Ieteikumi, kas jāņem vērā, plānojot grūtniecību

Bērniņa ienākšana ģimenē ir liels notikums, kam laikus jāgatavojas. Kas jāņem vērā, plānojot grūtniecību, un kādiem sievietes veselības aspektiem jāpievērš uzmanība, stāsta MFD Sieviešu veselības centra "Vita" ginekoloģe Olga Plisko un "Euroaptieka" farmaceite Ieva Zvagule.

"Dažām lietām jābūt pašsaprotamām, bet sevišķa uzmanība tām jāpievērš, sākot plānot grūtniecību," uzsver Plisko. Vispirms jau sievietei jābūt pārliecinātai par savu intīmo veselību. Tas nozīmē regulāri, apmēram reizi gadā, apmeklēt ginekologu, kurš veiks apskati, nepieciešamās analīzes un ginekoloģisko ultrasonogrāfiju, lai pārliecinātos par iekšējo dzimumorgānu veselību. Vizīte ir iespēja ar ārstu pārrunāt visus interesējošos jautājumus. Tāpat jāatceras, ka no 25 gadu vecuma reizi trijos gados jāveic valsts apmaksāta dzemdes kakla vēža skrīninga analīze. "Tas gan vienlīdz lielā mērā attiecas uz jebkuru sievieti. Tomēr, plānojot grūtniecību, veicama vēl virkne lietu, lai grūtniecība noritētu veiksmīgi, māmiņa justos labi un bērniņš piedzimtu vesels," saka ārste.

Uzturs – līdzvērtīgs vitamīniem

Ikvienai sievietei būtu jāseko, lai uzturs ir veselīgs un sabalansēts, taču, plānojot grūtniecību, kā arī gaidot bērniņu, tam jāpievērš sevišķa uzmanība. "Atrodoties dzemdē, bērns visas uzturvielas saņem no mātes. Ja uzturs ir nepilnvērtīgs, trūkst kādu minerālvielu vai vitamīnu vai to ir par daudz, var rasties veselības traucējumi gan mātei, gan auglim, kā arī palielinās dažādu saslimšanu risks, bērnam augot," brīdina Olga Plisko.

Apmēram trīs mēnešus pirms plānotās grūtniecības jāsāk lietot folskābe, kurai ir liela nozīme bērna galvas un muguras smadzeņu attīstībā. Arī omega-3 taukskābes ir nepieciešamas augļa galvas smadzeņu, kā arī tīklenes atttīstībai, tās pasargā bērnu no sirds un asinsvadu slimībām. "Omega-3 taukskābes ir īpaši svarīgas grūtniecības otrajā un trešajā trimestrī. Nepieciešamo daudzumu var nodrošināt, 1–2 reizes nedēļā ēdot zivis. Tomēr viss ir labs ar mēru un pārspīlēt nevajadzētu – jāatceras, ka, pārmērīgi daudz lietojot zivis uzturā, ir risks uzņemt pārāk daudz dzīvsudraba," iesaka ginekoloģe, piebilstot – arī zivju eļļa grūtniecēm nav ieteicama, jo satur daudz A vitamīna, kas ir kaitīgs augļa attīstībai.

Vitamīni un minerālvielas papildus

Latvijas platuma grādos, kur saulainu dienu ir salīdzinoši maz, gandrīz visi iedzīvotāji cieš no D vitamīna deficīta, sevišķi ziemā. "Euroaptieka" farmaceite Ieva Zvagule stāsta, ka "noteikti vērts veikt analīzes, lai pārbaudītu D vitamīna līmeni asinīs. Tiem, kuriem vasaras beigās analīzes uzrāda, ka D vitamīns teju sasniedz normu, jārēķinās, ka ziemā būs tā deficīts, tādēļ vajadzētu uzņemt D vitamīnu papildus. Lai arī D vitamīna trūkumu ne vienmēr var sajust, ir zināmas pazīmes, kas var liecināt par tā nepietiekamību – biežāka saaukstēšanās, miegainums dienas laikā, nomāktība un apātija, arī paaugstināts asinsspiediens."

Foto: Shutterstock

Savukārt, Olga Plisko uzsver – topošajām māmiņām jārūpējas par pietiekamu D vitamīna daudzumu, jo tas piedalīsies bērniņa skeleta, muskuļu, imūnās un nervu sistēmas attīstībā. "Lai pareizi izvēlētos nepieciešamo D vitamīna devu, būtu vēlams noteikt tā līmeni asinīs, jo daudzām Latvijas sievietēm ir D vitamīna deficīts un standarta profilaktiskā deva var būt nepietiekama. Sievietēm, kuras ikdienā maz vai nemaz nelieto gaļas produktus, veģetārietēm un vegānēm, jāpievērš uzmanība hemoglobīna un dzelzs rezervju līmenim asinīs un nepieciešamības gadījumā jāsāk lietot dzelzs preparāti jau grūtniecības plānošanas laikā," stāsta ārste.

D vitamīnam un dzelzij ir liela nozīme pareizā augļa attīstībā, taču, lietojot papildu uzturvielas, jāatceras, ka ir nepieciešams tikai tik daudz, lai kompensētu zaudējumus un bērnam attīstības laikā nepieciešamo. Noteikti nevajadzētu visu lietot dubultā, un tas attiecas arī uz ēšanu. "Svara pieaugums grūtniecības laikā ir atkarīgs no mātes svara, pirms iestājas grūtniecība. Gan nepietiekamam, gan pārmērīgam svaram var būt negatīva ietekme uz vēl nedzimušo bērnu un viņa turpmāko dzīvi. Tāpēc to noteikti vajadzētu pārrunāt ar savu ginekologu vizītes laikā," aicina Plisko.

Ja stārķis šķiet pārāk slinks

Laiks, cik ātri piesakās bērniņš, katram pārim ir individuāls, saka ginekoloģe. "Apaugļošanās un ieligzdošanās dzemdē ir smalks un sarežģīts process, ko ietekmē gan abu partneru dzimumveselība, gan vispārējā veselība un dzīvesveids – ēšanas paradumi, sportiskā aktivitāte, kaitīgie ieradumi kā smēķēšana vai alkohola lietošana, stresa līmenis un vēl daudzi citi faktori," stāsta ginekoloģe. Vēl citus faktus, kas ietekmē bērniņa ieņemšanu, atradīsi te.

Ir pieņemts, ka veselam pārim bērna ieņemšana var prasīt pat gadu. Ārste mierina – ja vien abi partneri ir rūpējušies par savu veselību un veikuši regulāras pārbaudes, nav pamata uztraukties, ja grūtniecība neiestājas pirmo trīs līdz četru mēnešu laikā.

"Jebkurā gadījumā no sirds ieteiktu katrai sievietei atrast savu ginekologu, kuram uzticēties, ar kuru var izrunāt visus svarīgos jautājumus. Grūtniecība viennozīmīgi ir dabīgs process, bet dažreiz to ietekmē mūsu dzīvesveids un veselība, un ārstam jāspēj to koriģēt. Bet sievietei šīs situācijas jāizprot un jāsadarbojas ar savu ārstu, kurš būs līdzās visus deviņus mēnešus. Veiksmīgam grūtniecības iznākumam ir ļoti svarīga veselīga un abpusēji uzticama sadarbība starp sievieti un ārstu," uzsver ginekoloģe.

