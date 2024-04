ASV ir nosūtījušas Ukrainai Irānas vieglos ieročus un munīciju, kas tika konfiscēti, kad tie no Irānas tika vesti Teherānas atbalstītajiem Jemenas hutiešu nemierniekiem, otrdien paziņoja ASV armija.

Šis sūtījums pagājušajā nedēļā tika veikts apstākļos, kad Ukraina cieš no ievērojama munīcijas trūkuma un ASV republikāņu kongresmeņi bloķē jaunu palīdzību Ukrainai, tomēr tas neapmierina Kijivas vajadzības pēc artilērijas un pretgaisa aizsardzības munīcijas.

Šie ieroči un munīcija tika konfiscēti no 2021. gada maija līdz 2023. gada februārim no četriem "bezvalsts kuģiem", kas tos veda no Irānas Revolucionārās gvardes Jemenas hutiešu nemierniekiem, paziņoja CENTCOM.