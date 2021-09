Posms bez attiecībām. Frāzes, kuras mēdz sadusmot brīvos putnus

Ne visi savu īsto un vienīgo satiek skolas solā vai pusaudžu vecumā, un, ja reiz liktenis tā ir lēmis, nav mūsu spēkos liktenīgo tikšanos pasteidzināt. Tas nozīmē, ka dzīve tev kā dāvanu piespēlē iespēju prioritāšu saraksta augšgalā bez jebkādā ierunām nostādīt sevi – rūpēties, attīstīt un piepildīt visās iespējamajās jomās. Taču prieku par brīvo putnu periodu noteikti var pabojāt kāda šķietami nevainīga frāze no tuvajiem, kura liek vien nogrozīt acis un paraustīt plecus.

Lai gan katram dzīves posmam ir sava burvība, nenoliedzami, cilvēks ir sociāla būtne, kura agrāk vai vēlāk cer atrast cilvēku, ar kuru dalīt priekus un bēdas. Kamēr tas brīdis tuvojas, savus brīvos draugus, radus un paziņas vajag atbalstīt, nevis pamatīgi nokaitināt ar standarta frāzēm, kuras patiesībā tikai modina dusmas. Kurus vārdu virknējumus no leksikas vajadzētu izdzēst, iesaka "Reader's Digest" pieaicinātie eksperti.

Kāpēc vēl neesi precējies?



Kā norāda licencēts garīgās veselības konsultants Marks Meijfīlds, šis jautājums liek noprast, ka statuss "precēts" kotējas daudz augstāk nekā "brīvs". Iespējams, konkrētais cilvēks nemaz nevēlas precēties – ja tāds ir viņa lēmums, tev tas jārespektē bez jebkādiem pretargumentiem.

Tieši tāpēc šo jautājumu var pagriezt no citas puses, vaicājot: "Kādi ir tavi nākotnes sapņi un cerības?", iesaka Meijdīlfs. "Šādā veidā cilvēkam tiks dota iespēja pastāstīt par gaidām un attiecību plāniem no sava skatu punkta."

Beidz būt tik izvēlīgs!



Kāds teiks, ka izvēļu taču ir daudz – aizej un kafejnīcu un palūkojies apkārt vai arī atver kādu no iepazīšanās platformām internetā un vienkārši izvēlies! Taču brīvajiem nav jāsaka "jā" pilnībā visiem tikai tāpēc, ka viņi nav attiecībās. Psihoterapeite Haime Bronšteina uzsver – tam, ko apkārtējie mēdz saukt par pārāk lielu izvēlību, ir arī pozitīvi ieguvumi. "Ir pilnībā normāli būt nedaudz savtīgam. Ņemot vērā, ka dzīvojam tikai vienreiz un arī laulību šķiršanas statistika ir salīdzinoši augsta, tajā, ka zini, kas esi un ko vēlies, nav nekā slikta," sacījusi Bronšteina.

Psihoterapeite arī skaidro, ka spējā pateikt skaļi – cieni savu sirdi, uzticies savai intuīcijai un neesi vēl saticis savu perfekto podiņa vāciņu, taču skaidri jutīsi, kad tas brīdis pienāks, ir liels spēks. "Tu neizvēlēsies kuru katru un tādu, kurš neliek tev justies labi. Tu labāk dzīvosi viens, nevis ar kādu kopā tikai tāpēc, lai "būtu attiecībās"." Šī iemesla dēļ nepatīkamo frāzi labāk aizstāj ar uzslavu par to, ka tavs draugs vai paziņa zina, ko vēlas. Tas viņam dos vēl papildu spēku un cerību uz pašu laimīgāko nākotni, kāda iespējama. Un tas, lūk, ir iespaidīgi un iedvesmojoši!

Vai tu esi mēģinājis…?

Nenoliedzami, ieteikumi ir laba lieta – taču tikai tie, kuri ir vietā un ir vēlami. Viens no jautājumiem, kas satur šķietami nevainīgu ieteikumu, ir: "Vai esi mēģinājis…?". Lai gan tev var šķist, ka centies tikai palīdzēt un parādīt kādu jaunu virzienu, iekāp sava sarunas biedra kurpēs – viņam savukārt var rasties sajūta, ka centies viņu nostādīt muļķa lomā, norādot uz pašsaprotamām lietām, kuras jau visiem brīvajiem vajadzētu būt izmēģinājušiem.

