Ašie darba randiņi jeb kā jauniešiem atrast darbu

Darbu atrast jauniešiem Latvijā ir grūti – katrs desmitais jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem ne strādā, ne mācās – tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati un pēdējo trīs gadu laikā šo jauniešu īpatsvars tikai pieaug, norāda sociālā uzņēmuma "Visas Iespējas" komunikācijas projektu vadītāja Loreta Kalniņa.

Sociālā uzņēmuma "Visas Iespējas" vadītājs Gustavs Upmanis komentē situāciju: "Atrast darbu jauniešiem patiešām nav viegli, jo uzņēmumiem ir dažādi aizspriedumi par to, kādi darbinieki jaunieši var būt. Mēs jau četrus gadus palīdzam gan jauniešiem atrast darbu, gan arī uzņēmumiem atrast piemērotus darbiniekus. Un tagad ir lieliska iespēja – projekts "Go Remote", kura laikā mēs piedāvājam atbalstu gan jauniešiem, gan kompānijām, lai sasniegtu jaunas iespējas."

Darba vide ir mainījusies – saskaņā ar kompānijas "Kantar" pētījuma rezultātiem nu jau vairāk nekā trešdaļa Latvijas iedzīvotāju strādā attālināti vai hibrīdrežīmā. Arī "Visas Iespējas" saskata, ka tieši hibrīdrežīma darbam ir nākotne, sevišķi tādās profesijās kā digitālais mārketings, datu ievade un klientu atbalsts.

Viens no mūsdienīgiem darba atrašanas veidiem ir darba biržas vai "ašie" randiņi ar potenciālo darba devēju, tādēļ uzņēmumiem, kam ir vakances, un jauniešiem, kas meklē darbu, ir iespēja pieteikties "ašajām" darba intervijām.

Upmanis par "ašajām" darba intervijām: "Interese ir liela – šobrīd ir pieteikušies vairāk nekā 170 jaunieši un 27 uzņēmumi, vispopulārākā sfērā ir digitālais mārketings, bet interesentu gan no jauniešiem, gan uzņēmumiem netrūkst arī klientu atbalstā un datu ievadē. Reģistrēties "ašajām" darba intervijām vēl varēs līdz 23. janvārim."

"Visas Iespējas" aicina uzņēmumus, kuri piedāvā attālināt vai hibrīdrežīma darba vakances, reģistrēties "Go Remote" platformā.

Savukārt jaunieši dalībai "ašajās" darba intervijās var reģistrēties šeit, sfērai "Digitālais mārketings" līdz 20. janvārim, savukārt "Datu ievade" un "Klientu atbalsts" – līdz 23. janvārim.

"Go Remote" projektu un tā aktivitātes Latvijā īsteno sociālais uzņēmums "Visas Iespējas". Projekts "Go Remote": Unlocking the potential of remote job opportunities!" tiek finansēts ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas fonda "EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment" atbalstu.

