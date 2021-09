Ardievas māneklītim! Kas var palīdzēt mazuli atradināt no knupīša

Uzsākot vai atsākot bērnudārza gaitas, daudzi vecāki cenšas bērnus atradināt no knupīša jeb māneklīša lietošanas, taču nereti šis process pārvēršas asaru un pārdzīvojumu jūrā. Liela daļa bērnu savam iemīļotajam māneklītim nav gatavi teikt ardievas, tāpēc vecākiem jānāk klajā ar kādu interesantu risinājumu, lai knupīša lietošanas ieradumu atstātu pagātnē uz visiem laikiem. Varbūt talkā var nākt knupīšu lācis?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šķiršanās un pāreja uz jaunu dzīves posmu ir normāla daļa no cilvēka mūža gājuma," uzsver kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite, psiholoģe Diāna Zande. "Jau pavisam mazā vecumā bērni piedzīvo "atvadas" – zīdīšanas beigas, mammas atgriešanās darbā, arī atradināšanos no māneklīša. Daži mazuļi šīm pārmaiņām iet cauri rāmi, bet citi katru jaunu šķiršanos pārdzīvo ilgi un smagi. Zaudēt ierasto mierinājumu vai drošību var būt ļoti grūti. Ir daudz un dažādi ieteikumi, kā mazulim palīdzēt atvadīties no māneklīša, bet nav neviena risinājuma, kurš derētu visiem mazuļiem. Katrs bērns ir gatavs pārmaiņām citā brīdī un citā veidā. Daudziem palīdz tas, ka viņi no ierastā mierinājuma – māneklīša – var atvadīties, atdodot to kādam, kam tas nepieciešams vairāk, piemēram, kādam iedomātam tēlam. Daudzus iedrošina, ka viņi redz, kam atdod savu māneklīti un ka no tā spējuši atvadīties arī citi bērni. Tāpēc mazuļiem var palīdzēt šāda "simboliska atvadu vieta", ko izmanto arī citi mazuļi. Lai gan pirmās dienas pēc māneklīša atdošanas bērns var ļoti skumt un prasīt savu mīļlietiņu atpakaļ, paies kāds laiks, un mazulis leposies ar to, ka ir bijis dāsns, ir jau "liels" un ka viņa knupītis tagad ir pie lāča, kam tas ir vajadzīgs daudz vairāk, nekā viņam pašam."

Modes un izklaides centrā "Rīga Plaza" jau kādu laiku pieejams knupīšu lācis, kuram var atdot savu māneklīti. "Knupītis daudzās ģimenēs ir ļoti svarīgs palīgs un aksesuārs mazuļiem, bet bērniņš aug, un ar laiku no knupīša jāatvadās. Daudziem bērniem knupītis kļūst par iemīļotu lietu, un atradināšanās process vecākiem var sagādāt raizes, tādēļ gan bērni, gan vecāki ir aicināti atvadas no tik iemīļotā knupīša padarīt par interesantu un patīkamu spēli, uzdāvinot to "Rīga Plaza" knupīšu lācim. Knupīšu lācis tos sargās ļoti ilgi, un bērniem būs iespēja to "apciemot", kad vien vēlēsies," komentē iepirkšanās centra vadītāja Irīna Toropova.

"Knupīšu lācis "Rīga Plaza" dzīvo jau gandrīz gadu un līdz šim jau ir saņēmis un sargā neskaitāmu mazuļu mīļos māneklīšus. Knupīšu lācis pie mums ienāca klusi, jo neilgi pēc tā ierašanās sākās pandēmijas ierobežojumi, bet, tā kā knupīša atdošana lācim ir delikāts un individuāls pasākums, ģimenes pie tā viesojušās nepārtraukti, un tagad varam par to pastāstīt plašāk," piebilst Toropova.

Vairākās pasaules valstīs populāra ir tradīcija mazuļiem iekārt knupīti jeb māneklīti kokā, kad pienācis laiks to pārstāt lietot. Knupīšu koka ideja radusies Dānijā 20. gadsimta sākumā. Patlaban pasaulē ir vairāki tūkstoši knupīšu koku. Sarunās ar bērniņu, kuram pienācis laiks atvadīties no sava knupīša, jaunie vecāki ir aicināti iedrošināt knupīti uzdāvināt "Rīga Plaza" knupīšu lācim. Lācis turpmāk par to rūpēsies un sargās ar tikpat lielu mīlestību. Knupīšu lācis atrodas iepirkšanās centra 2. stāvā pie ēdināšanas zonas un ir pieejams gan knupīšu atstāšanai, gan apskatei ikvienam apmeklētājam tirdzniecības centra darba laikā.