Lai no šādām situācijām izvairītos, Meijfīlds iesaka uzsākt dialogu ar jautājumu, kādas darbības konkrētais cilvēks ir veicis, lai pēc iespējas ātrāk satiktu savu mīļoto. Ja attiecības ir gana tuvas, tikai pēc tam ir brīdis, kad vari iespraukties ar kādu ieteikumu.

Neuztraucies, tavs īstais ir tepat aiz stūra



Savai sēnei garām taču nepaiesi, ne tā? Pieņēmums, ka pasaulē ir tikai viens cilvēks, kurš dēvējams par tavu īsto un vienīgo, pamatīgi saputro galvu, teic Kārena Makgregora, bestsellera "The Tao of Influence" autore. Viņa norāda, ka šī romantiskā ideja ļoti labi piestāv kino industrijai, taču reālajā dzīvē tā traucē būt klātesošam un atvērtam jaunām pieejām attiecību veidošanā. Mērķis nav piedzīvot kaut ko unikālu – galvenais ir saderība un izveidotā saikne.

"Ja būsi pārliecināts, ka kaut kur pasaulē tevi gaida īstais un vienīgais, nespēsi būt klātesošs svarīgākajos brīžos, kur veidojas patiesās attiecības. Mērķis ir izveidot saikni – nevis perfektas un idealizētas attiecības," stāsta Makgregora. Tā vietā, lai savam draugam ļautu dzīvot iedomu pasaulē, mudini viņu būt te un tagad. Saki viņam: "Cik šis ir lielisks laiks, lai būtu dzīvs un izmantotu iespēju satikt jaunus cilvēkus!"

Man ir viens brīvs draugs…



Protams, var gadīties, ka dzīve patiesi tev ir piespēlējusi Amora bultas un tieši tev kādā brīdī jākļūst par savedēju, taču paturi prātā svarīgāko – tas, ka pazīsti divus no attiecībām brīvus cilvēkus, nenozīmē, ka viņi ir viens otram piemēroti. Jā, iespējams, viņi atradīs kopīgu valodu un, kas zina, pēc gada jau dzers kāzas, taču ja nu šis plāns nenostrādā? Tad tev priekšā var stāvēt gan salauztas sirdis, gan arī nodedzināts draudzības tilts.

Bronšteina uzskata, ka šāds solis parāda indivīda naivumu un izglītotības trūkumu. Viņa skaidro: "Cilvēkiem var būt vislabākie nodomi, taču romantiskai saikne vajadzīgs daudz kas vairāk par tikai brīva cilvēka statusu. Bieži vien Amors abas puses nemaz tik labi nepazīst, kā rezultātā visi iesaistītie nometuši zemē laiku." Psihoterapeite arī skaidro, ka ne vienmēr cilvēki, kurus vēlamies savest kopā, uz to patiesi arī cer. Varbūt viņi vienkārši vēlas attiecībām un randiņiem nospiest "pauzi", bet nevēlas aizskart tavas jūtas un nenovērtēt centienus.

Foto: Shutterstock

Labāks variants būs pastāstīt draugam par konkrēto cilvēku, izklāstīt, ko par viņu zini, uzsverot, kāpēc, tavuprāt, viņiem būtu vērts iepazīties – taču tikai tad, ja tavs brīvais draugs ir izteicies, ka vēlas savā dzīvē ielaist kādu jaunu personāžu.

Kāpēc tu vēl aizvien esi viens?



Lai arī ar cik pozitīvu piesitienu šis jautājums varētu skanēt tavā galvā, pasakot to skaļi, paveras vieta interpretācijai. "Lai gan parasti no atteicībām brīvajam cilvēkam nav ne jausmas, kāpēc viņš vēl ir viens, šī frāze liek noprast, ka ar konkrēto cilvēku kaut kas līdz galam kārtībā īsti nav. Šis jautājums liek justies vainīgam un meklēt skaidrojumu, kāpēc tad viņa attiecību statusā nav lasāms "aizņemts"," skaidro Bronšteina.

