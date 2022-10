Veidi, kā pārvarēt stagnāciju karjerā

Par iemeslu tādam kā sasalumam darbā var kļūt gan stimulu trūkums, gan arī to pārmērība. Ja atpazini sevi šajā mazajā aprakstā, iespējams, tev ir darīšana ar stagnāciju karjerā.

Karjeras vai darba vietas maiņu nereti pieprasa iekšējā sajūta, kas sauc pēc pārmaiņām dzīvē. Citiem pārmaiņas nepieciešamas, jo pārlekts pāri kādam iekšējās attīstības posmam, bet vēl kādam, iespējams, šī brīža darba vieta vairs nesniedz iespējas pašizaugsmei. Taču, lai arī kāds nebūtu pārmaiņu iemesls, tas prasa lielu drosmi – aiziet no ērtas un stabilas darba vietas. Plašāk par to lasi rakstā: Mainīt darbu desmit reizes piecos gados. Vai tas ir racionāli un kā iespaido karjeru?

Lai gan pārmaiņas ne vienmēr tiek skatītas kā vēlams process pēc būtības, tās ir daļa no izaugsmes, progresa un strādā kā virzītājs jaunām iespējām. Kāpēc ir grūti mainīt veidu, kā strādājam? To šajā rakstā aplūko Inta Buša, "Forbes 30 under 30" titula ieguvēja, RSU lektore, mārketinga uzņēmuma "BSMS" vadītāja.

Tālāk vari iepazīties ar speciālistu skaidrojumu portālā "Lifehack", kādēļ mēs nonākam stagnācijas procesā un kā to pārvarēt.

Kas var novest pie stagnācijas karjerā

Iemesls var būt jebkas: priekšnieka uzvedība, attiecības ar kolēģiem, sabojājies kafijas aparāts, viss reizē vai nekas. Stagnāciju baro ne tikai ārējie faktori, dažreiz tās ir sekas tam, ka ir beigušies iekšējie resursi.

Lūk, tālāk iepazīsties ar dažiem iespējamiem iemesliem, kādēļ tu jūti, ka tava karjera stāv uz vietas!

Skaidru mērķu trūkums

Tavs darbs šķiet bezvērtīgs? Tu bieži sev vaicā, kāpēc dari to, ko dari? Profesionālo orientieru trūkums piespiež tevi justies nekompetentam?

Ar laiku mēs pazaudējam savus motīvus un nomaldāmies no iecerētā ceļa. Kad tas notiek, interese par darbu zūd, un mēs jūtam, ka saikne ar iemīļoto lietu pārtrūkst.

Turklāt mēs jūtamies tādi kā pazaudējušies, ja liedzam sev vienu ļoti svarīgu lietu – sapņus. Kad to nav, jūtamies apmulsuši.

Sarežģītu uzdevumu trūkums

Tie paņem daudz laika un spēka, taču piespiež mūs pamēģināt arvien jaunus un jaunus veidus, kamēr vien atrodam risinājumu. Pateicoties sarežģītiem uzdevumiem, mēs attīstāmies un kļūstam par īstiem jomas profesionāļiem.

Kad darbs neraisa nekādas grūtības un pārvēršas garlaicīgā rutīnā, kurā trūkst radošuma un pašizteikšanās brīvības, mēs ātri izdegam. Diemžēl, bet šāda veida situācija var atņemt spēju ieviest inovācijas un apgūt nestandarta domāšanu.

Stimulu trūkums strādāt

Daudzi nenovērtē savas prasmes un zināšanas un iekārtojas darbā, kuram ir pārāk augsti kvalificēti. Tad šādi cilvēki veic uzdevumus, kas ir zem viņa profesionālā līmeņa, un saņem par to ne pašu augstāko atalgojumu.

Ja mēs neprotam pienācīgi izmantot savus talantus un iespējas, spēja apgūt kaut ko jaunu atslābst. Bet sekas var būt tādas, ka mēs pārstājam augt profesionālajā ziņā. Savukārt izaugsmes trūkums liedz gūt gandarījumu, un darbs kļūst garlaicīgs.

Pārāk daudz stimulu strādāt

Otra galējība – pārslodze darbā, kuras dēļ mēs zaudējam pacietību. Milzīgais uzdevumu apjoms, neapmierināts priekšnieks un neuzmanīgi kolēģi tikai veicina pārmērīgu īgnumu, kas galu galā var novest pie izdegšanas.

