgu attiecībā uz esošajiem paziņām. Šis noteikums darbojas abos virzienos. Lai labāk iepazītu cilvēku, ne vienmēr izšķirošo lomu spēlē informācija par vissīkākajām detaļām romantiskajā pagātnē. Pamatīgāk iepazīstot partneri, būs daudz iespēju redzēt visu savām acīm.

Nepieļauj necieņu un neizrādi to

Ikviens vēlas atstāt vislabāko iespaidu par sevi, tādēļ var šķist kārdinoši palepoties ar savu personību, interesēm, vaļaspriekiem vai jebko citu. Bet neaizraujies, runājot tikai par sevi, jo ar laiku tas var sākt partneri garlaikot. Tā vietā mēģini runāt arī par viņa personību, interesējies par viņa darbu, vaļaspriekiem, ģimeni. Kad viens partneris kaut ko stāsta, ir ļoti labi, ja otrs ir uzmanīgs un aktīvs klausītājs.

Visbeidzot, viens no svarīgākajiem kvalitatīvu partnerattiecību stūrakmeņiem ir cieņa. Ja randiņa partneris vai partnere jau attiecību sākumposmā atļaujas demonstrēt cieņas trūkumu attiecībā uz otra viedokli, ieradumiem un robežām, nevajadzētu to pārvērst jokā, ignorēt, bet gan izdarīt secinājumus. Kādus – tas paliek katra paša ziņā.