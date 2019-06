Grūtnieces veselība un labsajūta vasarā: kā gaidību laikā izbaudīt gada karstākos mēnešus

Karstajā laikā grūtniecēm jāpievērš pastiprināta uzmanības savai labsajūtai un veselībai. Rīgas Dzemdību nama speciālisti dalās ieteikumos, kas palīdzēs topošajām māmiņām labāk izbaudīt vasaras mēnešus.

Uzņemt ūdeni

Vasaras laikā grūtniecēm jāpievērš uzmanība tam, lai nepārkarstu saulē un pietiekamā daudzumā uzņemtu šķidrumu. Grūtniecības laikā mainās veids, kādā sievietes ķermenis vada šķidrumus un kontrolē temperatūru. Tā rezultātā grūtnieču organisms var atūdeņoties daudz īsākā laika posmā.

Dienā topošajai māmiņai speciālisti rekomendē izdzert vismaz divus litru ūdens. Taču vienā reizē ieteicams nedzert vairāk par vienu glāzi ūdens, lai neradītu papildu slodzi nierēm. Uztura speciālisti iesaka karstā laikā dzert bieži – šķidrums jāuzņem ik pēc 20 minūtēm.

Vislabāk remdēt slāpes varēs ar dabīgo minerālūdeni, nesaldinātu tēju un ledus tēju, kas bagātināta ar augļiem, ogām un piparmētru lapām. Savukārt no saldinātajiem dzērieniem un kafijas karstā laikā gan vajadzētu atturēties.

Eksperti uzskata, ka organisma dehidrēšanās vai pārkaršana grūtniecības laikā var izraisīt dažādas komplikācijas. Vairāk par to lasi šajā rakstā.

Pēc iespējas vairāk augļu un dārzeņu

Vasara ir laiks, kad beidzot varam mieloties ar ķiršiem, zemenēm, mellenēm, bumbieriem un citām ogām un augļiem, kas nav pieejamas pārējos gadalaikos. Tāpat šis ir arī ražens laiks dārzeņiem un zaļumiem. Tā kā mamma daba mūs vasaras mēnešos apdāvina ar tik daudz veselīgiem gardumiem, tie noteikti jāiekļauj ēdienkartē. Taču der atcerēties, ka arī gardo augļu un ogu ēšanā ir jāievēro mērenība. Topošajām māmiņām nevajadzētu pārēsties – īpaši karstā laikā.

Tāpat augļi, ogas un dārzeņi palīdz grūtniecei uzņemt nepieciešamās minerālvielas un vitamīnus. Grūtniecības laikā pieaug vajadzība pēc folskābes, dzelzs un joda, un to visu ir iespējams uzņemt ar pārtikas produktiem. Kuros produktos slēpjas grūtniecēm tik nepieciešamās minerālvielas un vitamīni, lasi šajā rakstā.

Brīvs apģērbs

Lai pasargātu sevi no pārkaršanas svarīga ir pareiza apģērba izvēle. Grūtniecēm (un ne tikai viņām) karstajos vasaras mēnešos ieteicams nēsāt brīvu, ērtu, gaišas krāsas apģērbu un arī apakšveļu, kas ir no dabīga materiāla, piemēram, kokvilnas. Tāpat nevajadzētu aizmirst arī par cepuri. Dzemdību nama speciālisti iesaka izvēlēties cepuri ar platām malām, kas ne tikai pasargā galvu no pārkaršanas, bet arī aizsargā seju no saules.

Svaigs gaiss un atvēsināšanās

Grūtniecei nevajadzētu ilgstoši uzturēties karstā, nevēdinātā telpā. Vasaras laikā būtu vēlams arī iespēju robežās izvairīties no sabiedriskām vietām, kur ir daudz cilvēku.

Tāpat topošajām māmiņām nevajadzētu ilgstoši atrasties saulē, jo pastāv karstuma dūriena risks, kas var izpausties ar daudzām nepatīkamām sajūtām. Tāpēc atpūtu svaigā gaisā vēlams baudīt zem saules sarga vai koku paēnā. Ja ir nepieciešams atvēsināties, lielisks veids, kā to izdarīt, ir ieejot dušā vai lietojot izsmidzināmos termālos ūdeņus, kas mitrina un atsvaidzina ādu.

Kad mūs beidzot priecē ilgi gaidītā saule, jaunajām māmiņām kļūst aktuāls jautājums par sauļošanos. Šajā rakstā atradīsi ekspertu viedokli par šo vasarai raksturīgo aktivitāti gaidību laikā.

Vasara ir lielisks laiks, kad baudīt dabas skaistumu, taču pastaigas būtu jāieplāno rīta pusē vai pievakarē, kad ir vēsāks. Un, ja nolem apvienot pastaigu dabā ar aktīvu atpūtu, tad atceries ievērot mērenību.