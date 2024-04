Eiropas Savienības policijas dienests – Eiropols – pirmo reizi ir nācis klajā ar ziņojumu, kurā padziļināti analizētas Eiropas bīstamāko noziedzīgo grupējumu darbības un sniegts to raksturojums. Saskaņā ar šo ziņojumu ES darbojas 821 noziedzīgais grupējums, kurā ir aptuveni 25 tūkstoši aktīvu dalībnieku. To vidū ir arī grupējumi no Baltijas valstīm. Latvija īpaši tiek izcelta kā valsts, kurā tiek ražotas un tirgotas sintētiskās narkotikas.