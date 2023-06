Pieci šķēršļi, kas liedz sasniegt karjeras mērķus

"Es vēlos palīdzēt cilvēkiem" ir standarta atbilde, kad kādam tiek jautāts, kāpēc viņš ir izvēlējies savu pašreizējo profesiju. Bet kaut kur starp vēlmi un rezultātu ir milzīgs tukšums. Kāpēc neizdodas sasniegt karjeras mērķus vai pat bail spert pirmos soļus?

Ruta Gotjana ir Veila Kornela Medicīnas koledžas anestezioloģijas izglītības docente, kura pēta veiksmes noslēpumus tiem cilvēkiem, kas guvuši ārkārtīgi augstus sasniegumus, un palīdz tiem, kam neizdodas piepildīt mērķus, pilnveidoties un atraisīt viņiem savu potenciālu. Viņa portālā "Psychology Today" runā par šķēršļiem, kas liedz sasniegt mērķus.

Ir pieci galvenie šķēršļi, kas liedz lielākajai daļai cilvēku sasniegt savus mērķus. Labā ziņa ir tā, ka tie visi ir pārvarami.

Ceļojums uz karjeras sapņiem var būt mundrs un aizrautības pilns. Tomēr ir tik daudz cilvēku, kuri atsakās no savām vēlmēm, esot mazdūšīgi un pilni šaubām par sevi.

Ir pāris biežākie iemesli, kāpēc cilvēki atsakās no saviem karjeras mērķiem. Bet visas cerības nav zaudētas! Ir īstenojamas stratēģijas, kas palīdz atgriezt entuziasmu un atrast karjeras sapņu piepildījumu.

Bailes no neveiksmes

Bailes no neveiksmes ir spēcīgas un var paralizēt pat ambiciozākos cilvēkus. Esot ārpus savas komforta zonas, ir zināms nenoteiktības līmenis. Iespēja nesasniegt izvirzīto mērķi var būt milzīga. Tā vietā, lai piedzīvotu zaudējumus un iespējamu apmulsumu, daudzi pat nenonāk tālāk par starta pozīcijām. Bailes no neveiksmes liedz viņiem spert nākamos soļus.

Ko var darīt?

Atceries, ka neveiksme ir pieredze un tu kaut ko no tās vari mācīties. Pajautā sev, kas ir ļaunākais, kas varētu notikt. Patiesībā tas bieži vien neizrādās nekas tik slikts un ir perspektīvas.

Meklē atbalstu pie mentoriem un savā sociālajā burbulī, lai mazinātu bailes un izvirzītu reālas cerības.

Tie, kuri sasnieguši augstus panākumus, vairāk baidās nevis no neveiksmes, bet – nemēģināt.

Ārējais spiediens un cerības

Ierobežo gan šaubas par sevi, gan arī ārējs spiediens – no ģimenes, sabiedrības, sociālajiem medijiem un apkārtējiem. Tas var sagraut cilvēka pārliecību un karjeras sapņus. Nemitīga domāšana par to un ieklausīšanās citu bažās var būt nepārvarama un nogurdinoša.

Ko var darīt?

Citi cilvēki nedzīvo tavu dzīvi. Kā saka: "Ja viņi nemaksā īri, neļauj viņiem iekārtoties uz dzīvi tavā galvā." Katra cilvēka ceļš uz panākumiem ir unikāls, to nosaka personīgās vēlmes un vērtības. Tām jābalstās uz to, kā tu redzi sevi, nevis uz to, kā citi redz tevi. Nosaki robežas, rūpējies, lai apkārt ir cilvēki, kuri atbalsta tavus sapņus un paver durvis, par kurām tu vēl varbūt nezini.

Nepacietība un tūlītējs gandarījums

Ātru uzvaru gaidīšana sagādā vilšanos. Nobela prēmijas un olimpiskās medaļas tika nopelnītas pēc gadu desmitiem ilga smaga darba un neveiksmēm.

Ko var darīt?

Dažreiz mērķi šķiet tik milzīgi, ka nezinām, ar ko sākt, tāpēc nemaz nesākam. Koncentrēšanos un motivāciju saglabāt palīdzēs lielāku mērķu sadalīšana mazākos posmos, progresa un nelielu uzvaru atzīmēšana un mentoru, kuri ir pārvarējuši līdzīgas problēmas, norādījumi.

Šaubas par sevi un ierobežojoši uzskati

Sevis apšaubīšana, nespēja noticēt savām spējām var būt nozīmīgs šķērslis karjeras sapņu īstenošanai un iegūšanai. Ierobežojoši uzskati var iedragāt pašapziņu un pašefektivitāti un kavēt progresu.

Ko var darīt?

Ir pienācis laiks nojaukt neredzamās barjeras, kuras esi sev uzstādījis, un paraudzīties uz visu no malas. Izaicini savus ierobežojošos uzskatus, pārveido negatīvās domas un praktizē līdzjūtību pret sevi. Meklē norādījumus no mentora, kurš var piedāvāt vērtīgu skatījumu un atbalstu.

Resursu un iespēju trūkums

Dažreiz ir nepieciešams vairāk zināšanu un, vēl svarīgāk, piekļuves nepieciešamajai informācijai. Ierobežota piekļuve resursiem, mentoringam vai iespējām var radīt ievērojamus izaicinājumus un izjaukt karjeras sapņa īstenošanu. Ir grūti iziet cauri durvīm, par kurām pat nenojaut.

Ko var darīt?

Tu nezini to, ko tu nezini.

Ir ļoti svarīgi aktīvi meklēt resursus, izmantojot pazīšanās, konferences, seminārus, tiešsaistes grupas un izglītības programmas.

Iesaistīšanās nepārtrauktā mūžizglītībā, sava profesionālā tīkla dažādošana un aktīva darba uzdevumu meklēšana var palīdzēt pārvarēt šādus šķēršļus un atvērt durvis jaunām iespējām.

Atteikšanās no karjeras mērķiem ir izvēle, kas bieži rodas baiļu, ārēja spiediena, nepacietības, šaubu par sevi un resursu trūkuma dēļ. Palielinot savu izpratni un apzinoties un risinot šos pamatiemeslus, tu vari atklāt spēcīgus risinājumus šo izaicinājumu pārvarēšanai.

Tu vari atrast savu zaudēto motivāciju un atjaunot savas centienus īstenot karjeras mērķus. Tas nenotiks vienas nakts laikā. Ceļš uz panākumiem reti ir lineārs vai precīzs, taču ar apņēmību, ticību sev un atbalstošiem mentoriem tu vari pārvarēt atklātos un slēptos šķēršļus, ar kuriem saskaries.

