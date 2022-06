Es piedevu neuzticību. Ko tālāk?

Apmēram katrs piektais precētais cilvēks vismaz reizi dzīvē esot bijis otrai pusei neuzticīgs. Tomēr ne visas šādas laulības tādēļ ir nolemtas. Daži piedod neuzticību un veido kopīgu nākotni tālāk. Kā dzīvot pēc piedošanas un kādas kļūdas nepieļaut abiem partneriem, iesaka Apmācību un psiholoģisko konsultāciju centra psiholoģe Vitālija Mikutaitiene Lietuvā.

Sāksim ar to, cik bieži cilvēki vispār mēdz piedot neuzticību?

Gribot negribot, vīriešiem un sievietēm ir atšķirīga izpratne par neuzticību. Sievietes sāpīgāk pārdzīvo neuzticību, kurā notikusi iemīlēšanās, veidojusies garīgā saikne. Vīriešiem ir grūtāk piedot fizisko neuzticību. Apmēram katra otrā nodevība tiek piedota. Protams, to nosaka arī tas, kāda šī nodevība ir un kādas bijušas attiecības ģimenē. Daži spēj piedot uzreiz, citiem tas prasa laiku. Parasti pēc neuzticības var paiet gads vai divi, līdz nodotais partneris spēj piedot, beigt vainot otru vai izspiegot. Un daži cilvēki, pat paliekot kopā, nesamierinās ar neuzticību līdz mūža galam. Viņi cieš no aizvainojuma, un tajā pašā laikā nevēlas par to runāt un neko mainīt.

Kurš piedod biežāk – vīrieši vai sievietes?

Joprojām dzīvojam sabiedrībā, kur vīrieši pelna vairāk, atbildība par bērnu audzināšanu un kopšanu joprojām vairāk gulstas uz sieviešu pleciem. Turklāt sievietes biežāk izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, kas bieži vien ietekmē gan viņu karjeru, gan finansiālo stāvokli. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ sievietes divreiz biežāk piedod neuzticību vīriešiem, nekā vīrieši sievietēm. Vēl viens iemesls – viņas ir pārliecinātākas, ka vīrieti var mainīt, attiecības var izlabot. Savukārt vīrieši biežāk izvēlas nomainīt neuzticīgo partneri pret citu, jo – kādēļ sakārtot esošās attiecības, ja var atrast citu, uzticīgu, sievieti.

Pat ja partnerim piedod, tas vēl nenozīmē, ka nodarījums ir aizmirsts. Kā dzīvot tālāk kopā?

Ja tu iekšēji nolem piedot, jāsaprot, ka tas nenotiks uzreiz – būs vajadzīgs laiks, lai atkal kopā ar partneri justos labi un droši. Tas var būt grūtākais un garākais gads jūsu dzīvē. Pirmkārt, mēģini iedomāties sevi pēc sešiem mēnešiem, gada vai pat pieciem desmit gadiem, kad esat joprojām kopā un priecājaties, ka esat pieņēmuši labu lēmumu – palikt vienam ar otru. Mēģini iztēloties, ka turpmāk attiecībās ar partneri jutīsies arvien drošāk un varēsi viņam arvien vairāk uzticēties, ka spēsiet viens otram no jauna iedegt kaisli, mīlestību un uzticību. Otrkārt, mēģini likt gan sev, gan partnerim uzņemties atbildību par savu vainu, kāpēc viens no jums bija neuzticīgs. Piekrīti, ka jums abiem ir nepieciešams mainīties, lai pāra attiecības tiktu uzlabotas. Ir ļoti labi, ja jūs skaidri nosaucat nepieciešamās izmaiņas. Treškārt, mēģini neļauties automātiskai reakcijai, kad otram ir dusmu lēkme. Starp jums var būt daudz dusmu un aizvainojuma. Labāk iemācīties nedzirdēt apsūdzības, nekā reaģēt dusmīgi un aizstāvēties pret katru no tām. Kliedzot par pagātni, jūs normāli nelemjat par nākotni. Labāk ir izteikties skaidrāk un runāt par to, ko vēlaties no nākotnes.