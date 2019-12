HCG, progesterons un PAPP-A – svarīgākie veiksmīgas grūtniecības rādītāji

Topošajām māmiņām ir gana daudz lietu, par ko satraukties. Viņām jādomā ne tikai par to, kā sagatavoties bērniņa ienākšanai ģimenē, bet arī nemitīgi jāseko līdzi savai un bērniņa veselībai un labsajūtai. Viens no palīglīdzekļiem, kas ļauj sekot līdzi gan sievietes, gan bērna veselībai, ir asins analīzes. Rīgas Dzemdību nama ginekoloģe, dzemdību speciāliste Elizabete Pumpure atklāj, kuri ir biežāk pieminētie veiksmīgas grūtniecības rādītāji, un par ko katrs no tiem varētu liecināt.

Asins analīžu rezultāti ar tajos redzamajiem skaitļiem un burtiem daudziem var šķist gluži kā ķīniešu ābece. Dažkārt, lai atšķetinātu nezināmos skaitļus un burtus, topošās māmiņas pēc padoma vēršas dažādos forumos. Ginekoloģe uz dzemdību speciāliste stāsta, ka viskorektāk un precīzāk izskaidrot un izvērtēt sievietes rādītājus grūtniecības laikā varēs speciālists. Viņa skaidro, ka ir mērījumi, kas katrai topošajai māmiņai ir ļoti individuāli, tāpēc tos nevajadzētu savā starpā salīdzināt.

Tālāk lasi, par ko liecina vieni no svarīgākajiem un biežāk pieminētajiem rādītājiem grūtniecības laikā – HCG, progesterons un PAPP-A.

HCG

HCG ir placentas izstrādāts hormons, kuru asinīs var konstatēt jau 11 dienas pēc apaugļošanās. Savukārt urīnā to var konstatēt nedaudz vēlāk – pēc divām nedēļām. Pumpure atklāj, ka, nosakot šo hormonu, visvērtīgāk ir izmantot tieši asins analīzes, jo urīna testiem ir dažāda veida jutība – var gadīties, ka tie neuztver HCG, kaut sieviete ir apaugļojusies pirms vairāk nekā divām nedēļām. Tāpat asinīs var ne tikai konstatēt to, ka šis hormons ir, bet arī to, kāda ir tā koncentrācija jeb kvantitatīvā vērtība.

Ja iepriekš sievietei nav bijuši kādi sarežģījumi ar grūtniecību, piemēram, spontānais aborts vai "missed" jeb nenotikušais aborts, tad ārstiem nav iemesla pievērst uzmanību HCG vērtībai un tā pieaugumam. Svarīgi konstatēt tikai to, ka grūtniecība ir iestājusies. Savukārt, ja iepriekš ir bijuši kādi sarežģījumi ar grūtniecību, ārsts hormona vērtībai varētu pievērst pastiprinātu uzmanību, sekojot līdzi tā koncentrācijas pieaugumam 48 stundu laikā. "Mēs sagaidām ne tikai to, ka HCG augs, bet arī, ka tas dubultosies," skaidro ginekoloģe.

Pumpure atklāj, ka nav viena konkrēta mērījuma, kas norāda, vai grūtniecība attīstās veiksmīgi, jo katrai sievietei tas ir ļoti individuāli. Piemēram, četras nedēļas ilgas grūtniecības HCG intervāls var būt no piecām līdz pat 726 milivienībām. Savukārt piecas nedēļas ilgas grūtniecības HCG intervāls var variēt no 17 līdz 1300 milivienībām. Jāņem vērā, ka šie intervāli variē arī atkarībā no laboratorijā izmantotās tehnoloģijas. Dzemdību speciāliste skaidro – šī hormona daudzums sievietes organismā ir atkarīgs no tā, kā placenta ir saistījusies ar dzemdes sieniņu. Jo lielāks placentas virsmas laukums, jo vairāk HCG nonāk sievietes asinsritē, un otrādi. Taču daktere piebilst – tā mazāka koncentrācija sievietes asinīs neliecina, ka grūtniecība lemta neveiksmei, šajā gadījumā lielāka nozīme ir HCG daudzuma pieaugumam dinamikā.

Grūtniecībai attīstoties, pirmajā trimestrī HCG vairumā gadījumu dubultojas katras 48 stundas. Šādas hormona daudzuma izmaiņas 85 procentos gadījumu liecina par veiksmīgu grūtniecības norisi. "Ja HCG līmenis aug, bet ne divkārši, mēs sievietei nepaziņojam, ka grūtniecība nav izdevusies, bet gan turpinām to novērot," skaidro ginekoloģe. Viņa atklāj, ka ultrasonogrāfija ir viena no palīgmetodēm, kas palīdz apstiprināt vai noraidīt asinsanalīzēs saņemtos rezultātus.

Kaut nav tādas vienas HCG vērtības, pie kuras paziņot, ka grūtniecība neprogresē, ja sievietei kādā laika periodā HCG vērtība neaug vai pazeminās, tas ir gana pamatots iemesls uzskatīt, ka ir radusies kāda problēma. Kaut katrai sievietei placentas izdalītā hormona līmenis var būt citāds, ir svarīgi zināt, par ko var liecināt pazemināta HCG vērtība (zem piecām milivienībām). Ja sieviete ir veikusi asinsanalīzes tādēļ, ka viņu māc aizdomas par grūtniecību, bet rezultāti uzrāda, ka HCG līmenis ir zem piecām milivienībām, tas nozīmē, ka grūtniecība nav iestājusies. Savukārt, ja HCG neaug, tas liecina, ka grūtniecība ir apstājusies vai tā ir ārpusdzemdes. Šādā gadījumā noteikti būtu jāvēršas pie ārsta.