Barošana ar krūti un sekss: kas zīdīšanas laikā māmiņas attur no gultas priekiem

Bērna ienākšana ģimenē maina visu, tai skaitā arī sievietes ķermeni un emocionālo stāvokli. Lielo pārmaiņu rezultātā nereti tiek ietekmētas arī viņas intīmās attiecības ar partneri. Daudzas jaunās māmiņas zīdīšanas laikā ir novērojušas, ka viņām pazūd vēlme pēc seksa, kas izraisa dalītas jūtas ne tikai viņām pašām, bet arī mīļotajiem. Šajā rakstā skaidrosim, kā un kāpēc zīdīšana ietekmē sievietes seksuālo dzīvi.

"Es ļoti labi atceros to brīdi, kad man likās – barošana ar krūti ir sagandējusi manu intīmo dzīvi uz visiem laikiem," portālam "Parents" atklāj kāda jaunā māmiņa. "Bija vēls vakars, un mūsu četrus mēnešus vecais dēls bija gatavs savai pēdējai zīdīšanai. Pēkšņi istabā, kur es ar krūti baroju mazo, ienāca vīrs. "Ak, vai," viņš teica, skatoties uz manām krūtīm, "ceru, ka es esmu nākamais rindā." Es nedaudz ieķiķināju un atbildēju: "Ceri vien." Tas viņa sejai lika atplaukt vēl lielākā smaidā. Viņš piedāvāja mazo nolikt gulēt, lai mēs varam doties uz guļamistabu. Tajā brīdī es izplūdu asarās. Vīrs bija ļoti apmulsis un jautāja, kas man kaiš. Tas, kas lika man tajā brīdī izplūst asarās, bija fakts, ka "doties uz guļamistabu" nenozīmēja likties gulēt, bet gan nodarboties ar seksu, bet to es negribēju. Es pat nevēlējos, lai viņš man pieskaras. Un vēl jo vairāk man radās riebums pret to, ka mēs liekam mazuli gulēt tikai tāpēc, lai mans vīrs varētu iebāzt sev mutē manus krūtsgalus. Tajā brīdī es domāju – mana intīmā dzīve ir galā. Tas man lika vēl vairāk izplūst asarās."

Pēc bērna piedzimšanas krītas sievietes estrogēna līmenis, savukārt prolaktīna un oksitocīna līmenis ceļas. Šī hormonālā maiņa var ietekmēt tavu vēlmi pēc intimitātes dažādos veidos. Piemēram, tavas intīmās un emocionālās vajadzības var būt apmierinātas vien ar bērna zīdīšanu, tāpēc tev zūd vēlme pēc tā vērsties pie sava partnera. "Tā ir ļoti bieža parādība," portālā "The Bump" skaidro ginekoloģe Hetere Bartosa. "Daudzām sievietēm pazūd vēlme pēc seksa ne tikai pēc bērna piedzimšanas, bet arī zīdīšanas laikā. Un hormonu svārstības ir viens no iemesliem, kāpēc jaunās māmiņas bieži vien izvairās no intīmās tuvības."

Taču samazinātā vēlme pēc seksuālas tuvības zīdīšanās laikā nav vienīgais, kas var atturēt tevi no gultas priekiem ar partneri. Viena no tām ir ķermeņa izmaiņas. Jau grūtniecības laikā sievietes krūtis paliek lielākas, taču pēc bērna piedzimšanas tās sāk piepildīties ar pienu. Tās bieži vien sāp, ir smagākas kā iepriekš. Lūk, vēl citi iespējamie iemesliem, kāpēc māmiņa biežāk atsakās nekā piekrīt seksam ar partneri.

Piena noplūdes



Zīdīšanas pirmajās dienās krūšu gali nereti sūrst. Taču arī tad, kad barošana ar krūti vairs neizraisa sāpes rodas citi šķēršļi, kas liek tev vairākkārt pārdomāt, vai nodošanās gultas priekiem ir laba ideja. Piemēram, seksa laikā no krūtīm var izdalīties piens. Sevišķi bieži tas var notikt, ja partneris pieskarās tavām krūtīm. Tāpat pienam ir tendence līt ārā arī brīdī, kad sieviete sasniedz orgasmu, vēstīts "The Journal of Perinatal Education" publicētajā rakstā. Taču no tā ir iespējams izvairīties. Ja piena noplūdes seksa laikā tevi satrauc portālā "The Bump" seksoloģe Kimberlija Anna Džonsone iesaka mīlēties misionārā pozā, kurā krūtis tik ļoti nesvārstās kā, piemēram, jātnieces vai citās pozās, kur sieviete atrodas virs partnera.

Savukārt portāla "Very Well Family" eksperti iesaka neilgi pirms mīlēšanās pabarot bērnu ar krūti vai izslaukt pienu. Tas palīdzēs kaut nedaudz atbrīvot krūtis no tur sakrājušās piena. Tāpat viņi iesaka pirms seksa arī savu partneri pabrīdināt par iespējamām piena noplūdēm. Ja tas viņu nesatrauc, tad arī sievietei par to nevajadzētu lieki satraukties. Iespējams, tas viņu gluži otrādi vēl vairāk uzbudina.

Maksts sausums



Tāpat laikā, kad sieviete zīda mazuli, mēdz samazināties arī maksts lubrikācija, līdz ar to sausums seksa laikā sievietei var baudas vietā sniegt nepatīkamas sajūtas vai pat sāpes. Šo situāciju var atrisināt ar lubrikantu palīdzību, kas palīdzēs mitrināt vaginālo apvidu un padarīs mīlēšanos par patīkamu procesu gan sievietei, gan vīrietim. Lubrikantu klāsts ir ļoti plašs. To, kā atrast sev piemērotāko, lasi šajā rakstā.

Maksts sausums varētu būt saistīts arī ar sievietes nevēlēšanos nodarboties ar seksu. Tāpēc vairāk laika nekā iepriekš veltiet priekšspēlei. Iespējams, pēc garākas priekšpēles atklāsies, ka lubrikantu izmantot nebūs nepieciešams, vēstīts portālā "Very Well Family".