Neapmierinošs atalgojums

Daudziem nauda ir ārkārtīgi svarīgs faktors profesionālajā dzīvē. Un tas ir absolūti normāli. Kad mēs smagi strādājam, lai vairotu materiālo atlīdzību par savu darbu, un tas nenotiek, vēlēšanās pielikt vēl lielākas pūles zūd. Un arī tas ir normāli.

Uzslavu trūkums

Nauda nav vienīgais veids, kā saņemt novērtējumupar padarīto darbu. Ne mazāk svarīga ir uzmanība un cieņa pret mūsu nopelniem. Kad mēs to nesaņemam, varam justies nenovērtēti un pat pazemoti.

Protams, ar naudu mēs maksājam rēķinus, taču atzīšana baro mūsu ego, patmīlību, piepilda ar enerģiju un uzlabo garastāvokli.

Kā pārvarēt stagnāciju karjerā

Ja savā darba vidē esi pamanījis visas iepriekš minētās stagnācijas pazīmes, nepārdzīvo – visu vēl var labot. Lūk, turpinājumā iepazīsties ar pieciem veidiem, kā izrauties no šī karjeras stāvokļa!

Atrodi jēgu

Uz ko tu tiecies? Kas tev liek ģērbties atbilstoši savai darba specifikai, sēdēt sanāksmēs un risināt profesionālus uzdevumus? Ar ko tu vēlies nodarboties un par kādu speciālistu kļūt?

Katram no mums piemīt iedzimta vēlme kaut ko sasniegt, tieši tā liek mums virzīties uz priekšu. Tiklīdz tu sāksi par to runāt skaļi – sev un citiem – tu apņemsies to arī izpildīt. Tas palīdzēs tev nedaudz pacelties virs zemes.

Izvirzi konkrētus mērķus

Daudzi cilvēki darbu uztver tikai kā iztikas avotu. Protams, tāda pieeja var papildināt kabatas, taču nevar rosināt domāšanu.

Mērķi: īstermiņa un ilgtermiņa, liek mums ar nepacietību gaidīt jaunu dienu. Ar laiku mūsu plāni mainās kopā ar prioritātēm un vajadzībām, bet mēs nekad nepaliekam bez mērķiem.

Padomā, kādā virzienā vēlies iet, lai tu nekad nejustos tā, it kā ietu uz nekurieni.

Esi reālists

Lai sasniegtu jebkādu mērķi, nepieciešams laiks. Diezin vai tu sāksi ideāli runāt spāņu valodā vai virtuozi spēlēt klavieres tikai mēneša laikā, kopš sāki to visu mācīties. Turklāt nereāls termiņš tikai palielina iespēju, ka pametīsi iesāktās nodarbības pusceļā, kad neredzēsi vēlamos rezultātus noteiktajā laika periodā.

Centies palikt reālists un izvirzīt sev tādus mērķus un uzdevumus, kas tev patiešām ir pa spēkam.

Pastāvīgi attīsties

Ja nevēlies atpalikt no straujajām izmaiņām profesionālajā jomā, tev nāksies rīkoties izlēmīgi. Apgūsti jaunas prasmes un uzlabo vecās, seko līdzi tendencēm un parādi sevi katru dienu, ieguldot mīļotajā lietā visu savu meistarību un laiku.

Esi pacietīgs. Ja esi sev izvirzījis ambiciozu mērķi, ceļš pie tā var būt garš un nogurdinošs.

Motivē sevi

Motivācija paceļ mūsu pašu iespēju spārnos. Mums ir vieglāk pārvarēt stagnāciju, kura bieži liecina par garīgo spēku izsīkumu, kad esam iekšēji motivēti. Tāpēc, ka šādā gadījumā mēs nosakām problēmu iemeslus un risinām tos nevis ārējas atlīdzības nolūkos, bet gan pašattīstības dēļ.

Katra minūte velkas kā stunda, kad profesionālā dzīve sastingusi uz vietas. Tomēr, lai atrisinātu problēmu, pietiek ieklausīties pašam sevī. Esi unikāls, lai tavs darbs un pieeja šai lietai paliek atmiņā. Nav nekā labāka, kā katru dienu attīstīties, paplašināt savas robežas un atstāt pagātnē visu, kas tevi velk atpakaļ.