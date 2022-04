Atkarība no seksa. Kā saprast – ir vai nav?

Iespējams, daudzi ir dzirdējuši mītu, ka vīrieši par seksu domā ik pēc septiņām sekundēm dienas laikā. Tātad, kamēr tu izlasīji šo teikumu, tu vienreiz jau par to esi padomājis (ja esi vīrietis). Cik te patiesības ir grūti pateikt, bet vai tas jau nozīmētu, ka šāds vīrietis (vai – ikviens vīrietis) ir atkarīgs no seksa? Ne tuvu tā. Lietuviešu psihoterapeits un seksologs Vitālijus Žukas portālā "Delfi.lt" spriež, ka atkarīgi no seksa var būt gan vīrieši, gan sievietes. Un skaitļi par to nemaz tik krasi neatšķiras. Lai saprastu, vai cilvēks ir vai nav atkarīgs no seksam, izšķiroša ir viena nianse. Kā to atpazīt un ko darīt tālāk – par to intervijā ar speciālistu.

Atkarība vai tomēr nē



Speciālists atzīmē, ka sabiedrībā sen ir uzskats – atkarība no seksa ir visiem, kam ir tendence mainīt dzimumpartnerus vai bieži mīlēties u.tml. Taču daudziem liela seksuālā aktivitāte ir paša cilvēka izvēle, kuru viņš viegli var apturēt. "Tas ir normāli un ļoti labi. Ja tu jau nevari sevi apturēt, tā ir atkarība.

Ir trīs galvenie seksuālās atkarības līmeņi:

Pirmais ietver masturbāciju, prostitūciju, seksu ar vairākiem partneriem, pornogrāfiju, seksuālu kārdinājumu, sekstingu – erotisku ziņojumu sūtīšanu, seksu pa telefonu u.tml.



Otrais līmenis: vuajērisms (baudas gūšana no otra seksuālo orgānu aplūkošanas), seksuāla uzmākšanās, ekshibicionisms.



Trešais līmenis: izvarošana, incests, bērnu pornogrāfija.

Seksologs atzīmē, ka situācija pasaulē, satraukums par eksistenciāliem jautājumiem un milzīgā informācijas plūsma liek meklēt veidus, kā atpūsties no spriedzes un rutīnas. "Smadzenes mēdz meklēt baudu un izvairīties no sāpēm. Gandrīz visiem no mums ir noteiktas tieksmes: dažiem uz cukuru, citiem – uz alkoholu, narkotikām, kofeīnu, trankvilizatoriem, datorspēlēm u. tml.. Cilvēka smadzenēs ražotie hormoni ietekmē garastāvokli un labsajūtu. Seksa laikā arī ražojas hormoni, kas palīdz piedzīvot gandarījumu. Interesanti, ka, pētot smadzenes, tajās redzamas vienādas izmaiņas, neatkarīgi no atkarības veida," min speciālists.