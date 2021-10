Ja tavs kolēģis ir arī tavs draugs: subordinācijas noteikumi

Ir lieliski plecu pie pleca strādāt draugu – viņš tevi sapratīs, piedos kļūdas, atbalstīs un palīdzēs, ja kaut kas neizdosies. Taču ko tad, ja draugs ir tavs padotais? Vai iespējams nodalīt personiskās un darba attiecības?

"Runājot par subordināciju darbā starp draugiem, ir jāpiemin arī adekvāta robežu noteikšana attiecībās, draudzīgās un darba," uzsver psiholoģe, geštaltterapeite un mākslas terapeite Marina Baburina portālā "Psychologies". Draudzīgas attiecības paredz tuvāku saziņu, personisku tēmu apspriešanu un sīkāku savas dzīves atklāšanu otram.

Bīstamība darbā ar tuviem cilvēkiem ir tad, ja viens jūt īpašu attieksmi: "Es taču neesmu vienkārši kolēģis – esmu draugs". Psiholoģe domā, ka šādā pozīcijā ir savi plusi: "Es pazīstu cilvēku labāk un varu justies ar viņu mierīgāks, stabilāks jebkurā pozīcijā – gan vadītāja, gan padotā."

No otras puses, ir mīnusi: "Ja esmu slinks, es gaidīšu, kad mani palūgs kaut ko izdarīt. Cerēšu uz īpašo stāvokli, piekāpšanos un atlaidēm."

Lai nerastos sarežģītas situācijas, svarīgi uzreiz apspriest skaidras robežas starp draudzības un darba attiecībām, skaidro psiholoģe. Ja jūs esat priekšnieks, ir vērts pavēstīt: "Es tevi augstu novērtēju kā draugu, bet šis ir darbs un es prasīšu no tevis to pašu, ko no pārējiem."

Ja, tieši otrādi, jūs esat padotais, tad formulējums var būt, piemēram, šāds: "Tu esi mans darba vadītājs un es esmu gatavs, ka būsi prasīgs, kontrolēsi, kādā gatavības pakāpē ir manis padarītais un sekosi izpildītā kvalitātei."

"Neatkarīgi no pozīcijas, vai tā būtu situācija "draugi – kolēģi" vai "es – priekšnieks" vai "draugs – mans vadītājs", nepieciešams skaidri noteikt personiskās un darba robežas. Citādi izplūdušas attiecību robežas jebkurā gadījumā ietekmēs draudzību un darba vidi," apgalvo eksperte.

Stipra draudzība nesalūzīs?



"Svarīgāk ir izveidot pat ne robežas, bet dialogu. Kā teicis Teodors Rūzvelts: "Pati galvenā veiksmes formula: zināšanas, kā veidot attiecības ar cilvēkiem"," atzīmē psiholoģe Svetlana Bokača. "Manā praksē ir bijis maz cilvēku, kuri skaidri prot noteikt robežas starp darba un draudzības attiecībām vai savienot draudzību ar darbu. Ļoti daudz atkarīgs no cilvēka personības."

Kā bizness var ietekmēt draudzību? Tas vai nu iznīcina to – tas nav izslēgts, vai arī tas kopā ar biznesu, draudzību nostiprina. Tas ir atkarīgs no tā, cik cilvēki prot veidot konstruktīvu dialogu, sadzird viens otru, noteiktā formā izsaka savas emocijas un jūtas, sadala atbildību, pieņem otra īpatnības un spējīgi rast kompromisu, skaidro psiholoģe.

Vai ir vērts jaukt darbu kopā ar draudzību? Pēc Svetlanas Bokačas domām, nav viena pareizā risinājuma. Katram, kuram rodas šāda izvēle, pašam jāpieņem lēmums, ņemot vērā savu un drauga personību.

Ja atbilde ir pozitīva, jāņem vērā iespējamās sekas. Un svarīgi par kaut ko vienoties "vēl krastā", līdz tam, kad jums nāksies, agri vai vēlu, – nonākt sarežģītā situācijā. Pat ja jums šķiet, ka jūs ar draugu domājat pilnīgi vienādi.

Foto: Shutterstock

Konflikta situācijas



Kā draudzība apgrūtina kopējo darbu? Piemēram, konfliktējošās situācijās tā var traucēt korekti nodalīt emocijas, ieraudzīt savā priekšā tikai padoto vai sniegt informāciju "vadītājs – padotais" līmenī, nemaisot tajā neko personisku.

Vai no sarežģītām attiecībām priekšnieks var nespēt laicīgi izteikt draugam savu neapmierinātību, profesionālo kritiku un galu galā var uzkrāties aizvainojums. Ņem vērā, tas viss kādā brīdī nāks uz āru, riskējot pārraut draudzību.

"Tāpat nevajag izslēgt to, kā vara var ietekmēt cilvēku – tas var atspoguļoties ne tajā labākajā veidā uz draudzību. Pēc darba var būt grūti pārslēgties no priekšnieka un padotā lomām uz draugu attiecībām, tāpat darbā – no draugu lomām uz darba attiecību," skaidro psiholoģe.

Jūs esat priekšnieks, draugs – padotais

Draudzība šādā situācijā var gan stiprināt attiecības, gan traucēt, skaidro Svetlana Bokača. "Attiecības var kļūt dziļākas, saprotošākas un atbalsts – lielāks, un tas ir liels resurss. Taču ir riski – jūs varat kādā brīdī, pat nepamanot, sākt starp citiem izcelt savu draugu padoto uz citu darbinieku fona. Tas izsauks neapmierinātību citos. Vai jūs sāksiet izmantot draudzību un uzdot draugam par daudz uzdevumu. Protams, viņš var atteikties un viņam pat to vajadzētu darīt. Bet tad, visticamāk, jūs apvainosieties uz viņu – jo viņš taču ir jūsu draugs, kā gan nenākt pretī."

Notiek arī otrādi: draugs sāk izmantot tuvās attiecības ar priekšnieku savā labā. Tas izjauc subordināciju visā kolektīvā – ja draugs nav vienīgais padotais. Tas var provocēt konfliktus ar iespējamajām vārdu pārmaiņām.

Ja esat vienlīdzīgās pozīcijās

Ja jūsu draugs ir kolēģis, nevar izslēgt sacensību jūsu starpā. Vai ja jūs esat priekšnieks, tad jūsu draugs var sapņot ieņemt jūsu vietu.

Jebkurā gadījumā, pirms sākt darbu kopā, jāizsver visus par un pret, jānovērtē, cik jūs abi esat spējīgi vienoties, pieņemt kritiku un atbildēt par savu darbu, nepaļauties uz īpašu statusu.