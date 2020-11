Daudzveidīgs, regulārs un mērens: trīs veselīgas ēšanas pamatprincipi, kas jāievēro ģimenē

Veselīgs uzturs ģimenē ir par līdzsvars starp visa veida izvēlēm, arī tām ko veicam dzīvesveida sakarā, jo tās tieši ietekmē maltīšu uzņemšanas biežumu un to veidu. Cik lielas ir mūsu porcijas? Cik daudz krāsu ir mūsu ēdienkartē? Kā gatavojam? Kā kombinējam produktus? Ko domājam, kad ēdam? Kā jūtamies pēc tam? Cik reizes nedēļā atļaujamies ko vairāk? Ir daudz šo jautājumu par to, kas tad ir veselīgi, tāpēc iesākumā būtiski sekot trīs veselīga dzīvesveida likumiem, kas vislabāk ataino to, kas ir veselīgs uzturs.

Uztura šķīvja daudzveidība

Mēs visi ļoti labi apzināmies, ka tādu superproduktu, kas saturētu visu mūsu organismam nepieciešamo, nav. Tāpēc ir ļoti svarīgi kombinēt produktus no visām pārtikas produktu grupām. Graudaugiem, dārzeņiem un augļiem, piena produktiem, olbaltumvielu saturošajiem produktiem, kā gaļa, zivis, pākšaugi un taukvielas. Būtiski uzturu ir plānot pēc iespējas daudzveidīgāku un neieciklēties tikai uz vienu produktu grupu. Protams, ir jāseko līdzi sezonām. Taču ir jāsaprot, ka kartupelis nevar būt vienīgais enerģijas devējs, tomāts vienīgais, kas dos vitamīnus, un gaļa vienīgais olbaltumu jeb organisma būvmateriālu avots visu cauru gadu. Paskatieties no malas uz saviem paradumiem un mēģiniet kaut kā to tik ļoti ierasto pamainīt, pievienot kaut ko jaunu. Tas nav viegli un nenotiek uzreiz, bet mazas izmaiņas dod vislielākos rezultātus. Mēģiniet to visi kopā! Iedvesmojieties no dažādām receptēm, mēģiniet uzburt uz šķīvja veselu varavīksni, nogaršojiet to, ko nekad neesat ēduši. Esat komanda!

Maltīšu regularitāte

Ikdienas steiga, darbi, bērni, mājas, pienākumi – tas viss liek aizmirst sen zināmu patiesību, cik ļoti mūsu punčiem patīk regulārs grafiks. Bērniem augot ir ļoti svarīgi paēst vismaz 4-6 reizes dienā, jo visu, kas nepieciešams augošam organismam, nemaz vienā ēdienreizē nav iespējams uzņemt. Ēdiens dod mums enerģiju darboties, augt un mācīties. Paēdis cilvēks taču ir laimīgs cilvēks. Paēdis cilvēks vienmēr būs gudrāks un veiks pareizākas izvēles. Piemēram, kad gribam ēst, mūsos visos ierunājas izdzīvošanas instinkti – gribas kaut ko ātru, saldu un treknu! Bet kārumi jau tikai uz mirkli remdē izsalkumu. Tāpēc sekojiet līdzi savām un bērna ēdienreizēm. Tiem, kas neēd brokastis, iespējams, jāpārskata vakara paradumi? Par daudz ēdam vakarā? Vai gluži otrādi – ja izlaižam ēdienreizes, jo kaut kas negaršo un nepatīk? Varbūt vajag pašam padomāt, kā to varam risināt? Bērniem ir nepieciešami savi pienākumi, apzināties savu viedokli un izvēles. Ļaujiet viņiem izvēlēties, palīdzēt pagatavot ēdienu, sakārtot galdu vai nomazgāt traukus.

Mērenība izvēlēs

Es parasti visiem saviem pacientiem saku – ballīte nav katru dienu! Tāpēc domājam līdzi, cik bieži ēdam vienu un to pašu? Cik bieži mums nedēļas griezumā ir kādi našķi? Vai tie ir katru dienu? Vai esam ļoti izvēlīgi savās ēdiena izvēlēs? Jāmēģina šeit atrast vidusceļš un jāsaprot, ka katrai dienai ir svarīgi būt citādākai. Jāseko līdzi porciju izmēriem, uzkodu un našķu daudzumam. Mūsu rokas ir mūsu porciju spogulis. Katrā pamata ēdienreizē nepieciešams uzņemt aptuveni tik daudz ēdiena, cik ieiet mūsu saujās un tad vēl pie reizes jāpiedomā – vai tur ir kaut kas no krāsām – augļiem, ogām, dārzeņiem, kaut kas no būvmateriāliem – piens, gaļa, olas, zivis vai pākšaugi, kaut kas no graudiem – enerģijai un pa vidu kaut kas no tauciņiem, lai mūsu organisms varētu kārtīgi strādāt augt un attīstīties. Tāpat būtiski ir sekot līdzi tam, cik dienā patērējam uzkodas. Vienai uzkodai jābūt aptuveni vienas saujas izmērā un tādas dienā var būt 2–3 reizes dienā, tas palīdz mums būt labākiem, priecīgākiem un veselīgākiem!

Veselīga uztura kustība "Ēstprieks" kā palīgs vecākiem

Lai palīdzētu vecākiem risināt ar bērnu uzturu saistītos izaicinājumus, ir radīta veselīga uztura kustība "Ēstprieks". Tā palīdz vairot izpratni par veselīga uztura nozīmi bērnu uzturā, izglītojot vecākus par ne tikai garšīga, bet arī uzturvielām bagāta, vietēja un pievilcīgi pasniegta ēdiena nozīmību mūsu bērnu attīstības procesā. "Ēstprieks" pamatā ir jauna uztura filozofija, kuras ietvaros ir izstrādāta īpaša ēdienkarte, kas primāri tikusi radīta Bērnu slimnīcas mazajiem pacientiem, tā, lai 10 dienās visas ēdienreizes būtu pēc iespējas daudzveidīgākas un piemērotas 8 specializētiem diētu veidiem. Ēdienkarte ir pieejama arī bērnu vecākiem ikdienas lietošanai, lai ieviestu veselīgas, uzturvērtībām bagātas un no vietējiem produktiem pagatavotas maltītes.

