Seksa 'gavēnis': kā intīmās dzīves trūkums ietekmē psiholoģisko veselību un organismu kopumā

Nesen esi šķīries no sava partnera vai vienkārši esat pārāk aizņemti? Varbūt darbs un mazi bērni ietekmē to, ka vakaros burtiski acumirklī "atslēdzies", tiklīdz galva nolikta uz spilvena? Iemesli seksa trūkumam var būt dažādi. Taču sekas gan daudziem var būt vienādas un ne īpaši patīkamas.

Dažas "pauzes no seksa" dienas pārvēršas nedēļās, bet nedēļas – mēnešos. Iesākumā vienkārši var izjust nelielu seksa trūkumu, bet pēc tam šis trūkums jau kļūst par ierastu lietu, neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Mēs sākam novērot ne tikai visai dīvainas emocionālas reakcijas, bet varam arī pamanīt pat taustāmas fiziskas problēmas. Kopumā tas viss var draudēt pat ar reālām slimībām.

Lūk, 10 lietas, kas ar tevi var notikt, ja gribot vai negribot tev nākas atteikties no seksuālām attiecībām!

Samazinās imunitāte

Ārsts Korijs B. Honikmens portālā "Yourtango" pauž viedokli, ka imūnsistēma novājinās, tiklīdz mēs ilgāku laika periodu pārtraucam nodarboties ar seksu. Pētījumi rādot, ka cilvēkiem, kuriem ir regulāra dzimumdzīve, imunitāte ir augstāka par 33 procentiem, nekā tiem, kuriem seksa nav. Ārsts atsaucas uz Melisas Pilotes veikto pētījumu "Sex And Its Positive Effects On The Immune System, The Brain, And Pain Management".

Paaugstinās stresa līmenis

Sekss paaugstina serotonīna jeb laimes hormona "ražošanu". Attiecīgi seksa trūkums apstādina šo "baudas fabrikas darbu" un paaugstina stresa līmeni. Brita Stjuarta Brodija pētījumi ("Blood Pressure Reactivity to Stress is Better for People Who Recently Had Penile–vaginal Intercourse Than for People Who Had Other Or No Sexual Activity") rāda, ka cilvēki pēc pavisam parasta seksa tiek galā ar stresa pilnām situācijām daudz labāk, nekā tie, kas praktizē citas seksa formas vai atturas no tā pavisam.

Foto: Shutterstock

Rodas problēmas ar uzbudināšanos

Vīrieši, kuri dzīvo bez seksa, var ciest no erektilās disfunkcijas, par pētījumā "Regular Intercourse Protects Against Erectile Dysfunction: Tampere Aging Male Urologic Study" iegūtajiem rezultātiem runā vairāki tā autori. Šīs problēmas var būt saistītas gan ar to, ka vīrietim var nerasties erekcija, gan arī ar priekšlaicīgu ejakulāciju.

Mainās sapņu saturs

Periodā, ko var dēvēt par "seksuālu gavēni vai badošanos", bieži vien sapņos var rādīties seksuālas ainas. Dažreiz tās ir tik reālistiskas, ka var gūt pat baudu. Ja reiz nav izdevusies seksuālā dzīve realitātē, kādēļ gan necensties laimi gūt vismaz sapņos? Protams, sapņi ir vien vāja īstenības atbalss, bet labāk tā, nekā nekas.

Samazinās libido

Ārsts Honikmens atzīmē, ka ilgstošas seksuālās atturēšanās dēļ samazinās arī dzimumtieksme. Kādēļ gan mocīt jau tā nomocīto ķermeni, ja sekss tāpat "nespīd"? Tas ir pilnībā normāli. Dabiska reakcija miera periodā, saka ārsts.

Partneru starpā parādās atsvešinātība

Pārtraukumi seksuālajā dzīvē var ne tikai samazināt libido, bet arī novest pie jūtu atsalšanas. Turklāt seksa trūkums ir pietiekami pamanāms. Apkārtējie neapzinātā līmenī saņem signālu, kas cilvēkam, kuram tu simpatizē, var raisīt vēlmi sākt pret tevi izrādīt interesi un pāriet pie daudz aktīvākām darbībām.

Samazinās pašapziņa

Tu vari sajusties mazāk pievilcīgs. Tiek uzskatīts, ka sperma savā ziņā ir dabiskais antidepresants. Tās trūkums var novest arī pie garastāvokļa pasliktināšanās. Tas skar ne tikai tos, kuri piespiedu kārtā atteikušies no seksa, bet arī partnerus, kuri kā kontracepcijas līdzekli izvēlējušies prezervatīvus. Protams, tie ir jāizmanto, taču, ja tev ir pastāvīgs partneris vai laulātais draugs, var izmantot arī citas kontracepcijas metodes.

Pieaug prostatas vēža risks

Pētījums, kuru veica virkne autoru ("Ejaculation Frequency and Risk of Prostate Cancer: Updated Results from the Health Professionals Follow-up Study") parāda, – jo vīrietim ir lielāki seksuālās aktivitātes pārtraukumi, jo augstāka iespēja iegūt prostatītu vai pat prostatas vēzi.

Savukārt sievietēm sekss ir kā treniņš Kēgela muskuļiem. Dāmas, ja jums kaut kādu iemeslu dēļ iztrūkst seksa, sarīkojiet sev vismaz vieglu treniņu!

Kā norāda eksperti, turklāt ilgstošas ​​abstinences rezultāts var būt arī asiņu stagnācija iegurņa zonā, kas var veicināt tādu slimību attīstību kā adneksīts (dzemdes piedēkļu (olvadu, olnīcu) iekaisums) un mastopātiju (krūšu dziedzeru labdabīga audzēju forma).

Rodas hormonālie traucējumi

Lūk, vēl šādas nepatīkamas sekas var būt, ja ilgstoši atturies no seksuālām attiecībām, turklāt tās var piemeklēt gan vīriešus, gan sievietes!

Sievietes organismā palielinās vīrišķie hormoni, kas var radīt problēmas ar ādu (sausums, izsitumi). Tāpat priekšlaicīgi var parādīties grumbas, jo nodarbošanās ar seksu stimulē kolagēna ražošanu, un tas ādu padara elastīgāku. Vairāku autoru pētījums ("Effects of Sex Hormones on Protein and Collagen Content of the Temporomandibular Joint Disc of the Rat.") licis izdarīt secinājumus – nav seksa, sveika, priekšlaicīga novecošanās!

Arī vīriešiem var sākt parādīties problēmas ar ādu izsitumu veidā, bet vīrišķo hormonu pārpalikums var provocēt agresijas uzplūdus un uzmācīgu domu parādīšanos. Eksperti atsaucas uz šo pētījumu: "Sex, Violence, and Hormones".

Papildu iepriekš minētajam, ilgstošs seksuālās dzīves pārtraukums sievietēm var izraisīt arī aptaukošanos (mēģinot slīcināt bēdas un metoties, jā, dažreiz arī neprātīgās izklaidēs), alkoholismu, bezmiegu, hroniskas sāpes un apmatojuma parādīšanos nevēlamās vietās.

Kā labvēlīgi pasmej speciālisti, vienīgais labums, ko var sniegt atturēšanās no seksa, – izvairīšanās no slimībām, ko var iegūt dzimumceļā. Bet tas ir pietiekami apšaubāms pluss, ja tev jau ilgu laiku ir patstāvīgs partneris, vai ne?