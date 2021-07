Jau teju pusotru gadu esam ierobežotos apstākļos, kad vieni dzīvo ciešāk ģimenē, bet citi ir vienpatīgāki nekā pirms Covid-19. Kā tas ietekmējis cilvēku seksuālo dzīvi, vērojumos dalās ārsts seksologs, seksopatologs Artūrs Vāvere. Saprotams, pie seksologa nenāk pāri, kas gribētu dalīties, cik gan jauki viņiem iet seksā, cilvēki vēršas ar grūtībām. Tādēļ seksologa subjektīvais skatījums būs par šī laika izaicinājumu tendencēm: depresivitāte, konflikti, esot cieši kopā, – kā tas ietekmē cilvēku seksuālo dzīvi. Tāpat jauns problēmas uzplūds pēdējos gados – seksuālie traucējumi jauniem vīriešiem saistībā ar pastiprinātu pornogrāfijas skatīšanos no agra vecuma. Biežāka datora lietošana pandēmijas laikā, iespējams, šo problēmu palielinās.





Vairāk depresīvu cilvēku

Kā pirmo novērojumu par pandēmijas laiku Artūrs Vāvere nosauc lielāku cilvēku depresivitāti. Un tas, kā zināms, ietekmē seksualitāti. "Tad arī skatījums uz seksuālo dzīvi ir depresīvāks un tā kļūst apgrūtināta. Nereti depresijas ārstēšanai tiek izmantoti antidepresanti, kuri, jā, var samazināt libido. Tāpēc, piemēram, antidepresantus izmanto vīriešiem, kuriem ir paātrināta sēklas noplūde, – lai pagarinātu dzimumaktu. Cilvēkiem, kam ikdienā jau bijusi tendence uz depresīviem stāvokļiem, izolētība var pasliktināt situāciju. Līdz ar to seksuālā vēlme var mazināties vai pazust. Tādēļ ģimenē var rasties nesaprašanās. Tad ar ārstējošo ārstu varētu meklēt citu medikamentu – katram tomēr zāles iedarbojas citādi, vienam blaknes ir vairāk izteiktas, citam izpaužas mazāk. Ir cilvēki, kas nevēlas lietot medikamentus, jo tie nomāc seksuālās vēlmes. Tajā pašā laikā – depresija arī tās nomāc. Ja cilvēks neuzlabos savu mentālo stāvokli, neizies no depresijas, tāpat nekas labs nebūs, arī seksuālā ziņā... Ir cilvēki, kas mēģina pasūtīt medikamentus (kas uzlabo seksuālo dzīvi, libido) internetā, bet tas nav īsti labi – beigās ārstēties no sekām var sanākt dārgāk," min seksologs.

Jo vairāk kopā, jo vairāk strīdas

Daudzām ģimenēm pandēmijas laiks nozīmēja ciešāku kopā būšanu nekā agrāk – attālinātais darbs un skola radīja apstākļus intensīvākai dzīvei līdzās. "Sekas tam var būt dažādas. Ciešāk esot kopā, rodas vairāk konfliktu. Plašsaziņas līdzekļos arī izskanējusi informācija – pieaugusi vardarbība ģimenēs. Konfliktēšana attiecībās likumsakarīgi var pasliktināt arī seksuālās attiecības. No otras puses – jo vairāk cilvēki atrodas mājās, jo vairāk laika seksam. Varēsim vērot, vai būs pieaudzis grūtniecību skaits... Un vēl – pārceļot darbu uz mājām, cilvēkiem vēl vairāk pienākumi saistīti ar ilgstošu sēdēšanu pie datora. Ir pierādīts, ka tas ietekmē smadzenes, tāpat ir sliktāka asinsrite iegurnī – šie faktori mazina seksuālo vēlmi, ja nav pietiekamas fiziskās slodzes," skaidro Vāvere.