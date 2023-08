Sliktā puiša tēls – nav vērts to romantizēt

Meitenēm patīkot "sliktie" puiši – viņi ir bīstami, pārliecināti par sevi un ļoti pievilcīgi. Par to mūs pārliecina popkultūra, bet vai patiesībā tā ir? Mēģināsim tikt skaidrībā, no kā radies sliktā puiša tēls, vai sievietes tik tiešām par to sapņo un kādēļ nevajag to romantizēt.

Sliktais puisis. Kas viņš ir?

Viņam ir raksturīgas tā dēvētās tumšās triādes īpašības: narcisms, psihopātija un makiavelisms (emociju trūkums). Cilvēki, kuriem piemīt šīs īpašības, ir tendēti atstāt novārtā citu cilvēku jūtas un noniecināt apkārtējo pārdzīvojumus.

Ja paraugās uz katru no īpašībām sīkāk, – narcisiem patīk būt uzmanības centrā, viņi ir pārmērīgi sevī iemīlējušies un savas intereses un centienus uzskata par prioritāri augstākiem par citiem. Psihopātijai atbilst empātijas trūkums un antisociāla uzvedība. Tādi cilvēki parasti ir bezbailīgi un gatavi mest izaicinājumus pastāvošajām normām. Bet makiavelisti "turas" pie principa "mērķis attaisno līdzekļus", bet pēc tam nereti izmanto manipulācijas, melus un krāpšanu. Te arī veidojas tēls, ko dēvējam par "slikto puisi" – par sevi pārliecinātu, apburošu un harizmātisku, pēc vēlēšanās – spējīgu apburt jebkuru cilvēku.

Klīniskais psihologs un filozofijas zinātņu doktors Forests Telī, kurš vairāk nekā 20 gadus ir nostrādājis Kalifornijas Universitātē, iedalījis četrus slikto puišu tipus, ko atspoguļo portāls "Psychology Today".

Džeks, kuram "pirksti gaisā" – tas, kurš neievēro sociālās normas. Viņš ir neparedzams un pārāk emocionāls. Var "uzsprāgt" praktiski no pusapgrieziena. Un lai cik dīvaini nebūtu, viņa pievilcība slēpjas tā agresivitātē.

Nesaprotamais vientuļnieks – kluss, domīgs, noslēpumains. Viņš izvēlas pats sevi, citiem liekot minēt, kas slēpjas aiz vēsuma un nepieejamības maskas. Vienlaikus viņš ir pietiekami ass savos izteicienos. Attaisnojas ar to, ka viņu neviens nesaprot, nodara sāpes tuviem cilvēkiem.

Zēniņš – neraugoties uz vecumu, viņš ir emocionāli nenobriedis. Pastāvīgi iekuļas nepatikšanās, pieprasa sev uzmanību, uzsāk konfliktus ar priekšniecību, paziņām un draugiem. Bet tajā slēpjas viņa šarms.

Veiksmīgais narciss – viņš izstaro šarmu un izmanto panākumus pie sievietēm. Vienlaikus viņam ir svarīgi uzsvērt savu popularitāti pretējā dzimuma vidū, statusu un ienākumus. Bet vēl viņš ir eksperts absolūti jebkurā tēmā.

Vai tiesa, ka meitenēm vairāk patīk "sliktie" puiši?

2013. gadā Daremas Universitātes profesors Georgijs Luiss Karters kopā ar saviem kolēģiem noskaidrojis, ka "sliktie" puiši tik tiešām vairāk piesaista sievietes. Bet runa ir par īslaicīgām attiecībām. Viss slēpjas faktā, ka "tumšās triādes" pārstāvji ir harizmātiski un prot sevi pasniegt. Sākotnējā iepazīšanās fāzē tas var apburt.

2015. gadā pie Kārtera slēdziena nonāca arī Padujas Universitātes pētnieks Pīters Džonsons. Viņš noskaidroja, ka gan vīrieši, gan sievietes, kuriem piemīt šīs "tumšās triādes" īpašības, spēj apburt vienīgi kā vienas nakts partneri. Bet, kad runa ir par ilgstošām attiecībām perspektīvā izveidot ģimeni, viņu harisma jau vairs nav tik vilinoša.

