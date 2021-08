Bailes no pārmaiņām un nezināmā – kā tās pārvarēt

Pārmaiņas nevajadzētu uztvert kā nevēlamu dzīves pavērsienu, pat tad, ja tās piezagušās neviena negaidītas. Cilvēkiem ir tendence pieķerties zināmajam un neatlaist to pat tad, ja esam iekļuvuši rutīnas nāvīgajās skavās. Bieži vien mūs apgrūtina pašu pretošanās jaunajam, nevis pārmaiņu process. Iekšējā cīņa pret pārmaiņām rada bailes un nemieru, tādēļ jūtamies pārguruši. Galu galā mēs vienmēr pielāgojamies un lēnām saskatām priekšrocības un pozitīvo arī nezināmajā.

Ja jūti, ka pārmaiņas tavā dzīvē nāk ar baiļu un pretošanās sajūtu, ņem vērā portālam "Psychology Today" sniegtos ieteikumus no psiholoģes Alisijas Klārkas par to, kā pārmaiņas dzīvē uzņemt bez lieka un nepamatota satraukuma.

Vissliktākais scenārijs

Pateicoties negatīvismam, aizspriedumiem vai vienkārši ieradumam jebkuru situāciju iztēloties tā vissliktākajā scenārijā, esam pakļauti jau tagad pārdzīvot emocijas, kas, iespējams, būtu jāpārdzīvo pārmaiņu rezultātā. Tas, savukārt, izraisa trauksmi un pretestību mirklī, kad dzīve "piespēlē" negaidītās un pēkšņās pārmaiņas. Ja cilvēks ļausies raizēm un baidīsies no riska, pieņemot jebkuru jaunu situāciju, iekšējais nemiers turpināsies un izvairīšanās no jaunajiem dzīves noteikumiem to tikai pastiprinās. Lai ar šo problēmu tiktu galā, ir jāsaprot, kā tikt galā ar trauksmi. Tāpat ir jāsaprot, kad tā patiešām tevi aizsargā no ļaunā un nezināmā, un – kad tā kavē no jaunas pieredzes gūšanas.

Izaugsme caur pārmaiņām

Lai augtu kā personība, cilvēkam ir jāmācas pielāgoties un izkāpt ārpus savas komforta zonas – proti, atteikties no tā, kas ir ērts, un tā vietā izmēģināt ko jaunu vai ko tādu, kas likās pat atbaidošas. Piemēram, biznesa cilvēkiem jāpatur prātā, ka panākumi vienmēr ir saistīti ar risku – lai tos gūtu, ir jābūt gatavam ieguldīt kādus resursus tad, kad konkurenti to nedarīs. Un tas nozīmē neērtības un neziņu. Protams, pirms riskanta un svarīga lēmuma pieņemšanas, tas ir daudzkārt jāapdomā, jo ne vienmēr gaidāmais diskomforts ir tā vērts.

Riska aprēķināšana sniedz kontroles sajūtu

Pieņemot riskantus lēmumus, mums labpatīk aprēķināt risku, kas ir iespējams, dodoties jaunajos izaicinājumos. Pieņemot lēmumu, mēģini neļauties trauksmei un pajautā sev, kā tu rīkotos, ja jaunais plāns vienkārši nevarētu neizdoties. Tam vajadzētu palīdzēt lēmumu pieņemt racionālāk, izslēdzot no notiekošā savas emocijas, kas bieži vien stājas ceļā jaunām iespējām un izaugsmei kā personībā, tā profesionālajā dzīvē.

Prasme zaudēt

Tas, kā tu pieņem neizdošanos ir daudz svarīgāk par to, vai tev neizdosies. Gan biznesā, gan attiecībās un ģimenes dzīvē, gan vienkārši ikdienišķās lietās neveiksmes un neizdošanās ir veids, kā mācīties nepieļaut tādas pašas kļūdas turpmāk. Un dažkārt tieši neveiksmes nes vislielākās dzīves mācības. Mēs mācāmies nepieļaut vienu kļūdu atkal un atkal, tomēr tas nenozīmē, ka cilvēkiem no kļūdīšanās būtu jāizvairās vispār. Pieņemot jaunus izaicinājumus vai svarīgus, riskantus lēmumus, mums jābūt gataviem, ka, iespējams, viss nebūs perfekti un iecerētais var neizdoties tā, kā iepriekš plānots, un mums jāmāk gan neizdošanos, gan pārmaiņas vienlaikus uztvert kā jaunas pieredzes gūšanu.

Atpūta un cītīgs darbs

Cilvēki nevar augt kā personības, ja necenšas izkāpt no komforta zonas un pieņemt jaunus izaicinājumus, taču tikpat svarīga ir kvalitatīva atpūta. Ielikt visas pūles, lai kļūtu par labāko sevis versiju, kā arī kārtīgi atpūsties ir panākuma atslēga, lai panāktu pēc iespējas ātrāku izaugsmi un saglabātu sevi spēcīgu kā emocionāli, tā fiziski. Tas nozīmē pārvaldīt gan savu ķermeni, gan cilvēkresursus. Ikdienā lietot sabalansētu uzturu, būt saudzīgam pret savu ķermeni un neaizmirst par kvalitatīva miega nepieciešamību ir trīs svarīgākās lietas, lai saglabātu optimālu garīgo un fizisko veselību.

Pārmaiņas bieži vien rada neērtības sajūtu, tomēr jāatceras, ka jaunais un nezināmais nav nekas slikts. Domā racionāli un pieņem arī racionālus lēmumu – neļauj pār tevi valdīt emocijām. Esi drosmīgs – tici, ka aiz tavām bažām slēpjas kaut kas svarīgs un izaugsmi nesošs. Lēmuma pieņemšana vienmēr būs labāka par izvairīšanos no jaunajām iespējām un iespējamajiem riskiem.