Māksla piedot, pat ja negribas – ceļš uz harmoniju un veselīgām attiecībām

Piedodot tiem, kas sāpinājuši un nodarījuši pāri, ir veids, kā uzlabot savstarpējās attiecības ar līdzcilvēkiem, kā arī iemācīties pārvaldīt stresu. Māksla piedot ir ļoti komplicēta, to ir jāmācās – un izprast, kā tieši cilvēks tev ir kaitējis un kā tas ir tevi ietekmējis, ir labs pirmais solis, kuru spert.

Kas ir piedošana?

Lai piedotu citiem par to, ko viņi ir izdarījuši, no sākuma ir svarīgi izprast, ko tad īsti piedošana nozīmē, portālam "Everyday Health" uzsver Roberts Enraits, psihologs un profesors Vinkonsīnas Universitātē. Cilvēkiem jāsaprot, ka piedošana nav rīcība, lai pāridarītājs justos labāk, tas ir apzināts lēmums sevi atbrīvot no aizvainojuma un dažkārt pat atriebības sajūtas pret konkrēto cilvēku, neatkarīgi no tā, vai šie cilvēki to ir pelnījuši. Psihologs Enraits uzsver: "Piedošana nenozīmē attaisnot otra cilvēka rīcību. Piemēram, ja esat apzagts, varat šim cilvēkam piedot un neizvirzīt pret viņu apsūdzību, tomēr tas nenozīmē, ka viņa rīcība bija pareiza un attaisnojama."

Bieži tiek lietots vārdu savienojums "piedot un aizmirst", taču patiesībā aizmiršana nav piedošanas sastāvdaļa, norāda psihologs. Piemēram, ja cilvēks jau vairākkārt ir aizņēmies no tevis naudu, taču parāda atdošana tā arī nekad nenotiek, šo rīcību var piedot, taču tā netiks aizmirsta, un nākošajā reizē, kad aizdevums tiks lūgts, tu pavisam vienkārši to vairs nedosi. Tieši tāpat piedošana nenozīmē, ka ar pāridarītāju vienmēr jāizlīgst un jāturpina kontakts. "Izlīgšana nozīmē, ka attiecībās atkal valda savstarpēja uzticība," stāsta Enraits. "Ja attiecībās cietāt no vardarbīga partnera, jūs varat izdarīto piedot, lai vēl vairāk netraumētu savu garīgo veselību, taču izvairīties no turpmāku attiecību uzturēšanas."

Bet mani sāpināja! Kādēļ piedot?

Piedot otram nodarīto ir svarīgi kā garīgās, tā fiziskās veselības labad. Dusmas uz pāridarītāju spēj negatīvi ietekmēt mūsu veselību. "Konstanta dusmošanās var izraisīt trauksmes sajūtu, kas, savukārt, var likt justies depresīvi un nomācoši," stāsta psihiatre Geila Salca. "Tāpat cilvēki, kas nav praktizējuši spēju piedot, bieži vien ir aizņemti, kaļot atriebības plānus jeb sodu, kas tiek piemērots, atriebjoties par cilvēka nepareizo rīcību. Piedošana ļauj sajusties brīviem, neturot sevī mūžīgu aizvainojumu."

Pētījumi liecina, ka cilvēkiem, kas cenšas pāridarītājiem piedot, ir lielāka psiholoģiskā labklājība. Piedošana veicina veselīgākas attiecības, mazina trauksmi un stresu, kā arī mazina depresijas simptomus un uzlabo pašcieņu. Piedošana uzlabo arī fizisko veselību – dusmas ir saistītas ar augstu stresa stāvokli, kas nozīmē, ka organismā ir paaugstināts kortizola līmenis. Savukārt paaugstināts kortizola līmenis var izraisīt hronisku sāpju simptomus un paaugstinātu asinsspiedienu.

Attīsti mākslu piedot

Piedošana par pāridarījumu ir grūta, it īpaši, ja nodarītais kaitējums ir nopietns, taču tas nav neiespējami. Lūk, ekspertu ieteikumi, kā labāk praktizēt piedošanu.