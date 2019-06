Es devos uz darbu sestdienā: astoņi amizanti stāsti iz pārgurušu jauno vecāku dzīves

Jaunajiem vecākiem miegs ir zelta vērtē. Piedzimstot bērnam, mamma un tētis piedzīvo ne mazums negulētas naktis, kuru laikā miegs tiek aizstāts ar rūpēm par atvasi. Miega trūkums var negatīvi ietekmēt daudzus aspektus - sākot ar garstāvokli un beidzot ar smadzeņu darbību un spēju koncentrēties. Šo iemeslu dēļ vecāki mēdz iekulties neveiklās situācijās, par kurām pēc tam var gardi pasmieties.

"National Sleep Foundation" veicis pētījumu, kura laikā tika atklāts, ka jaunie vecāki ikdienā iegūst aptuveni 68 procentus mazāk miega stundu, nekā viņiem būtu nepieciešams. Savukārt citā Amerikā veiktā pētījumā, sešu gadu garumā rūpīgi piefiksējot 2541 mammu un 2118 tētu miegu ASV, tika atklāts, ka vecāki miega trūkumu izjūt vēl sešus gadus pēc bērna piedzimšanas. 2013. gadā veiktā pētījuma dati liecina, ka bērna dzīves pirmajā gadā vecāki zaudē vismaz 44 dienas miega. Vairāk par pētījumu un tā datiem lasi šajā rakstā.

Kļūstot par vecākiem, miega trūkums ir neizbēgams. Tā rezultātā nereti mēdzam rīkoties aplami. Portāls "Fatherly" apkopojis astoņas šādas situācijas, kas piešķirs tavai dienai nelielu humora devu. Sāls pievienošana kafijai cukura vietā vai aizmigšana darba sapulces laikā – šie ir tikai daži no atgadījumiem, ko miega trūkuma dēļ piedzīvojuši vecāki.

Es devos uz darbu sestdienā

Noteikti katrs reiz ir piedzīvojis situāciju, kad, pamostoties brīvdienas rītā, rodas sajūta, ka ir kārtējā darba diena, līdz ar to tu uzsāc ierasto rutīnu – ieej dušā, paēd brokastis, apģērbies un jau gatavojies iziet no mājas, taču pēkšņi saproti, ka ir brīvdiena, ieelpo, izelpo, mazliet pie sevis pasmejies un dodies atpakaļ ierušināties zem siltās segas. Tā noticis arī ar Darenu. "Kad tu esi pārguris, tava smadzeņu darbība kļūst lēnāka, kā arī nereti tu visas lietas dari "automātiski", daudz nedomājot līdzi," viņš stāsta. "Tā bija viena no tām nedēļām, kad šķiet, ka meita bija vairāk nomodā nekā gulēja, līdz ar to arī mums nācās pielāgoties viņas ritmam. Kādu rītu es pamodos ar domu, ka klāt ir piektdiena, uzsāku savu darba dienu rīta rutīnu un devos uz darbu. Parasti dodos uz darbu pirms sievas, tāpēc arī viņa nespēja mani atturēt no došanās ārpus mājas. Dodoties uz darbu, biju patīkami pārsteigt, ka ielas ir daudz tukšākas nekā parasti, nodomāju – nekādu sastrēgumu, lieliski! Kad nonācu līdz biroja ēkai, ievēroju, ka durvis ir aizslēgtas. Biju tik apmulsis, ka nolēmu garāmgājējam pajautāt, kas šodien pa dienu. Pieklājīgais vīrietis atbildēja, ka šodien ir sestdiena, un es smagi nopūtos, kārtīgi pasmējos un devos mājās."

Es cukura vietā iebēru kafijā sāli

"Pirms došanās uz darbu es vienmēr līdzņemšanai uztaisu kafiju. Iepriekšējā naktī pirms kārtējās darba dienas mazulis bija īpaši aktīvs, kā rezultātā es lielāko daļu nakts pavadīju nomodā. Kad nākamajā rītā nogaršoju līdzpaņemto kafiju, sapratu, ka tā negaršo kā parasti. Kad pēc darba atgriezos mājās, konstatēju, ka cukura vietā kafijai biju pievienojis sāli, kas stāvēja turpat blakus trauciņā," portālam stāsta Kevins.