"Iemesli, kāpēc cilvēki ir vieni, mēdz būt ļoti dažādi – un nereti tā ir viņu pašu izvēle," turpina psihoterapeite. Kas attiecas uz "TU" jeb konkrētās personas izcelšanu, tas ir patīkami tikai no vienas puses. "Ir jauki, ka cilvēks, kurš to saka, uzskata tevi par tik lielisku, lai būtu attiecībās, taču vienlaicīgi tas vērš uzmanību arī uz to, ka šī brīža situācija ir viņa vaina." Šajā gadījumā Bronšteina iesaka šo frāzi aizstāt ar apgalvojumu: "Tu esi malacis, ka nesasteidz lietas un nemazinu savu vērtību."

Kurš salauza tev sirdi?



Cilvēki bieži vien maldīgi uzskata, ka tie, kuri nav attiecībās, ir aizvainoti, dusmīgi un izjūt emocionālas sāpes. Taču patiesībā tā vis nav, bet šis jautājums jau ietver iepriekš minēto raksturojumu. Realitātē teju visi ir vai nu kādam salauzuši vai arī paši dziedējuši savu sirdi, tāpēc tik viennozīmīgi spriest noteikti nevar.

Kā norāda psihoterapeite Bronšteina, labs variants šīs frāzes aizstāšanai ir aicinājums pastāstīt par iepriekšējām attiecībām un atklāt interesantus randiņu pieredzes stāstus.

Tev droši vien ir vientuļi



Ja reiz var būt kāds sāpīgs apgalvojums, šis noteikti ir viens no tiem – tas tiek veidots uz pieņēmuma, ka visi no attiecībām brīvie cilvēki ir vientuļi, par ko nu noteikti daudzi būtu gatavi pastrīdēties. Jā, ir dzīves posmi vai ikdienas brīži, kuros konkrētais cilvēks patiesi, iespējams, jūtas vientuļš, taču šo pieņēmumu pavisam noteikti nevar vispārināt. Tāpat svarīgi atzīmēt, ka arī attiecībās cilvēki mēdz justies vientuļi – pat guļot blakus savam šķietami vienam no mīļākajiem un tuvākajiem cilvēkiem pasaulē.

Foto: Shutterstock

"No attiecībām brīvie bauda dzīvi, kas ir pilnībā neatkarīga. Viņiem nav nevienam jāatskaitās, viņi atbild tikai paši sev. Tā ir brīvība, un viņi to izbauda. Šie cilvēki ir sociālas būtnes, kuri nemitīgi ir draugu, radu, kolēģu kompānijās, tāpēc justies vientuļi dažiem pat nepietiek laika!" skaidrojusi Bronšteina. Viņa piebilst, ka arī tad, ja šie indivīdi dažreiz izjūt vientulību, tas ir normāli. Lielākoties tas ir pārejoši. Savukārt, ja šīs sajūtas nepamet, negatīvi ietekmējot ikdienas dzīvi, vērts apsvērt konsultāciju pie terapeita.

Vai tu esi pietiekami aktīvs?



Šis jautājums ietver ļoti daudz negatīvu aspektu. Pirmkārt, tas no attiecībām brīvajam indivīdam uzliek nevajadzīgu spiedienu. "Patiesībā cilvēks var būt itin visās iepazīšanās lietotnēs vai katru vakaru doties ārpus mājas, taču, kad runa ir par patiesas mīlestības atrašanu, nav vienotas receptes "kad" un "kādā veidā" tas notiks," sacījusi Bronšteina.

Tāpat intravertiem un ekstravertiem cilvēkiem uztvere par atpūtu var būt ļoti atšķirīga. Pats galvenais ir darīt, ko sirds saka priekšā, tāpēc jautājumu: "Vai esi pietiekami aktīvs?" ieteicams aizstāt ar savu rūpju izrādīšanu: "Vienalga, ko tu saki, ko tu dari, vai kurp un cik bieži dodies, ceru, ka beigās tu kādu satiksi."