Astoņi viegli realizējami ieteikumi, kā palīdzēt bērnam no rītiem pamosties

Bērnu modināšana un likšana gulēt daudziem vecākiem var sagādāt pamatīgas galvassāpes. Ja vakaros bērns var uzrīkot kārtīgu jampadraci, jo miegs vēl nav nevienā acī, tad rītos gan bieži nākas dzirdēt frāzi: "Nē, es necelšos un nekur neiešu. Gribu vēl gulēt!" Turpmākajās rindās lasāmi ieteikumi, kā atvieglot rītus sev un arī bērnam, lai mošanās nebūtu sarežģītākā dienas daļa.

Jāpiebilst gan, ka mošanās no rītiem ir problēma ne tikai bērniem – arī pieaugušie reizēm pat vairākas reizes atliek modinātāju un cenšas gulēšanas laiku "pavilkt" kaut par piecām minūtēm ilgāku. Taču vecāki ir bērnu modinātājpulksteņi, tādēļ pirmajiem jābūt uz kājām un jācenšas rast veidus, kā vienu no pirmajiem rīta darbiņiem paveikt ātri un nesāpīgi.

Pirms ķeramies klāt konkrētiem veidiem, jāsaprot, ka ne vienmēr problēmas piecelties no rītiem saistītas ar slinkumu, vēstī "Motherly". Tādēļ svarīgi ir izprast savu bērnu, konstatēt, vai viņš ir pūce vai tomēr cīrulis (vairāk par miega paradumiem šādā skatījumā lasi šeit). Tāpat vecākiem jāizrēķina, vai bērns guļ pietiekami daudz stundu. Piemēram, bērniem vecumā no trīs līdz pieciem gadiem jāguļ 10 līdz 13 stundas dienā, ieskaitot gulēšanu pusdienlaikā, bet no sešiem līdz 12 gadiem – deviņas līdz 12 stundas dienā. Plašāk par miega trūkuma izraisītajām sekām bērniem uzzini šajā rakstā.

Uzmundrinošas frāzes

Kad dodies bērnu modināt, noteikti samīļo viņu un pasaki kādu uzmundrinošu frāzi. Tāpat bērns noteikti ātrāk pamodīsies, ja zinās, ka brokastīs gaida iemīļotais jogurts vai vecāki atļāvuši paskatīties multfilmu, ja mazais ķipars ātri uzvilks drēbes, nomazgās seju, izpucēs zobus un saklās gultu.

Tādas frāzes kā "Lūdzu, lūdzu, celies" vai pavēloši vārdu salikumi, piemēram, "Ātri celies, es ar tevi neauklēšos!" nav labākie varianti kā panākt pozitīvu rezultātu ilgtermiņā. Balss pacelšanai noteikti nevajadzētu pārvērsties ieradumā, jo pirmajās reizēs bērns uzliks spilvenu uz galvas, taču šādā veidā tu viņam ļauj sevi ignorēt.

Ļoti svarīgi, kādos vārdos vecāki ietērpj savu sakāmo – šajā rakstā apkopotas frāzes, kuras bērniem vajadzēt sacīt katru dienu.

Atvēli pāris minūtes gulšņāšanai

Lai vieglāk pamostos, izvies rīta rituālus, piemēram, pāris minūšu kopīgu gulšņāšanu ar bērnu. Labāk gan neļauties snauduļošanai ar aizvērtām acīm, jo tad var netīšām arī aizmigt uz ilgāku laiku, bet gan vienkārši apgulties bērnam blakus un kopīgi pārrunāt dienas plānus, piemēram, kur visi iesiet, ko darīsiet, kas ģimenes locekļus sagaida vakarā un citas lietas.

Iegūsti papildu minūtes gulēšanai

Foto: Shutterstock

Vakaros bērni ir aktīvāki nekā rītos, tāpēc jārod varianti, kur viņu enerģiju izmantot. Liec bērnam pirms iešanas gulēt sakārtot somu vai izvēlēties apģērbu, kas nākamajā rītā tiks vilkts mugurā. Šādi tiks ieekonomēts arī laiks, kas no rīta var tikt izmantots miegam, ļaujot bērnam pamosties kaut par kripatiņu mierīgāk.

Mūzikas nepieciešamība

Bērns spēs vieglāk pamosties, ja viņus uzmundrināsi ar mūzikas skaņām. Vienalga, vai liktenis tevi apveltījis ar brīnišķām balss dotībām vai tomēr dziedāšanai ļaujies tikai citu kompānijā – tavs dziedājums palīdzēs bērnam pamosties un radīs gluži vai pretēju efektu šūpuļdziesmām.

Ja tomēr dziedāšanas variants tevi neuzrunā, izmēģini mūzikas atskaņošanu telefonā vai datorā. Kopā uzrakstiet uz lapas mīļāko dziesmu sarakstu, pēc tam ierakstiet diskā vai izveidojiet to kādā mūzikas platformā. Celšanās un ģērbšanās mūzikas pavadībā bērnam varētu šķist lustīgāka.

Dzīvnieku iesaiste

Ja mājās ir četrkājanie draugi, ņem viņus talkā, lai atvieglotu bērnam mošanos. Noliec blakus bērna gultai sunīti vai kaķīti (ja atļauj kāpt gultā, var arī nolikt blakus) – paredzams, ka acis drīz vien mazajam būs vaļā un bērns gribēs samīļot savu mīluli.

Sāc rosīties pa māju

Ja bērnam patiesi ir laiks celties un katra nākamā minūte, ko viņš pavada gultā, nozīmē, ka tiks kavēta skola vai kāds pulciņš, auklēšanos jāaizmirst, tomēr arī ignorēšana vēlamo rezultātu nedos. Vari izmēģināt skaļāku rosīšanos pa māju nekā parasti – tas gulēšanu manāmi apgrūtinās. Tāpat bērnu varētu pamodināt arī iemīļotā ēdiena smarža.

Žalūzijas vasarā, gaismekļi ziemā

Foto: Shutterstock

Ja iespējams, bērnam vajadzētu gulēt istabās, kurās ieplūst rīta gaisma – kā žalūzijas vai aizkari tiks atvērti vaļā, tā arī acis vairs ciet nevērsies. Tieši tā ir iekārtoti mūsu ķermeņi, tāpēc ieteicams bērniem ļaut pamosties ar saules gaismu. Taču gada tumšākajos mēnešos, kad, iespējams, saule vēl nav aususi, bet pulkstenis rāda mošanās laiku, noderīgi ir gaismekļi ar regulējamo spožumu. Nevajag tos uzreiz ieslēgt visspilgtākajā versijā, bet slēdzi pamazām griezt uz maksimumu.

Audzināšanas nolūkos – ļauj reizi aizgulēties

Protams, runa nav par aizgulēšanos tik ilgi, lai nokavētu skolu vai bērnudārzu, kas bērna vecumā ir viņa darbs, bet gan ļaut pagulēt nedaudz ilgāk un saskarties ar sekām. Šādi viņš var nokavēt pilnvērtīgu brokastu ieturēšanu ar saviem iemīļotajiem gardumiem, kā arī nepaspēt uz spēlēšanās laiku, kas atvēlēts pirms nopietnākas darbošanās sākuma.

Starp citu, bērnam vajag ļaut saskarties ar sekām vēl arī citās dzīves situācijās, kad viņš izvēlas tevi nepaklausīt. Kā piemēru var minēt reizes, kad atvasei vairākas reizes lūdz izdarīt kādu darbiņu, bet viņš to izliekas nedzirdam. Vairāk lasi šeit.

Rakstā apkopota informācija no "Parents" un "Motherly".