Kā ieradums sevi kritizēt noved līdz depresijai. Kā to mainīt

Šī briesmu pašaizsardzības sistēma ir evolucionējusi tā, ka, sastopoties ar briesmām, smadzenēs aktivizējas amigdala, kas izdala kortizolu un adrenalīnu, un mēs esam gatavi cīnīties, mukt vai sastingt. Šī sistēma brīnišķīgi aizsargā mūsu ķermeni no briesmām, taču vairums bīstamību, ar kurām tā sastopas, ir saistītas ar mūsu pašuztveri un skatījumu par sevi.

Tādēļ prāts un ķermenis visu laiku atrodas stresa stāvoklī, jūt briesmas, bet hronisks stress var novest līdz trauksmei un depresijai. Tieši tāpēc ieradums visu laiku sevi lamāt ir tik kaitējošs emocionālajai un fiziskajai pašsajūtai. Kritizējot sevi, tu vienlaikus uzbrūc sev un ciet no uzbrukuma.

Sajūta "es neesmu savu uzdevumu augstumos" liek šaubīties par sevi. Un tad tu meties virsū problēmai, sanāk – pats sev!

Par laimi, cilvēkiem ir ne tikai reptiļa smadzenes. Esam arī zīdītāji – zīdītājiem bērni dzimst nenobrieduši un viņiem ir garš adaptācijas periods. Tādēļ zīdītāju aprūpes sistēmā, lai aizsargātu bērnus, vecāki ilgi dzīvo kopā ar atvasēm.

Kad aktivizējas smadzeņu daļa, kas atbildīga par rūpēm, izdalās oksitocīns, ko mēdz dēvēt arī par mīlestības hormonu, un endorfīni – laimes un labsajūtas hormoni, kam ir morfīnam līdzīga ietekme. Tas palīdz mazināt stresu un paildzināt iekšējā siltuma un drošības sajūtu. Ir divi veidi, kā var aktivizēt šo rūpēšanās sistēmu – maigi pieskārieni un skaņas. Piemērs – murrājoša kaķene laiza savus kaķēnus.

Iejūtība pret sevi grūtās situācijās ir līdzīga tai, kā mūs mierināja vecāki.

Iejūtība, tostarp pret sevi, skar rūpēšanās sistēmu. Lūk, kādēļ, esot pret sevi līdzjūtīgi grūtos dzīves periodos, jūtam, it kā būtu drošībā un it kā par mums rūpētos – līdzīgi, kā to izjūt bērns savas mātes apskāvienos.

Iejūtība pret sevi pazemina cilvēka reakciju uz briesmām. Kad reakcija uz stresu (cīnīties, bēgt, sastingt) saistīta ar tavu pašvērtējumu, tu tiecies uzbrukt sev pašam, un dari to, izmantojot kādu no minētajām reakcijām:



tu cīnies ar sevi (kritizē sevi);

slēpies no citiem (izolējies);

centies sastingt (ieciklējies uz savām domām).

Šie trīs reakcijas veidi ir pilnīgi pretēji iejūtībai pret sevi:

nevis cīnies pret sevi, bet attiecies pret sevi labvēlīgi;

nevis izolējies, bet atzīsti cilvēcisko pārdzīvojumu kopību;

nevis sastingsti, bet izvēlies apzinātību.

Kad cilvēks praktizē līdzjūtību pret sevi, tad vienlaikus viņš deaktivizē aizsargsistēmu no briesmām un aktivizē rūpēšanās sistēmu.

Kādā no pētījumiem tā dalībniekiem lūdza iedomāties, ka viņiem jūt līdzi. Un viņiem bija jāapraksta savas sajūtas. Viņiem teica aptuveni šādus vārdus: "Sajūtiet, ko jūs jūtiet, atļaujiet sevī ienākt mīlestībai un labvēlībai." Izrādījās, ka dalībniekiem, kas saņēma šādas instrukcijas, bija zemāks stresa hormona kortizola līmenis nekā cilvēkiem kontrolgrupā. Mainījās arī viņu sirds ritmi. Jo komfortablāk cilvēki jutās, jo atvērtāki un elastīgāki viņi bija pret ienākošajiem signāliem no apkārtējās pasaules, un viņu reakcija ietekmēja sirds ritmu. Tādēļ var teikt – kad cilvēks ir pret sevi līdzjūtīgs, viņš "atveras" un mazāk aizsargājas.

Vingrinājums "Nomierinošais pieskāriens"



Foto: Pexels.com

Lai arī pirmajā brīdī šis vingrinājums var šķist sentimentāli stulbs, un būtībā tas tāds arī ir, – ir vērts izmantot pieskārienu spēku, lai izsauktu līdzjūtības reakciju. Maigi un rūpīgi pieskaroties ar vienu vai abām rokām ķermenim, mēs varam palīdzēt sev sajust rūpes, komfortu un drošību. Svarīgi atzīmēt, ka dažādiem cilvēkiem ir atšķirīgas reakcijas uz noteiktu pieskārienu spēku. Piedāvājam atrast savu individuālo fiziskā kontakta variantu, kas sniegtu viegluma sajūtu – lai to varētu izmantot stresa situācijās.