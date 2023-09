Recepte cilvēka pievilcības valodai – flirtam

Personas pievilcība aizrauj un pat biedē. Mulsinoša, jo, lai iepatiktos, ir grūti izprast, ko darīt un teikt. Te ir vieta rotaļīgam flirtam, kas vienam šķiet kā dabiska sarunvaloda, citam – sarežģīts matemātikas uzdevums. Speciālisti iesaka par rezultātu nedomāt, bet ļauties spēlei (ar pāris noteikumiem).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izdevumā "Very Well Mind" uzvedības zinātniece, attiecību trenere Klarisa Silva stāsta, ka flirts ir cilvēka pievilcības valoda. Dabisko instinktu vadīts, flirts ir verbālu un neverbālu signālu kombinācija, kas palīdz demonstrēt to, ka otrs šķiet pievilcīgs. Laulību un ģimenes terapeite Klaudija de Liano atgādina, ka flirts ir aizraujoša, rotaļīga mijiedarbība, kas var vairot pašpārliecību.

Laba flirta noteikumi

Rotaļīgums. Flirts ir vieglprātīga ķircināšana, jokošana un šāda rotaļīga mijiedarbība palīdz "salauzt ledu" un veidot vieglu, priecīgu atmosfēru.

Patiesums. Silva skaidro, ka flirtēšanai ir jābūt godīgai un pārredzamai, bez centieniem pārmērīgi meklēt, pievērst uzmanību sev.

Cieņa. Visu attiecību un arī šīs rotaļas pamata noteikums ir savstarpēja cieņa. Seksistiski vai nievājoši joki ir pazemojoši.

Laipnība. Flirtam jābalstās uz empātiju un laipnību.

Saikne. Flirtēšanas uzdevums ir veidot saikni ar otru personu un saiknes pamats ir kā abu pušu savstarpējā pievilcība, tā vienojošas intereses.

Divvirzienu ceļš. Uzmanība ir jāpievērš tam, kā otrs reaģē, ja un vai iesaistās. Ja otrs jūtas neērti un izskatās neieinteresēts, graciozi un smalki bruģē savu atkāpšanās ceļu.

Flirta kvalitātes uzlabošana