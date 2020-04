Bērna uzvedības veidi, kurus nedrīkst atstāt bez uzmanības

Būt vecākiem ir forši, taču tie, kuriem bērni ir, droši vien zina, ka tas ne vienmēr ir viegli. Lai bērni būtu labi audzināti, izglītoti, gatavi lielajai dzīvei, ir jāvelta pietiekami daudz laika un pūļu. Esot kopā ar bērniem, mēs saprotam, ka arī paši ne vienmēr zinām, kā uzvesties vienā vai otrā situācijā.

Lūk, "AdMe" piedāvā iepazīties ar septiņiem bērna uzvedības veidiem, kas ir visai izplatīti un kurus nekādā gadījumā nevar atstāt bez uzmanības, katrā ziņā – nedrīkst ļauties pašplūsmai.

Slēpšana/noklusēšana

Dažreiz bērni baidās pastāstīt par to, ka kļuvuši par aculieciniekiem kaut kam sliktam, tādēļ, ka domā – viņiem tāpēc būs nepatikšanas. Daži bērni apzināti noklusē kaut ko līdzīgu, lai tikai saņemtu vai panāktu labvēlību pret sevi. Citi patiešām uzskata, ka šādā veidā viņi dara labāk, jo palīdz citiem.

Risinājums: bērnam ir jāpaskaidro atšķirība starp pļāpāšanu un vērību. Ir mierīgi bērns jāuzklausa, netiesājot, bet palīdzot tikt skaidrībā ar situāciju un problēmu risinot.

Sāncensība māsu un brāļu starpā

Dažreiz vecāki paši provocē līdzīgus konfliktus, bērniem piedēvējot kaut ko īpašu (piemēram, ka viens no viņiem ir gudrs, skaists, sportisks) vai padarot kādu no māsām vai brāļiem par mīlulīti.

Risinājums: izzini problēmas būtību un aizliedz fiziskus pāridarījumus starp bērniem. Palīdzi viņiem justies kā īstai komandai, iemāci taisnīgi un konstruktīvi risināt konfliktus. Paskaidro, ka ir svarīgi cienīt otra cilvēka jūtas. Pacenties regulāri pavadīt divatā ar katru no bērniem, tas palīdzēs uzturēt siltas jūtas starp visiem ģimenes locekļiem.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Zagšana

Bērns var sākt piesavināties svešas mantas, un tas var notikt uzmanības trūkuma dēļ no ģimenes locekļu un draugu puses, vai arī saistībā ar ļoti stipru vēlmi iegūt iepatikušos lietu, vai arī tādēļ, ka bērnam vēl nav attīstījušies priekšstati par morāles lietām.

Risinājums: ir svarīga tava attieksme, kurai jābūt ar līdzjūtības garšu. Saglabā mieru. Ja tavs bērns ir paņēmis svešu lietu pirmo reizi, uzzini, kāpēc viņš tā darīja. Paskaidro, ka kategoriski tā nedrīkst darīt un palūdz atgriezt mantu un atvainoties. Ja tas atkārtojas vēl – reižu pa reizei – vērsies pēc palīdzības pie profesionāļa – psihologa. Citādāk šis ieradums var visai spēcīgi bērnā iesakņoties.

Necienīga attieksme pret citiem cilvēkiem

Necienīga attieksme pret citiem cilvēkiem var parādīties ne tikai pusaudžu vecumā, bet bērniem, sākot jau no divu gadu vecuma. Mazākie bērni bieži atkārto to, ko redz pa televizoru vai kopē pieaugušos, vai vecākos brāļus un māsas, tādēļ uzskata to par normālu lietu.

Risinājums: tiec skaidrībā, kas ir iemesls šādai uzvedībai. Iemāci bērnam pareizi izteikt emocijas un vēlmes un saglabā mieru. Vēl lielisks lieta ir prasme klausīties. Ja bērns vienmēr uzvedas izaicinoši – ierobežo tās privilēģijas, kuras viņš izmanto.

Mānīšanās

Liela nozīme ir bērna vecumam. Jo bērniem līdz septiņu gadu vecumam vienkārši piemīt aktīva iztēle. Starp melu iemesliem eksperti min centienus izvairīties no nepatikšanām, nepieciešamību pēc uzmanības, bailes no autoratīviem vecākiem vai centienus iegūt vēlamo.

Risinājums: saglabā mieru. Paskaidro bērnam, cik svarīga ir uzticēšanās attiecībās un cik svarīgi būt godīgam un uzticībai attiecībās. Ja mānīšanās viņam kļūst jau par normu, tas var būt iemesls visai nopietnai problēmai – tad ir jāstrādā pie tā, ka bērns jāparāda speciālistam.

Pinkšķēšana/īdēšana

Tas ir signāls, kas liecina, ka nav apmierināta kāda bērna vēlme. Visupirms pārliecinies, ka ar bērnu viss ir kārtībā. Tāpat viņam var trūkt tavas uzmanības vai arī viņu kaut kas satrauc. Šādā veidā bērni var panākt vēlamo, ja vecāki ir neizlēmīgi vai arī ir uzlikuši pārlieku lielas prasības.

Foto: Shutterstock

Risinājums: pacenties rādīt sejas izteiksmi, kurā nav redzams tavs stress. Atgādini bērnam, lai viņš runā normālā balsī. Ja šāda uzvedība kļūst regulāra, ir jātiek skaidrībā, kas notiek ģimenē, iespējams, to vajag apspriest ar bērnu, lai viņš justos kā vienlīdzīgs ģimenes loceklis.

Rupjas manieres

Mūs var pārsteigt, kādēļ bērni runā rupjības vai neizrāda elementāru cieņu pret apkārtējiem. Iespējams, tu būsi pārsteigts, bet šādas manieres tiek ieliktas tieši ģimenē. Vārdi "lūdzu", "paldies", "atvainojiet" ir visvienkāršākie uzvedības noteikumi pie galda – pilnībā saprātīgas gaidas.

Risinājums: neizdari spiedienu uz bērnu, kad māci viņam labās manieres, bet biežāk atgādini par tām, lai viņš būtu uzmanīgāks pret citiem cilvēkiem. Tāpat ir svarīgi vecākiem un citiem tuviniekiem pašiem pareizi uzvesties, jo bērni atkārto to, ko redz.