Dienvidkarolīnas Universitātē vēl 2003. gadā veiktie pētījumi liecina, ka tādas īpašības kā pieklājība, gādība un iejūtība sievietes novērtē augstāk. Pētījuma dalībniecēm tika piedāvātas trīs tiešsaistes iepazīšanās anketas: "labā" puiša, "sliktā" un maksimāli neitrālā. "Labo" izvēlējās astoņas reizes biežāk nekā "slikto", pat ja viņš bija daudz pievilcīgāks. Pētījuma autori atzīmē, – ja runā par domu izveidot nopietnas attiecības un vēlāk ģimeni, sievietes izvēlas "labo" tēlu, bet "sliktais" tēls ar savu ārējo pievilcību būs aktuāls gadījuma rakstura seksuālām attiecībām. To arī parāda citi pētījumi, proti, tādas īpašības kā labestība, altruisms, labas manieres un pieklājība cilvēki novērtē augstāk, neatkarīgi no dzimuma. Tās cilvēku padara pievilcīgāku un seksīgāku – kā partneri nopietnām attiecībām.

Tātad, – tie paši "sliktie puiši" var izraisīt simpātijas pirmajā, virspusējā iepazīšanās reizē. Viņi izmanto savu harizmu un šarmu, prasmīgi slēpjot savas negatīvās īpašības. Bet kad parādās viņu agresija, patmīlība, neprasme just līdzi (kas neizbēgami parādīsies ilgstošās attiecībās), tas, visticamāk, atgrūž.

Kāpēc "sliktais" puisis dažreiz var sev piesaistīt otru cilvēku ilgstoši

Forests Telī saka, ka "sliktais" puisis pie pirmās tikšanās var būt ļoti apburošs un pieklājīgs. Ar to arī viņš iekaro. Tāpēc tad, kad viņš jau sāk demonstrēt savas negatīvās īpašības, ir grūti pretoties pirmajam iespaidam. Te arī rodas domas: "Tā ir kaut kāda kļūda, patiesībā viņš ir labs". Pēc Talī domām var sanākt arī tā, ka sieviete sāk ticēt, it kā viņa varēs mainīt "slikto" puisi. Bieži "sliktie" puiši var šķist pievilcīgi sievietēm ar izvairīgo pieķeršanos, zemu pašvērtējumu un paaugstinātu trauksmi. "Sliktais" puisis, kas izstaro spēku un pārliecību, tiek uztverts kā aizsargs.

Evolūcijas psihologu vidū ir izplatīta ideja (ko apšauba zinātnieku sabiedrība), ka sievietēs no dabas ir ielikts mērķis izvēlēties "sliktos" puišus. Tas tāpēc, ka viņi ir vīrišķības iemiesojums. Sociologs Tristans Bridžess, kurš tieši specializējies vīrišķības izpētē, uzskata, ka tā tas nav.

"Slikto" puišu pievilcība translējas caur sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Jo biežāk mēs dzirdam apgalvojumu, ka meitenēm patīk "sliktie" puiši, jo spēcīgāk sākam tam ticēt. Un sanāk, ka patiešām uztveram "sliktos" puišus kā daudz pievilcīgākus. Liela loma šajā visā ir popkultūrai, kura romantizē "sliktā" puiša tēlu. Tā iesēj domu, ka viņš, nudien, var mainīties, pateicoties īstai mīlestībai. Jo aiz katra burvīgā un pārdrošā "sliktā" puiša kino slēpjas nebūt ne vienkāršs stāsts – apstākļi, kas viņu par tādu padarījuši.

Kāpēc nav vērts romantizēt "slikto" puisi?

"Sliktie" puiši – stabils "sarkano karodziņu" komplekts. Viņu uzvedība kino filmās tiek rādīta kā kaut kas romantisks un maskēts kā liela mīlestība. Bet ja paraugās uz šo puišu gājieniem ar skaidru prātu, izrādās, ka viņi nemaz nav tik lieliski. Gan jau īstie kino cienītāji saslēgs daudzus šādus tēlus filmās.

Kā norāda eksperti, "slikto" puišu romantizēšana nostiprina ticību, ka meitenes ir jāiekaro. Ka "nē" ne vienmēr nozīmē "nē". Ka uzmākšanās ir veids, kā iekarot simpātijas.

Uzmākšanās sievietēm nav retums, bet tas ir stāsts par vīriešiem

"Sliktā" puiša arhetips romantizē greizsirdību un vardarbību, kas reālajā dzīvē var būt gana sāpīga pieredze. Meiteņu patiesā pārliecība, ka tikai viņu mīlestība ir spējīga mainīt "slikto" puisi, var novest pie tā, ka viņas tērē daudz mentālā spēka pilnīgi pa tukšo un aizmirst par savu personīgo dzīvi.