Pētījums: vecāki atgūst pilnvērtīgu miegu vien sešus gadus pēc bērna piedzimšanas

Negulētas naktis un miega trūkums ir viens no jauno vecāku lielākajiem izaicinājumiem. Amerikā veikts pētījums atklāj, ka vecāki var atgūt savu ierasto miega režīmu tikai sešus gadus pēc mazuļa nākšanas pasaulē.

Pirmajos bērna dzīves gados māmiņai mazulis naktī ir jābaro ar krūti, bet arī tad, kad šis periods ir garām, vecāki neatgūst savu ierasto miega režīmu, jo bērns dažādu iemeslu dēļ turpina mosties nakts vidū. Iemesli tam var būt dažādi, piemēram, slikts sapnītis vai fiziskās vajadzības. Ja šī ir problēma ir aktuāla arī tavā ģimenē, tad ieskaties šajā rakstā, kur atradīsi četrus vienkāršus, bet efektīvus veidus, kā palīdzēt mazulim nogulēt visu nakti.

Bet ne jau tikai mošanās nakts vidū ir tas, kas atņem mums tik dārgo miegu. Ir daļa vecāku, kuriem bērnu audzināšana izraisa nemitīgu stresu, kas arī traucē veselīgam un kvalitatīvam miegam. Tāpat nedrīkst aizmirst arī to, ka mazi bērni kopumā nav lieli gulētāji – ja viņi visu nakti noguļ ciešā miegā, tad visticamāk, ka agri no rīta jau būs augšā mundri un gatavi rotaļām. Taču arī šādai bērna uzvedībai ir savi iemesli. Kādi tie ir? To noskaidro šajā rakstā.

"Mēs nebijām gaidījuši šādu iznākumu," portālam "The Guardians" atklāja viens no pētījuma autoriem un Varvikas universitātes psiholoģijas profesors Sakari Lemola. Viņa veiktajā pētījumā tika atklāts, ka vecāki ir nemitīgā miega trūkumā vēl sešus gadus pēc bērna piedzimšanas.

2013. gadā veikts pētījums atklāj, ka bērna dzīves pirmajā gadā vecāki zaudē vismaz 44 dienas miega. Protams, mātes vēsturiski un arī šobrīd miega trūkums ietekmē vairāk nekā tēvus, taču arī viņi to izjūt uz savas ādas. Bērna ienākšana ģimenē sagriež arī vīrieša dzīvi kājām gaisā. Lielāka atbildības nasta un nemitīgs uztraukums par ģimeni, tās apgādāšanu un drošību – šie ir tikai daži no faktoriem, kas jaunajiem tēviem naktīs neļauj gulēt tik cieši kā agrāk. Tāpat jāpiebilst, ka mātevisbiežāk ir tā, kas dodas dekrētā, līdz ar to dienas laikā, kamēr mazulis guļ pusdienlaiku, viņa var censties atgūt miega rezerves, taču tēvam šāda iespēja nav, jo viņš šajā laikā ir darbā. Lai vai kā, ir skaidrs, ka pēc bērna piedzimšanas nogurumu un miega trūkumu izjūt abi vecāki.

Lemola un viņa komanda sešu gadu garumā rūpīgi piefiksēja 2541 mammu un 2118 tētu miegu Amerikā. Šajā laikā tika aktīvi pētīts tas, kā pirmā, otrā un trešā bēra piedzimšanas ietekmē vecāku miegu. Tāpat uzmanība tika pievērsta miega kvalitātes atšķirībai starp brīvdienām un darba dienām. Vecāki, kuri iesaistījās pētījumā, ik dienas novērtēja savu miega kvalitāte skalā no nulles līdz 10.

Pētījuma rezultāti parāda, ka sieviete visvairāk no miega trūkums cieš bērna dzīves pirmajā gadā. Šajā laikā viņas miega kvalitāte samazinās par 1,7 ballēm. Savukārt pēc otrās atvases nākšanas pasaulē tā samazinās vēl par 1 balli. Bērna dzīves pirmajā gadā māte ik nakti zaudē vidēji 40 minūtes miega, taču pirmajos trijos mēnešos pēc mazuļa dzemdībām miega trūkums palielinās līdz vienai stundai. Savukārt jaunie tēvi šajā laikā zaudē vidēji 13 minūtes miega.

Lai gan tēvi no miega trūkuma cieš mazāk, pētījumā tika atklāts, ka abiem vecākiem – gan mammai, gan tētim, ir nepieciešami seši gadi, lai atgūtu tādu miega režīmu, kāds viņiem bija pirms bērna piedzimšanas. Neatkarīgi no tā, vai strādā viens vai abi vecāki, vai tu audzini savu bērnu viens pats vai kopā ar partneri, seši gaidi ir un paliek maģiskais cipars.

Šie dati ir ļoti satraucoši, jo miega trūkums un nogurums tiek saistīts ar avārijām uz ceļa, koncentrēšanās grūtībām, zemām darba spējām, pasliktinātu imunitāti, svara palielināšanos un daudzām citām veselības problēmām. "Vispirms vecākiem ir jāsaprot tas, cik liela nozīme ir miegam, un kādu kaitējumu viņiem un viņu ģimenei var nodarīt nemitīgs miega trūkums. Kad tas ir saprasts, tad ir jāsāk pielāgot sava dzīve tam, lai katrs ģimenes loceklis saņemtu viņam nepieciešamo miega devu," portālā "Fatherly" skaidro psiholoģijas profesors un viens no pētījuma autoriem.

Lai cik svarīgs jaunajiem vecākiem nebūtu bērna miegs, Diāna Zande atgādina, ka mazulim ir svarīgi ne tikai pašam justies labi un izgulēties, bet, lai līdzīgi justos arī mamma un tētis. Pārmērīga orientēšanās uz bērnu un sevis aizmiršana ir daudzu jauno māmiņu problēma. Taču, kā tu vari pienācīgi rūpēties par citiem, ja vispirms neparūpējies par sevi? Bērnam ir nepieciešami laimīgi vecāki. Šo var attiecināt arī uz miegu. Vecāku miegs ir tikpat svarīgs, cik bērna. "Trīs naktis slikti gulējusi mamma ir tikpat svarīga, kā trīs naktis slikti gulējis mazulis," skaidro Zande. Vairāk par to, lasi šajā rakstā.

