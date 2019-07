Es izaudzināju divas valdes priekšsēdētājas un ārsti – mammas mācības veiksmīgu bērnu audzināšanā

Katrs vecāks vēlas, lai viņa bērni izaugtu laimīgi, gudri un galu galā – veiksmīgi karjerā. Lielos dzīves panākumus bērns var sasniegt pats, taču arī vecāku audzināšanas metodēm ir liela nozīme, lai pieliktu iztrūkstošos kauliņus puzlē. Estere Vujčitska (Esther Wojcicki) ir amerikāņu žurnāliste, pedagoģe, pedagoģijas pieeju un grāmatu autore, bet pirmkārt – māte trim ļoti veiksmīgām meitām, kas karjerā sasniegušas augstumus.

Esteres Vujčitskas vecākā meita Sūzena Vujčitska ir "Youtube" valdes priekšsēdētāja, vidējā meita Dženeta Vujčitska ir ārste, pediatrijas pasniedzēja Kalifornijas-Sanfrancisko universitātē, bet jaunākā meita ir dibinātāja un valdes priekšsēdētāja genomikas un biotehnoloģijas uzņēmumā "23andme". Kā izsakās pati Estere, ir sirreāli būt tik veiksmīgu bērnu vecākam un visi viņas meitu panākumi nav viņas pašas sasniegumi, taču savu artavu tajā, ka meitas izaugušas kā izglītoti, gādīgi un uzņēmīgi cilvēki, viņa ir sniegusi. Esejā portālā "Times" Vujčitska atklāj vienkāršas dzīves mācības no savas pieredzes, kas palīdzēs audzināšanā, lai bērni būtu veiksmīgi un pārliecināti par savām spējām.

Nevienam šajā jautājumā nav definējošas un simtprocentīgas atbildes. Ģimenes eksperti norāda uz pamata lietām bērnu aprūpē, piemēram, to, ka bērniem ir jāizguļas, jāēd pareizi, jātuvinās ar vecākiem un jābūt disciplinētiem, taču šādi uzskati ir visai šauri, savā esejā izklāsta Vujčitska. "Mums kā vecākiem visnepieciešamākais ir zināt, kā sniegt saviem bērniem zināšanas par vērtībām un prasmēm, lai viņi būtu veiksmīgi pieaugušie," norāda Estere Vujčitska.

Pēc desmitiem gadus ilgas pieredzes kā mātei un vecmāmiņai, pedagoģei un pasniedzējai, Estere Vujčitska atklājusi piecas fundamentālas vērtības, kas ikvienam var palīdzēt kļūt par spējīgu un veiksmīgu cilvēku. Tās viņa aprakstījusi arī savā grāmatā "Kā izaudzināt veiksmīgus cilvēkus: vienkāršas mācības radikāliem rezultātiem" (Esther Wojcicki "How to Raise Successful People: Simple Lessons for Radical Results"). Lai šīs vērtības iegaumētu, pati Estere lieto abreviatūru "TRICK" (trust, respect, independence, collaboration, kindness).

Piecas fundamentālas vērtības, lai izaudzinātu veiksminieku

Uzticība (trust). Visā pasaulē valda uzticēšanās krīze. Ja baidās vecāki, baidīsies arī bērni – bailes būt pašam, bailes uzņemties risku, iestāties pret netaisnību. Taču uzticībai jāsākas ar mums pašiem. Ja vecāki būs pārliecināti savās izvēlēs, viņi uzticēsies bērniem, lai tie spertu soli pretī iespējām un neatkarībai.

Cieņa (respect). Visfundamentālākais cieņas veids, ko vecāki var izrādīt pret saviem bērniem, ir pret bērnu autonomiju un individualitāti. Katram bērnam ir kāda prasme vai talants, kas ir arī dāvana pasaulei, tāpēc vecāku atbildība ir šo dāvanu lolot, lai kāda arī tā būtu. Šī pieeja ir vistiešākajā mērā pretēja tam, lai noteiktu bērniem, kas viņiem jābūt pēc profesijas, kā jāizskatās utt. Cieņa pret bērnu un viņa izvēlēm bērnu atbalstīs savas identitātes meklējumos un mērķu sasniegšanā.

Neatkarība (independence). Uz uzticības un cieņas galdiņa kājām balstās arī neatkarība. Bērni, kas iemācās paškontroli un atbildību par izdarīto agrā vecumā, vēlāk dzīvē būs daudz labāk sagatavoti izaicinājumiem, kas piemeklēs pieaugušo dzīvē, norāda Vujčitska. Tāpat neatkarība attīstīs inovatīvo un radošo domāšanu. Īsteni neatkarīgi bērni daudz labāk tiek galā ar dzīves likstām, šķēršļiem un garlaicību, saglabājot kontroli pār lietām, kad viss apkārt ir vienā haosā.

Sadarbība (collaboration). Sadarbība nozīmē strādāšanu kopā kā ģimenei, klasei vai kolektīvam. Lai šo attīstītu, vecākiem jāiedrošina bērns piedalīties diskusijās, lēmumos un pat disciplinēšanā. Jāatmet iesūnojušais audzināšanas modelis, ka tikai vecākiem ir pilnīga kontrole – 21. gadsimtā diktatūra nestrādā, skaidro Vujčitska. Bērniem nav jāsaka, ko darīt, bet gan jāvaicā pēc idejām un jāstrādā ar tiem kopā, lai atrastu risinājumu.

Labestība (kindness). Vai esat pamanījuši, ka mēs mēdzam būt laipnāki un labestīgāki pret tikko sastaptu cilvēku, nekā sev vistuvākajiem? Vecāki, protams, mīl savus bērnus, bet tie viņiem ir tik tuvi un pazīstami, ka vienkārša un ikdienišķa labestība tiek par maz pielietota ikdienas saskarsmē. Turklāt labestība netiek modelēta kā rīcība, ko vērst uz āru, pasaulē. Īstens labestīgums iekļauj pateicību un piedošanu, labu darbu veikšanu un atklāsmi, ka ir pasaule ārpus paša cilvēka uztveres burbuļa. To arī ir svarīgi parādīt bērniem – ka aizraujošākā un apbalvojošākā lieta, ko darīt, ir padarīt kāda cita dzīvi labāku.

Estere Vujčitska rezumē, ka šo vērtību mērķis ir radīt atbildīgu cilvēku uz atbildību vērstā pasaulē. Vecāki, skolotāji un darba devēji nav tikai tie, kuriem jāaudzina, bet jābūvē pamats labākai cilvēcei nākotnē. Tāpat svarīgi atcerēties, ka tu esi tas vecāks, kāds bērnam vajadzīgs, un ar uzticēšanos un cieņu bērns izaugs tieši par tādu pieaugušo, kādam viņam jākļūst.