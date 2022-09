'Zinātiekāre' – jauns projekts jauniešu izglītošanai par seksu un seksualitāti

Vai pēc seksa nošķaudoties samazinās draudi palikt stāvoklī? Vai varu kādam sūtīt savus kailfoto? Vai ar tamponiem var zaudēt nevainību? Vai grūtniecības risks atkarīgs no seksa pozas? Šādus un citus līdzīgus jautājumus jaunieši joprojām bieži uzdod gan interneta vidē, gan speciālistiem. Atbildes uz jauniešu jautājumiem turpmāk sniegs arī interaktīvs projekts "Zinātiekāre.lv", kurš tapis, sadarbojoties plaši pazīstamiem veselības aprūpes un kultūras nozares pārstāvjiem – bērnu un jauniešu ginekoloģēm Lāsmai Līdakai un Natālijai Bērzai, pusaudžu psihoterapeitam Nilam Saksam-Konstantinovam, dramaturgam Klāvam Mellim un Latvijas Kultūras akadēmijas Dramatiskā teātra aktiera mākslas studentiem režisora Elmāra Seņkova vadībā.

Latvijas Universitātes pētījums atklāj, ka 85 procenti Latvijas bērnu vecumā no astoņiem līdz desmit gadiem ir mobilais telefons. Jaunieši informācijas iegūšanā praktiski pilnībā paļaujas uz internetu, jau no pavisam agrīna vecuma, par intīmām attiecībām uzzinot internetā, bieži no pornogrāfiska satura video un šādu saturu patērē regulāri. Nespējot to kritiski izvērtēt, bērni redzēto uztver kā normu.

Projekts "Zinātiekāre" ir interaktīvs un jauniešu informācijas patēriņa paradumiem pielāgots projekts, kurā tiek sniegtas atbildes uz 56 interneta vidē un speciālistiem biežāk uzdotajiem pusaudžu jautājumiem. Jautājumi pieskaras attiecībām, intīmai veselībai, komunikācijai internetā, seksam un seksualitātei. Godalgotais dramaturgs un režisors Klāvs Mellis katru jautājumu pārveidojis īsā, kāda pusaudža stāstītā stāstiņā. Stāstiņos Klāvs Mellis izmantojis izteiksmes veidu, valodu, frāzes, kas aizgūti ilgstoši pētot jauniešu komunikāciju sociālajos tīklos un īpaši – jauniešu veidotos video "TikTok" platformā. Video formātā stāstus iedzīvinājuši Latvijas Kultūras akadēmijas aktieru kursa studenti. Atbildes uz katru no pusaudžu jautājumiem snieguši sabiedrībā zināmi veselības aprūpes speciālisti. Projekts iecerēts ne tikai kā izziņas avots pusaudžiem, bet arī kā starta un atbalsta posms sarunai starp jauniešiem un vecākiem vai skolotājiem.

"Jauniešiem ir vispārējas zināšanas par intīmajiem jautājumiem, jo viņi jau no agra vecuma patērē internetā brīvi pieejamo pornogrāfiju. Tomēr šajos materiālos trūkst informācija par dažādām ikdienišķām lietām, kas var skart ikkatru jaunieti. Piemēram, vai sūtīt kādam savu kailfoto, ko darīt, ja pārplīsis prezervatīvs, kam tieši domāta avārijas kontracepcija un cik bieži to var lietot? Šādus tematus pusaudžu gados ir salīdzinoši grūti pārrunāt ar vecākiem vai skolotājiem, un tas ir pilnīgi normāli. Kauns, nedrošība un reizē interese par seksualitāti ir daļa no pārejas vecuma. Tādēļ ir svarīgi, ka pusaudžiem ir pieejamas vietnes, kas šos jautājumus skaidro vienkāršā un saprotamā veidā, kā arī ir vismaz viena uzticības persona pieaugušo vidū, kuram lūgt padomu problēmsituācijā," skaidro viens no projekta līdzautoriem Nils Sakss-Konstantinovs.

"Rakstot "Zinātiekāres" tekstus, vēlreiz pārliecinājos, cik dažādas un komplicētas var būt ar seksualitāti saistītās pieredzes un no tām izrietošie jautājumi. Konsultējoties ar neskaitāmiem jomas ekspertiem, meklējot informāciju, iekāpjot dažādo stāstnieku kurpēs un runājot viņu balsīs, dalība projektā man palīdzēja gan uzzināt daudz ko jaunu, gan arī trenēt pašam savu empātiju un atvērtību. Manuprāt, rezultātā tapusi ne vien unikāla, bet arī ārkārtīgi nepieciešama platforma, kurā atraktīvā formā latviski pieejams uzticams un kvalitatīvs saturs par seksualitāti un attiecībām. Ļoti ceru, ka "Zinātiekāre" patiešām palīdzēs sniegt atbildes uz jauniešiem interesējošiem jautājumiem un ka projekts tiks turpināts un attīstīts, kļūstot par interaktīvu platformu, kurā nekautrējoties uzdot sev interesējošus, svarīgus jautājumus," stāsta dramaturgs Klāvs Mellis.

"Latvijas Kultūras akadēmijas uzdevums ir sadarboties ar dažādām nozarēm. Māksla šobrīd ir starpdisciplināra un mūsu uzdevums ir saprast, kā mākslas mehānismi var būt noderīgi sociālos procesos. Mums bija prieks piedalīties šajā projektā, jo tā mēs saredzam praktisku jēgu, kur mūsu darbs var kādam palīdzēt. Brīžos, kad nav kāda, pie kura vērsties ar sasāpējušu jautājumu, varam justies ļoti vientuļi. Prieks, ka šodien ir iespēja par savu seksualitāti sarunāties. Es ceru, ka šī sadarbība dos iespēju jauniešiem nebaidīties uzdot pareizos jautājumus un meklēt pareizās atbildes," skaidro režisors, Latvijas Kultūras akadēmijas režijas un aktiermeistarības docētājs Elmārs Seņkovs.

"Jaunieši šķietami ļoti daudz zina, jo viss ir redzēts. Bet, nonākot līdz reālai situācijai, pusaudžiem nav tālākā rīcības plāna. Diemžēl arī statistika rāda, ka zināšanas nav pietiekamas, jo Latvijā joprojām ir augsts skaits abortiem un dzemdībām nepilngadīgām jaunietēm. Seksualitāte ir ļoti jūtīga tēma. Sarunām par to jāieplāno laiks ne tikai ģimenēs, bet arī skolās. Skolotājiem nav arī pilnvērtīgu materiālu, kas jauniešiem zināšanas palīdzētu iegūt mūsdienīgā un viņiem aktuālā veidā," komentē biedrības "Papardes zieds" vadītāja Iveta Ķelle.

Video pieejami projekta mājaslapā www.zinatiekare.lv.